Rumbo a 2027: avizoran un escenario competitivo para el PAN con Marco Bonilla en Chihuahua (RS)

El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con posibilidades reales de retener la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027 si postula como candidato al actual alcalde de la capital del estado, Marco Bonilla, de acuerdo con lo señalado por Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.

Durante una entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti, Campos abordó el panorama político local en un contexto donde distintas mediciones han comenzado a proyectar los posibles escenarios de competencia entre el PAN y Morena rumbo a la sucesión estatal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los análisis difundidos sobre la contienda, Bonilla se perfila como la figura panista más competitiva frente a los principales cuadros de Morena, entre los que destacan el edil Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez.

Si bien algunos sondeos internos sitúan a Pérez Cuéllar con ventaja en las preferencias del electorado de Morena, los ejercicios que evalúan un escenario de elección constitucional muestran una dinámica diferente al medir directamente a los aspirantes de ambas fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla habla durante una entrevista con EFE en Chihuahua (México). EFE/ Martín Coronado

En ese sentido, los análisis advierten que limitar el debate únicamente a los resultados internos de un partido ofrece un diagnóstico parcial, ya que la contienda abierta dependerá del contraste directo entre perfiles:

“Una cosa es encabezar una encuesta interna y otra muy distinta es demostrar competitividad frente al electorado en una elección constitucional”, se plantea en la valoración del escenario político.

PUBLICIDAD

Mediciones atribuidas a la consultora Emotegia colocan a Marco Bonilla por encima de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez en eventuales enfrentamientos directos por la gubernatura:

- Bonilla vs. Pérez Cuéllar: en este careo, el presidente municipal capitalino obtiene el 44.47% de la preferencia electoral frente al 36.11% del alcalde de Ciudad Juárez, lo que representa una distancia superior a los ocho puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

-Bonilla vs. Andrea Chávez: en el escenario frente a la senadora morenista, Bonilla encabeza la intención de voto con 43.58%, mientras que Chávez alcanza un 39.49%.

- En tanto, estudios atribuidos a México Elige señalan que Bonilla registra un alto nivel de respaldo entre los simpatizantes del PAN y lo ubican como una de las cartas más sólidas de dicho partido para la contienda estatal, superando a Pérez Cuéllar y manteniendo un margen más estrecho en el enfrentamiento con Andrea Chávez.

PUBLICIDAD

En conjunto, las mediciones citadas colocan a Marco Bonilla como el principal activo electoral del PAN en Chihuahua. En contraparte, Morena mantiene una pugna interna entre sus perfiles mejor posicionados a la espera de definir su candidatura.

La lectura política del proceso sugiere que la elección estatal estará supeditada a dos factores decisivos: la capacidad de Morena para encauzar su contienda interna y la habilidad del PAN para unificar el voto opositor en torno a una figura competitiva que le permita conservar el ejecutivo estatal.

PUBLICIDAD