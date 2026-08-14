Nay Salvatori impugna sanción que le impuso Morena por comentarios discriminatorios

Nay Salvatori reta a Morena por sanciones en su contra tras hablar de manera discriminatoria contra adultos mayores. Crédito: Facebook / Nay Salvatori

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La diputada local en Puebla, Nayeli Salvatori, decidió impugnar las restricciones que su partido, Morena, le impuso por sus comentarios relacionados con hombres adultos mayores difundidos en el programa digital “Descasadas”.

Sin embargo, el procedimiento podría modificar la relación de Nay Salvatori con la bancada morenista en el Congreso de Puebla, así como sus posibilidades de competir en las elecciones de 2027.

De acuerdo con Proceso, el pasado 10 de agosto, las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, presentaron por separado recursos de revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

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Morena sanciona a Nay Salvatori

Por el momento, Salvatori conserva su diputación local en Puebla, pero no podrá buscar una candidatura de Morena mientras continúe suspendida.

Su curul en el Congreso poblano deriva del voto ciudadano y no está en riesgo por el procedimiento interno; lo que no tiene garantizado, por el momento, es su futuro dentro del partido oficial, su permanencia en la bancada y una eventual postulación el año entrante.

Salvatori impugna restricciones de Morena

La revista reveló que el expediente CNHJ-PUE-552/2026-REV-I establece que Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares interpusieron recursos de revisión contra las medidas cautelares el 6 de agosto de 2026.

Posteriormente, la CNHJ recibió ambos escritos el pasado 10 de agosto. Un día después acordó incorporarlos al expediente para analizarlos y publicó la notificación en sus estrados electrónicos el 12 de agosto.

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Morena Puebla mantiene fuera de sus procesos internos a Nay Salvatori y Grace Palomares mientras siga la suspensión cautelar. (Morena)

Cabe señalar que el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia reveló que Morena aún no resuelve las impugnaciones. La actuación no representa un pronunciamiento sobre la procedencia de los recursos, los argumentos de las legisladoras o la validez de las restricciones.

En consecuencia, la suspensión provisional sigue vigente mientras el órgano partidista no emita una nueva determinación.

Por este motivo suspendieron a Nayeli Salvatori

Esta nueva polémica de Nayeli Salvatori comenzó cuando, en su podcast “Descasadas”, ella y sus participantes hablaron sobre hombres de mayor edad.

Durante las intervenciones se afirmó que algunos hombres “huelen a baúl de recuerdo”. Grace Palomares agregó, entre risas, que “ya se están pudriendo”. También se escucharon comentarios sobre las arrugas, el abdomen y otros cambios físicos relacionados con la edad.

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Después de que el video se viralizó en redes sociales, las legisladoras poblanas fueron señaladas por emitir comentarios discriminatorios relacionados con la edad.

Días después, Salvatori tuvo que ofrecer una disculpa pública, reconoció que cometió un “error garrafal” y anunció el cierre del programa. En otro video difundido en redes sociales, adelantó que respetaría la resolución del partido y que el caso le dejó una enseñanza sobre las consecuencias de sus expresiones.

Nay Salvatori y Grace Palomares enfrentan veto cautelar de Morena rumbo a 2027.

No descarta ser diputada independiente y aspira a competir en el 2027

Tras su nueva polémica, Salvatori no descartó desempeñarse como diputada independiente mientras se resuelve su situación partidista, pero para dejar la bancada de Morena debe comunicar su decisión al Congreso de Puebla conforme a las normas internas del Poder Legislativo.

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Sin embargo, Salvatori aún aparece como diputada de Morena y no hay nada oficial de que ya sea legisladora independiente.

La diputada ha sonado para ser aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, a una diputación federal o a la reelección en el Congreso estatal, pero no ha formalizado nada.

Además, dependiendo del tiempo que tarde la resolución de su caso por parte de la CNHJ de Morena, podría ya no ser candidata de ese partido en el 2027, aunque eso no evitaría que lo hiciera bajo los colores de otro instituto político.

Hasta las pueden expulsar

Sin dejar de mencionar que la resolución interna en Morena contra las legisladoras señaladas puede terminar en una amonestación, una suspensión por un periodo determinado o la expulsión, según la valoración de pruebas.

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La legisladora local de Morena en Puebla publica el 2 de agosto de 2026 un mensaje en X tras la polémica por fragmentos de “Descasadas” y anuncia que también dará una disculpa en vivo en la próxima emisión

Si consideran que la decisión final vulnera sus derechos político-electorales, las legisladoras aún pueden acudir a los tribunales electorales una vez que agoten los mecanismos internos del partido.

No deja de dar de qué hablar el caso de Nay Salvatori, pues retó a Morena e impugnó las sanciones que le impuso por hablar de manera discriminatoria contra los adultos mayores.