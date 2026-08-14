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Baja California tiene el salario policial más alto, según informe oficial

De acuerdo con información oficial presentada en 2026, la entidad ocupa el primer lugar nacional en remuneración policial

De acuerdo con información oficial presentada en 2026, la entidad ocupa el primer lugar nacional en remuneración policial
De acuerdo con información oficial presentada en 2026, la entidad ocupa el primer lugar nacional en remuneración policial
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Baja California se posiciona como la entidad de México con el salario policial más alto, de acuerdo con una evaluación nacional y con información oficial presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 2026.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, dio a conocer el resultado durante la conferencia semanal encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Según el funcionario, el reconocimiento también se encuentra sustentado en una publicación realizada el 3 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Carrillo Rodríguez detalló que actualmente un policía en Baja California percibe alrededor de 29 mil 500 pesos mensuales antes de descuentos e impuestos. La cantidad corresponde al salario bruto, por lo que no representa el monto que el agente recibe directamente al terminar el mes.

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El secretario aclaró que la cifra superior a 24 mil pesos mostrada durante la conferencia corresponde al ingreso neto mensual, es decir, al dinero que recibe el elemento policial después de aplicar las retenciones correspondientes.

La precisión permite distinguir entre las dos cantidades expuestas: un salario bruto cercano a los 29 mil 500 pesos y un pago neto superior a los 24 mil pesos. Ambas cifras fueron presentadas como parte de los datos utilizados para comparar las condiciones salariales de las corporaciones policiales del país.

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“Esto es importante también, porque todo esto nos ha permitido transitar y llegar hasta el punto que vemos en esta lámina”, expresó Carrillo Rodríguez al referirse a la información presentada durante la conferencia.

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Gobierno estatal vincula el aumento salarial con la dignificación policial

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las condiciones salariales forman parte de una estrategia estatal orientada a fortalecer y profesionalizar a las corporaciones de seguridad pública.

El funcionario explicó que el mejoramiento de los ingresos busca ofrecer condiciones laborales más favorables a las personas encargadas de las tareas de seguridad. También indicó que la atención a los agentes no se limita al sueldo, pues se trabaja en otros esquemas de respaldo institucional.

Aunque durante la conferencia no se detallaron las características de esos mecanismos adicionales, Carrillo Rodríguez señaló que su finalidad es reconocer el trabajo de los policías y brindarles una mayor atención por parte de las instituciones estatales.

La información salarial fue presentada por las autoridades como uno de los componentes de su política de dignificación policial. Bajo este planteamiento, el fortalecimiento de las corporaciones no depende únicamente de sus resultados operativos, sino también de las condiciones laborales, la preparación profesional y el respaldo que reciben sus integrantes.

El señalamiento de que Baja California tiene el salario policial más alto de México proviene de la evaluación y los informes oficiales mencionados por el secretario. En la información proporcionada durante la conferencia no se especificaron los salarios correspondientes a las demás entidades ni la metodología completa utilizada para elaborar el comparativo nacional.

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Por esa razón, el primer lugar atribuido a Baja California debe entenderse dentro del contexto de la documentación oficial citada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con un ingreso bruto mensual de aproximadamente 29 mil 500 pesos y un pago neto superior a los 24 mil pesos, las autoridades estatales sostienen que Baja California ofrece actualmente las mejores condiciones salariales para policías en el país.

La política expuesta busca combinar la remuneración económica con medidas de profesionalización, reconocimiento laboral y fortalecimiento institucional de las corporaciones de seguridad pública.

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