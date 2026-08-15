Gobernadores de la 4T cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía

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Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

La noche de este viernes, las y los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y afines a la 4T publicaron un pronunciamiento conjunto en defensa de la soberanía y de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, quien informó que las autoridades de Estados Unidos les retiraron su visa.

El comunicado salió un día después de que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el gobierno del presidente Donald Trump le canceló su visa para poder ingresar a la Unión Americana.

Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’ tras la cancelación de su visa de EU

¿Qué dicen los gobernadores sobre la soberanía y ‘Andy’ López Beltrán?

Como ha venido siendo en los últimos meses, las y los mandatarios estatales morenistas y de partidos afines a la “cuarta transformación” apelaron a la soberanía y arremetieron contra aquellos que no “tienen autoridad moral” para criticar al partido en el poder, que ellos llaman “movimiento”.

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“Quienes suscribimos este desplegado venimos de un movimiento que nació de la lucha social, de la organización popular y de la convicción profunda de que la política debe estar al servicio del pueblo. Venimos de un movimiento que ha defendido, a lo largo de su historia, las causas más profundas y legítimas de nuestra nación: la justicia social, la democracia, la igualdad, la dignidad de las personas, así como la independencia, la soberanía y el derecho de México a decidir libremente su propio destino.

“Hoy enfrentamos nuevamente señalamientos y campañas de quienes pretenden presentar a nuestro movimiento como aquello que históricamente hemos combatido. Resulta necesario decirlo con toda claridad: quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones a un movimiento que ha luchado por transformar la vida pública de México”, expresaron.

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Comunicado respaldando a 'Andy' López Beltrán. Crédito: Morena

4T no cederá a “presiones” ni “injerencia extranjera”

Cabe señalar que el texto rechaza “presiones”, “amenazas” e “injerencia extranjera”. También acusa campañas para dividir y desacreditar al movimiento que ahora gobierna México y una buena cantidad de entidades federativas.

“Que lo sepan bien: no vamos a abandonar al pueblo ni sus causas más nobles. No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, desinformaciones, campañas de difamación o intereses particulares.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”, agrega el boletín de las y los gobernadores”, reza la nota informativa.

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Cargan contra los “traidores a la patria”

Desde el punto de vista de los titulares de los poderes Ejecutivos estatales, responderán a los que buscan “dividir”, “desinformar” y “sembrar miedo”, con trabajo, compromiso y resultados.

Además, volvieron a hablar de “traición a la patria”, tema recurrente entre morenismo para denostar a todos aquellos que critiquen a sus militantes o exhiban los escándalos de corrupción de sus políticos.

“Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados. Nos verán trabajando para honrar la voluntad y la confianza y mostrar la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido.

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“Seguiremos trabajando por la transformación de la vida pública del país, por la justicia social, por la democracia y por una nación cada vez más libre, igualitaria y soberana.

“A los traidores a la patria siempre los juzga la historia.

“Por la justicia social. Por la democracia. Por la independencia y la soberanía nacional. Por el pueblo de México”, concluye el texto.

Cabe señalar que las y los gobernadores nunca mencionan a ‘Andy’ López Beltrán en el comunicado, pero, al momento de apelar a la soberanía, dejan claro que cierran filas por el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

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¿Quiénes firmaron el documento?

Marina Del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora Constitucional de Baja California

Víctor Manuel Castro Cosí o, gobernador Constitucional de Baja California Sur

Layda Elena Sansores San Román, gobernadora Constitucional de Campeche

Eduardo Ramírez Aguilar , gobernador Constitucional de Chiapas

Clara Marina Brugada Molina , Jefa de gobierno de la Ciudad de México

Indira Vizcaíno Silva , gobernadora Constitucional de Colima

Delfina Gómez Álvarez , gobernadora, Constitucional del Estado de México

Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora Constitucional de Guerrero

Tres políticos mexicanos, identificados como morenistas, aparecen frente a la bandera de Estados Unidos con sellos de "CANCELLED". (Especial Infobae México)

Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador Constitucional de Hidalgo

Alfredo Ramírez Bedolla , gobernador Constitucional de Michoacán

Margarita González Saravia Calderón , gobernadora Constitucional de Morelos

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador Constitucional de Nayarit

Salomón Jara Cruz, gobernador Constitucional de Oaxaca

Alejandro Armenta Mier , gobernador Constitucional de Puebla

Mara Lezama Espinosa , gobernadora Constitucional de Q uintana Roo

José Ricardo Gallardo Cardona , gobernador Constitucional de San Luis Potosí

Yeraldine Bonilla Valverde , gobernador Constitucional de Sinaloa

Guillermo Alfonso Durazo Montaño , gobernador Constitucional de Sonora

Javier May Rodríguez, gobernador Constitucional de Tabasco

Américo Villarreal Anaya , gobernador Constitucional de Tamaulipas

Lorena Cuéllar Cisneros , gobernadora Constitucional de Tlaxcala

Norma Rocío Nahle García , gobernadora Constitucional de Veracruz

Joaquín Jesús Díaz Mena , gobernador Constitucional de Yucatán

David Monreal Ávila, gobernador Constitucional de Zacatecas