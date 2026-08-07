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Ricardo Anaya cuestiona paradero de Rocha Moya e Inzunza y acusa protección federal

El panista cuestionó la situación de ambos políticos y reclamó al Gobierno federal actuar ante los señalamientos provenientes de Estados Unidos

Anaya cuestiona el paradero de Rocha Moya e Inzunza y exige explicaciones al Gobierno federal.
Anaya cuestiona el paradero de Rocha Moya e Inzunza y exige explicaciones al Gobierno federal.
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El senador del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó públicamente el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador de Morena, Enrique Inzunza, ambos mencionados en acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, y sostuvo que el Gobierno federal estaría otorgándoles protección.

Durante declaraciones recientes, Anaya puso en duda que Rocha Moya pueda continuar ausente de sus responsabilidades políticas mientras permanece vigente su licencia y señaló que también debe aclararse la situación de Inzunza, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República.

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Ricardo Anaya exige explicar dónde están Rocha Moya e Inzunza

El legislador panista sostuvo que el caso no puede reducirse al pago de un salario o a la asistencia de los funcionarios a sus responsabilidades, pues, desde su perspectiva, existen señalamientos de autoridades estadounidenses que requieren una respuesta institucional.

El senador del PAN cuestionó el paradero de ambos políticos y acusó al Gobierno federal de presuntamente protegerlos. (FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM)
El senador del PAN cuestionó el paradero de ambos políticos y acusó al Gobierno federal de presuntamente protegerlos. (FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM)

Anaya afirmó que existe una acusación formal presentada en Estados Unidos, así como una orden de aprehensión y una solicitud de extradición relacionada con políticos de Morena. Por ello, reclamó que México cumpla con los procedimientos establecidos en el tratado de extradición entre ambos países.

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Según su argumento, las autoridades mexicanas deberían actuar conforme al marco jurídico y analizar las pruebas que entregue Estados Unidos antes de determinar si procede alguna acción.

¿Qué se sabe del caso contra Rubén Rocha Moya?

Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa a principios de mayo, después de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios del estado, por presuntos vínculos con actividades del narcotráfico.

Los señalamientos estadounidenses incluyen supuestas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa y delitos vinculados con armas. El gobernador con licencia ha rechazado las acusaciones.

El gobernador con licencia de Sinaloa fue señalado por autoridades de Estados Unidos, mientras la FGR mantiene abierta una investigación sobre el caso. (Infoabe-Itzallana)
El gobernador con licencia de Sinaloa fue señalado por autoridades de Estados Unidos, mientras la FGR mantiene abierta una investigación sobre el caso. (Infoabe-Itzallana)

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación a partir de la información proporcionada por Estados Unidos. Sin embargo, en julio informó que, hasta ese momento, no contaba con elementos probatorios suficientes para proceder contra Rocha Moya.

Entre los puntos que permanecen bajo análisis se encuentran:

  • La solicitud de detención provisional enviada por Estados Unidos.
  • Las acusaciones formuladas contra Rocha Moya y otros funcionarios.
  • La situación jurídica del gobernador con licencia.
  • El eventual avance de una solicitud de extradición.
  • El posible regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

El paradero de Rocha Moya continúa bajo especulación

La ubicación del gobernador con licencia también ha generado versiones contradictorias. Rocha Moya aseguró que permanece en Culiacán desde que solicitó licencia, aunque distintas versiones periodísticas lo han ubicado en una zona residencial de la capital sinaloense.

Aunque se ha informado que permanece en Culiacán, persisten las versiones sobre su ubicación exacta y las condiciones en las que se encuentra. EFE/ Juan Carlos Cruz
Aunque se ha informado que permanece en Culiacán, persisten las versiones sobre su ubicación exacta y las condiciones en las que se encuentra. EFE/ Juan Carlos Cruz

También circularon versiones sobre un supuesto resguardo militar, información que fue negada tanto por el propio Rocha Moya como por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A esto se sumaron versiones sobre una eventual negociación con autoridades estadounidenses para una posible entrega. Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Anaya acusa a Morena de aplicar un doble rasero

El senador panista utilizó el caso para cuestionar lo que considera una actuación diferenciada del Gobierno federal frente a integrantes de Morena y políticos de oposición.

Anaya comparó el expediente de Rocha Moya con la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, cuya detención ha sido cuestionada por sectores opositores.

Aseguró que mientras, según su postura, se actúa contra adversarios políticos, no ocurre lo mismo ante los señalamientos contra funcionarios morenistas.

Ernesto Ruffo fue detenido por la FGR y vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. - Ernesto Ruffo Appel
Ernesto Ruffo fue detenido por la FGR y vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. - Ernesto Ruffo Appel

El panista también destacó que dos exfuncionarios cercanos a Rocha Moya —quienes ocuparon las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública de Sinaloa— se trasladaron voluntariamente a Estados Unidos y, de acuerdo con sus declaraciones, estarían colaborando con las autoridades de ese país.

¿Qué pasará con Rocha Moya e Inzunza?

El caso permanece abierto y sin una resolución definitiva. La FGR ha sostenido que no encontró hasta ahora pruebas suficientes para actuar contra Rocha Moya, mientras las acusaciones provenientes de Estados Unidos continúan generando presión política sobre el Gobierno mexicano.

En paralelo, la permanencia de Enrique Inzunza en el Senado y la falta de información pública sobre su ubicación también fueron utilizadas por Anaya para exigir explicaciones.

Por ahora, no existe una determinación oficial que establezca culpabilidad contra Rocha Moya o Inzunza por los señalamientos mencionados. El desenlace dependerá de las investigaciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses y, en su caso, de los procedimientos jurídicos que pudieran iniciarse.

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