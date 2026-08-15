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¿Qué servicios podrías perder si suspenden tu línea por no registrarla? Apps bancarias, mensajería y compras en riesgo

Si no vinculas el número con la CURP, puedes quedarte sin códigos para transferencias, recuperar contraseñas o activar aplicaciones financieras y recuperación de cuentas, aunque el dinero siga intacto

Hombre con barba y camisa a cuadros azul sujeta un teléfono móvil negro que muestra el mensaje "Sin servicio" y un icono de señal baja.
. El corte no solo interrumpe llamadas: elimina los datos móviles y los mensajes SMS, que son la llave de autenticación que usan decenas de aplicaciones para verificar la identidad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La suspensión de tu línea celular puede dejarte sin acceso a tu banca móvil, mensajería y compras en línea si no vinculas tu número con la CURP antes de la fecha que corresponde al último dígito de tu teléfono.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició en agosto de 2026 las primeras suspensiones del calendario escalonado para líneas de prepago sin registrar. El corte no solo interrumpe llamadas: elimina los datos móviles y los mensajes SMS, que son la llave de autenticación que usan decenas de aplicaciones para verificar la identidad del usuario.

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El efecto en cadena que pocos anticipan

Cuando una línea queda suspendida, las apps no desaparecen del teléfono, pero dejan de funcionar en los momentos que más importan.

WhatsApp y Telegram pueden seguir abiertos si hay conexión WiFi, pero cualquier reactivación, cambio de teléfono o reinstalación exige recibir un código por SMS o llamada. Sin línea activa, ese código nunca llega.

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Lo mismo ocurre con Uber, DiDi, Amazon y Mercado Libre: en entregas o compras, estas plataformas confirman operaciones mediante mensajes al número registrado. Si la línea está suspendida, la verificación falla.

Primer plano de una mujer joven con expresión angustiada mirando la pantalla de un smartphone que muestra un formulario de registro de línea celular.
La mayoría de los bancos en México utilizan códigos de un solo uso —conocidos como OTP— enviados por SMS para autorizar transferencias SPEI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banca móvil: el golpe más directo

La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que el número celular es “la llave para validar la identidad y mantener activa la banca digital”. Sin ella, el usuario pierde el control remoto de sus finanzas.

El problema no está en las cuentas ni en el dinero depositado: ambos permanecen intactos. La afectación es operativa.

La mayoría de los bancos en México utilizan códigos de un solo uso —conocidos como OTP— enviados por SMS para autorizar transferencias SPEI, activar la app en un dispositivo nuevo, recuperar contraseñas y confirmar compras. Sin SMS, esas operaciones quedan bloqueadas.

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Instituciones como Santander y Plata ya notificaron a sus clientes sobre el riesgo. Quienes no puedan recibir el código deberán acudir en persona a una sucursal para resolver trámites que normalmente harían desde el celular.

Trámites de gobierno también en riesgo

Joven sentado en un sofá mirando su teléfono móvil. La pantalla muestra una notificación de alerta con el texto 'Transferencia Bloqueada' y un botón de 'Aceptar'.
Sin línea activa, un usuario puede quedar impedido para presentar declaraciones fiscales, consultar semanas cotizadas o gestionar citas médicas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto se extiende a plataformas oficiales. Servicios del SAT, el IMSS Digital y aplicaciones de programas sociales también usan el número telefónico como segundo factor de autenticación.

Sin línea activa, un usuario puede quedar impedido para presentar declaraciones fiscales, consultar semanas cotizadas o gestionar citas médicas en línea.

Qué sigue funcionando durante la suspensión

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la suspensión siguen disponibles: llamadas al 911, comunicación con los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, contacto con el operador para regularizar el trámite, y recepción de alertas sísmicas y de protección civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión no deja el teléfono completamente inutilizable. La CRT estableció que las líneas bloqueadas conservan acceso a servicios de emergencia.

Durante la suspensión siguen disponibles: llamadas al 911, comunicación con los números de atención ciudadana 079, 088 y 089, contacto con el operador para regularizar el trámite, y recepción de alertas sísmicas y de protección civil.

El número no se pierde. Una vez completada la vinculación con el operador, el servicio se restablece de forma completa, incluyendo llamadas, SMS y datos móviles. La CRT permite regularizar la línea dentro de los 90 días posteriores a la suspensión.

Fechas, operadores y cómo hacer el trámite

El calendario de la CRT organiza los plazos según el último dígito del número telefónico. Las terminaciones 0 vencieron el 15 de agosto; las terminaciones 1 tienen plazo hasta el 31 de agosto. El resto se extiende hasta diciembre:

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

La medida aplica únicamente a líneas de prepago. Las líneas de pospago o plan de renta ya quedaron registradas a nombre del titular al firmar el contrato, por lo que sus usuarios no deben repetir el trámite.

Los operadores incluidos son Telcel, AT&T, Movistar, Bait, CFE y OXXO CEL, entre otros proveedores móviles virtuales.

Mujer mexicana con jersey azul sostiene un smartphone negro que muestra "SIN SERVICIO" en naranja. Su mano toca la frente y su expresión es de preocupación.
El portal oficial de consulta y acceso a los operadores es registratulinea.crt.gob.mx. La CRT también habilitó códigos QR en tiendas OXXO para acceder directamente al portal desde el punto de venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar la línea y qué evitar

El trámite es gratuito y puede realizarse por el portal o la app oficial del operador, o de forma presencial en un centro de atención. Se requiere identificación oficial vigente y CURP; en algunos casos, el proceso en línea incluye fotografías del documento y una prueba de vida con la cámara del teléfono.

El portal oficial de consulta y acceso a los operadores es registratulinea.crt.gob.mx. La CRT también habilitó códigos QR en tiendas OXXO para acceder directamente al portal desde el punto de venta.

Los operadores no realizan llamadas para confirmar registros. Cualquier contacto no solicitado que pida datos personales, NIP o pagos debe tratarse como un intento de fraude. Los reportes pueden hacerse al correo denuncias@sat.gob.mx.

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