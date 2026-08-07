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Segob rechaza acuerdo secreto con EEUU para repatriar adolescentes y responde a denuncias ante la CIDH

Organizaciones civiles denunciaron ante la CIDH un supuesto mecanismo de traslados aéreos; la dependencia negó que exista un convenio secreto

Segob niega acuerdo secreto con EU y defiende los mecanismos de repatriación de adolescentes mexicanos. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
Segob niega acuerdo secreto con EU y defiende los mecanismos de repatriación de adolescentes mexicanos. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
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La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó que exista un acuerdo confidencial entre México y Estados Unidos para la repatriación aérea de adolescentes mexicanos, luego de que organizaciones civiles presentaran denuncias sobre este mecanismo durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de una tarjeta informativa difundida este 6 de agosto, la dependencia aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) “no tiene ningún tipo de acuerdo confidencial con el Gobierno de Estados Unidos para la repatriación de adolescentes”, desmintiendo así la información publicada por Animal Político.

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La Segob sostuvo que la repatriación de personas mexicanas desde territorio estadounidense es un procedimiento institucional que existe desde hace décadas y que se realiza mediante mecanismos de coordinación entre ambos países, tanto por vía terrestre como aérea.

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Organizaciones civiles denuncian un mecanismo opaco ante la CIDH

Las declaraciones del Gobierno federal surgieron después de que las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Human Rights First (HRF) expusieran ante la CIDH la existencia de un supuesto mecanismo binacional mediante el cual más de 350 adolescentes habrían sido trasladados en vuelos comerciales desde la frontera norte hacia entidades del sur del país entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

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Durante la audiencia titulada “México: Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana”, las organizaciones señalaron que estos traslados se realizarían fuera de los esquemas tradicionales de repatriación y sin información pública suficiente sobre su funcionamiento.

Según su exposición, los adolescentes serían enviados principalmente a Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco, y Mérida, Yucatán, con el argumento de alejarlos de las redes de tráfico de personas y del crimen organizado que operan en la frontera norte.

Adolescentes mexicanos, estudiantes con mochilas, jóvenes saliendo de clases, rutina escolar en México, camino a casa después de la escuela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Organizaciones civiles cuestionan ante la CIDH los traslados de adolescentes repatriados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incidentes documentados y preocupaciones de derechos humanos

Durante la audiencia, las organizaciones afirmaron que la estrategia ha estado acompañada de diversos incidentes que, a su juicio, evidencian riesgos para las personas menores de edad.

Entre los casos expuestos destacaron:

  • La fuga de seis adolescentes de un vehículo del INM en Villahermosa.
  • La salida no autorizada de tres menores de un centro en Tapachula, quienes posteriormente fueron identificados como presuntos integrantes de grupos criminales rivales.
  • La desaparición temporal de ocho adolescentes originarios de Tamaulipas y San Luis Potosí en Tabasco, quienes posteriormente fueron localizados por las autoridades.

Las organizaciones también expresaron preocupación porque los traslados a largas distancias podrían dificultar la reunificación familiar y aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes frente al reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Rancho Zapopan centro de reclutamiento Jalisco decomiso armas seguridad
ONG alertan sobre incidentes y riesgos para adolescentes durante los traslados. (especial)

Asimismo, señalaron que algunos albergues del sur del país carecen de personal especializado para atender a adolescentes con problemas de consumo de sustancias y consideraron insuficientes los mecanismos de restitución de derechos.

El Gobierno defiende la estrategia de repatriación “México te abraza”

En respuesta, la Secretaría de Gobernación explicó que desde el 20 de enero de 2025 opera la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, diseñada para recibir a las personas mexicanas repatriadas bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez.

La dependencia indicó que todas las niñas, niños y adolescentes repatriados son recibidos por las autoridades mexicanas competentes y que corresponde al Sistema Nacional DIF, los DIF estatales y las Procuradurías de Protección realizar los procesos de reunificación familiar, restitución de derechos y seguimiento de cada caso.

Menor de edad de espaldas con sudadera azul, de pie frente a un edificio beige con el letrero Casa de Asistencia Temporal (CAT) - DIF, bajo un cielo nublado.
Gobierno defiende estrategia “México te abraza” para recibir a personas repatriadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, precisó que el Estado mexicano absorbe los costos de los traslados al interior del país como parte de las acciones de protección brindadas a las personas mexicanas repatriadas.

México sostiene que los traslados buscan proteger a la niñez migrante

Durante la audiencia ante la CIDH, la representación del Estado mexicano defendió la legalidad del procedimiento.

Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que la atención a niñas, niños y adolescentes en movilidad humana se realiza de manera coordinada entre distintas instituciones del Gobierno.

Por su parte, César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo que los traslados fueron diseñados para reducir los riesgos que enfrentan los menores durante las repatriaciones terrestres y aseguró que cada caso es evaluado priorizando el interés superior de la niñez.

Un grupo de ocho personas, incluyendo adultos y niños, camina en fila por un camino de tierra con mochilas y valijas bajo un cielo nublado.
México defiende traslados de adolescentes como medida de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la Secretaría de Gobernación reiteró que el Gobierno de México mantiene su compromiso de recibir con dignidad a las personas mexicanas repatriadas, garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes y actuar en todo momento con pleno respeto a sus derechos humanos, mientras las organizaciones civiles insistieron ante la CIDH en que el mecanismo requiere mayor transparencia y supervisión para evitar nuevos riesgos para esta población.

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