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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 14 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, quien recibió el pasado jueves la notificación de la suspensión por instrucción de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia.

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