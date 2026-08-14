Una mujer sonriente abraza a su perro golden retriever en un parque, mientras el sol se filtra entre los árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La convivencia diaria con un perro ofrece señales constantes sobre su estado emocional.

Los especialistas en conducta animal explican que, más allá de gestos evidentes como mover la cola o saltar de alegría, existen comportamientos sutiles que reflejan el bienestar y la confianza que un perro siente junto a su humano.

Reconocer estas conductas permite entender cuándo una mascota se siente verdaderamente cómoda y satisfecha en su entorno familiar.

Una mujer sonriente juega al tira y afloja con su perro Golden Retriever en un parque soleado, disfrutando de un momento de alegría y ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 comportamientos que muestran que tu perro se siente inmensamente cómodo y feliz a tu lado de acuerdo con especialistas en conducta animal

Con base en información reciente de especialistas en conducta animal y veterinarios, estos son 10 comportamientos que muestran que un perro se siente inmensamente cómodo y feliz a tu lado:

Te sigue por la casa. Un perro que te sigue de manera relajada, sin ansiedad, muestra confianza, apego emocional y sensación de seguridad contigo y en su entorno. Si además camina detrás de ti, se acuesta cerca o cambia de habitación para acompañarte, está expresando cercanía afectiva, no dependencia patológica. Su lenguaje corporal suele estar relajado: cola en posición natural, orejas relajadas, respiración tranquila y capacidad de descansar profundamente cerca de ti. Te lleva su juguete favorito. Cuando un perro te busca con un juguete, suele ser un intento de compartir algo valioso, invitar al juego o simplemente interactuar. Es una señal de que te asocia con experiencias agradables y se siente seguro y confiado contigo. Mueve la cola de manera relajada. Si la mueve suavemente de lado a lado sin rigidez, expresa comodidad y alegría. Se acuesta o duerme cerca de ti. Un perro que descansa tranquilo a tu lado, se estira o se enrosca suavemente cerca tuyo, está buscando compañía y demuestra confianza. Busca tu contacto visual. Mirarte fijamente con el cuerpo relajado suele ser un intento de comunicación o una muestra de cariño. El contacto visual, cuando es tranquilo, está asociado a la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo y el apego. Te recibe con entusiasmo. Salta, corre o mueve el cuerpo con alegría cuando llegas a casa, lo que refleja un vínculo positivo. Permite el contacto físico. Busca caricias o se deja tocar sin mostrar tensión. Esto indica que se siente seguro y cómodo. Descansa profundamente en tu presencia. Si logra dormir plácidamente cerca de ti, muestra confianza y ausencia de estrés. Se muestra juguetón contigo. Busca iniciar juegos, corre, salta o te invita a interactuar, lo que indica alegría y bienestar. Explora y muestra curiosidad en tu compañía. Un perro feliz suele interesarse por los sonidos, olores y personas durante los paseos contigo, lo que refleja seguridad y estimulación positiva.

Una infografía detalla diez señales visuales que muestran el bienestar emocional y la comodidad de un perro con su dueño, según especialistas en conducta animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos comportamientos, especialmente cuando se presentan en conjunto y acompañados de un lenguaje corporal relajado, son señales claras de bienestar y comodidad emocional de tu perro a tu lado.

PUBLICIDAD