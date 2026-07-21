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Cae sujeto por intento de robo de 20 mil pesos en la Central de Abasto de la Ciudad de México

La captura se dio en una bodega de frutas, en atención a una denuncia ciudadana; el dinero fue recuperado en el lugar

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El detenido fue identificado como Gualterio “N”. (Crédito: X | @PabloVazC)
El detenido fue identificado como Gualterio “N”. (Crédito: X | @PabloVazC)

Un hombre fue detenido luego de que presuntamente intentó sustraer 20 mil pesos de una caja de seguridad dentro de una bodega de frutas ubicada en la Central de Abasto de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. El hecho fue atendido por elementos de seguridad tras un reporte realizado por una persona que alertó sobre el robo.

El detenido fue identificado como Gualterio “N”, quien, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, habría intentado apoderarse del efectivo al interior del establecimiento comercial. Los policías que acudieron al lugar lograron intervenir antes de que el dinero fuera retirado del inmueble y recuperaron la cantidad señalada.

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La intervención ocurrió dentro de una de las bodegas dedicadas a la venta y distribución de frutas en la Central de Abasto, uno de los principales centros comerciales de la capital del país, donde diariamente se concentran miles de comerciantes, trabajadores y compradores.

Tras la detención, Gualterio “N” fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que inició las investigaciones correspondientes y será la encargada de determinar su situación jurídica.

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La persona afectada recibió acompañamiento de las autoridades para presentar la denuncia formal ante la fiscalía capitalina, con el objetivo de que se integrara la carpeta de investigación por los hechos ocurridos. Será la autoridad ministerial la que establezca si existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del detenido por el presunto intento de robo.

La Central de Abasto de la Ciudad de México se considera uno de los centros de distribución de alimentos más grandes del mundo. (Crédito: Reuters)
La Central de Abasto de la Ciudad de México se considera uno de los centros de distribución de alimentos más grandes del mundo. (Crédito: Reuters)

Central de Abasto de CDMX, el gigante comercial que mueve miles de toneladas de alimentos al día

La Central de Abasto de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, es considerada uno de los centros de distribución de alimentos más grandes del mundo. El complejo cuenta con una extensión aproximada de 327 hectáreas y concentra actividades comerciales de frutas, verduras, abarrotes, flores, carnes, pescados y otros productos de consumo básico.

El inmueble fue inaugurado en noviembre de 1982 para sustituir al antiguo mercado de La Merced y desde entonces se convirtió en un punto estratégico para el abasto de la capital del país y la zona metropolitana. De acuerdo con datos oficiales, en sus instalaciones operan alrededor de 70 mil trabajadores y diariamente recibe a cientos de miles de visitantes entre comerciantes, compradores y transportistas.

La zona de frutas y legumbres es una de las áreas con mayor actividad dentro de la central de abastos, debido al movimiento constante de mercancía que llega desde distintas entidades del país para su distribución a comercios, mercados y negocios de la Ciudad de México y otras regiones.

Por el volumen de operaciones que concentra, las autoridades mantienen presencia permanente en el complejo para atender reportes y situaciones que puedan afectar a comerciantes, trabajadores o visitantes. La magnitud del lugar también representa un reto operativo, debido a la extensión de sus instalaciones y al flujo constante de personas y mercancías.

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