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Maestro Shifu explota en redes y revela la polémica que terminó con una pared borrada: “190 mil pesos por un mural”

El streamer mexicano explicó que recibió la cotización después de terminar la obra y aseguró que solo cubrirá los gastos operativos, mientras la controversia vuelve a ponerlo bajo la lupa

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El streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, informó que recibió una cotización de 190 mil pesos por un mural en una pared de su casa. - (Instagram)
El streamer mexicano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, informó que recibió una cotización de 190 mil pesos por un mural en una pared de su casa. - (Instagram)

El streamer mexicano Adriano Zendejas mejor conocido como Maestro Shifu volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de contar que recibió una cotización de 190 mil pesos por un mural realizado en una de las paredes de su casa. La situación generó sorpresa entre sus seguidores, debido a que aseguró que el costo final llegó cuando la obra ya estaba terminada.

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido explicó que el precio se salió completamente del presupuesto que tenía contemplado y que, aunque reconoció la calidad del trabajo artístico, decidió retirar el mural al no llegar a un acuerdo con el responsable de la obra.

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Me encanta, señores, me encanta el mural. Intenté convencer de otra manera, ver de qué manera lo podemos hacer, pero no se pudo, no se llegó a nada”, comentó Maestro Shifu durante su stream al explicar su postura frente a la situación.

La cotización llegó después de que la obra ya estaba terminada

El Maestro Shifu explica en una transmisión en vivo que el precio del mural llega cuando la obra ya está terminada y sin una cotización previa.

De acuerdo con lo explicado por el streamer, el conflicto comenzó porque no habría existido una cotización previa antes de iniciar el trabajo. Maestro Shifu señaló que esperaba un costo mucho menor y que nunca imaginó una cantidad cercana a los seis dígitos por la elaboración del mural.

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Soy un estúpido para los murales, para los artistas, la verdad, soy un estúpido, pero yo dije en mi cabeza: ‘Van a ser como cincuenta mil pesos’”, expresó durante su transmisión, donde reconoció que parte de la responsabilidad fue no preguntar el precio antes de que comenzara el proyecto.

Según la información mostrada por el propio creador, la cotización incluía distintos conceptos: 20 mil pesos de gastos operativos relacionados con pintura, 50 mil pesos por equipo de apoyo artístico y 120 mil pesos por honorarios de dirección creativa y ejecución, lo que daba un total de 190 mil pesos.

Maestro Shifu asegura que pagará materiales y retirará la obra

(Instagram)
(Instagram)

Ante la diferencia entre sus expectativas y la cantidad solicitada, el streamer explicó que propuso cubrir los gastos de materiales utilizados y pidió que el mural fuera retirado. “Mándame los tickets de cuánto gastaste en pinturas, te los pago y ven a despintarlo”, relató sobre la solución que planteó.

Maestro Shifu también dejó claro que, aunque tomó la decisión de eliminar la obra, reconoce el valor artístico del trabajo realizado. “Es una belleza”, dijo al referirse al mural, aunque insistió en que el costo representaba demasiado para sus planes personales.

Además, explicó que conservará una parte específica del diseño debido al significado emocional que tiene para él. “Aquí tengo la mano de mi Alex, aquí tengo la mano de mis niños y esta parte obviamente no la voy a quitar”, señaló al hablar de los elementos que permanecerán en la pared de su casa.

Una nueva polémica alrededor del creador de contenido

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Esta situación llega después de otra controversia que involucró al streamer previo al partido entre México e Inglaterra, cuando realizó una transmisión desde las afueras del hotel donde se hospedaba la selección inglesa. El hecho ocurrió el 5 de julio de 2026 y generó diferentes reacciones en redes sociales.

En aquella ocasión, Maestro Shifu organizó una acción que presentó como una “serenata” para incomodar al equipo rival antes del encuentro. La actividad incluyó la presencia de seguidores, una banda y pirotecnia, lo que provocó la intervención de autoridades para controlar la concentración de personas.

Mientras algunos usuarios defendieron la acción como parte del ambiente futbolero, otros cuestionaron la forma en que se llevó a cabo. Ahora, la controversia del mural vuelve a colocar al creador digital en la conversación pública, aunque en esta ocasión por un desacuerdo relacionado con costos, comunicación y la negociación de un trabajo artístico.

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