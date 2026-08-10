Ninel Conde acusa a Anabel Hernández de generar ingresos ‘pisoteando su dignidad’: “Calumnias y juicios infundados”

En entrevista con Infobae México, 'El bombón Asesino' habló sobre una de sus polémicas más grandes a lo largo de su carrera: los escritos de la periodista que hablan de presuntos nexos de la cantante con el narco en México. Crédito: Infobae México

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Ninel Conde se consagra una vez más como una de las artistas mexicanas más populares y rentables del mundo del entretenimiento. Ante el próximo estreno de su docuserie, la cantante es tendencia al dejar ver que las polémicas y escándalos de su vida artística y privada no serán ajenos al proyecto, por lo que su público podrá conocer “su verdad” de viva voz.

En entrevista exclusiva con Infobae México, El Bombón Asesino habló sobre algunos detalles de Ninel Conde: Sin Filtro, sus gravaciones y los pormenores de la serie original , que estrena este 14 de agosto en la plataforma ViX.

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Sin embargo, al ser interrogada sobre el escándalo más grande en el que ha estado envuelta durante los últimos años -los señalamientos de sus presuntos nexos con algunas figuras del mundo del narcotráfico en México-, Ninel Conde sostiene que la periodista Anabel Hernández utiliza su nombre para “generar ingresos pisoteando su dignidad”.

La ex participante de La Casa de los Famosos México afirma que los contenidos de la periodista mexicana son “calumnias y juicios infundados” que afectan su vida y trayectoria.

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“Mira, pues realmente lo que tienen que hacer es no perderse esta primera temporada de esta docuserie y van a encontrar temas de todo tipo y pues al final del día, para eso está hecha esta docuserie. Aunque no nada más para eso, sino para muchas polémicas, muchas calumnias, muchos juicios infundados, que realmente son parte de eso, ¿no? De lo que hacen la polémica", inició la actriz de Rebelde.

Ninel Conde acusa a Anabel Hernández de generar ingresos ‘pisoteando su dignidad’: “Calumnias y juicios infundados” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“La verdad te va a hacer libre”: Ninel Conde

“Y como lo digo yo en esta docuserie, creo que Dios siempre ha estado conmigo, porque cuando, cuando tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien y la verdad te va a hacer libre”.

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La cantante enfatiza que la docuserie busca mostrar su versión de los hechos:

“Siempre vamos a estar desde la verdad y con los hechos, no con palabras y con situaciones que te lleven nada más a querer monetizar o generar ingresos, pisoteando la dignidad y el nombre de cualquier persona”, afirmó Ninel Conde en entrevista con Infobae México. La famosa asegura que, a diferencia de las versiones publicadas en algunos libros, su proyecto se basa en mostrar pruebas y hechos, no en rumores.

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El conflicto legal entre Ninel Conde y la periodista Anabel Hernández tuvo un primer fallo a favor de la escritora en diciembre de 2024, cuando un tribunal mexicano rechazó la demanda por daño moral presentada por la cantante. No obstante, la representación legal de la actriz recurrió a la apelación y el caso permanece en etapa de revisión ante instancias superiores.

Aunque la sentencia inicial benefició a Anabel Hernández, los abogados de Ninel Conde continúan con el proceso de apelación en tribunales mexicanos. Por una parte, la periodista sostiene la validez y rigor de su trabajo de investigación. Por la otra, la cantante esta lista para hablar de cualquier tema y polémica de su vida en la docuserie.

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“La verdad te va a hacer libre”: Ninel Conde (IG)

Estreno de “Ninel Conde: Sin Filtro” el 14 de agosto en ViX

La docuserie “Ninel Conde: Sin Filtro” llega a ViX el 14 de agosto, con cuatro episodios disponibles desde el lanzamiento. Según la información proporcionada por el servicio de streaming, la producción ofrece un acceso inédito al entorno personal y profesional de Ninel Conde. Las cámaras la acompañan en su rutina diaria en Miami, Monterrey y Houston, donde alterna su vida como cantante, madre y empresaria.

La serie está producida por Sebastián Jiménez y Flavio Morales de JK Media Group, responsables de otros proyectos como “Chiquis: Sin Filtro” y “La Trevi: Sin Filtro”. El estreno busca mostrar las distintas facetas de una figura mediática que ha enfrentado polémicas y cuestionamientos públicos. En la docuserie, Conde menciona: “Creo que Dios siempre ha estado conmigo, porque cuando tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien y la verdad te va a hacer libre”.

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Trayectoria de Ninel Conde y polémicas públicas

Ninel Conde ha participado en telenovelas como “Rebelde”, “Fuego en la sangre”, “Mar de amor” y “Porque el amor manda”. También ha sido nominada al Latin Grammy Awards y ha destacado en realities como “La casa de los famosos México”, “Big Brother” y “Mira quién baila”. Su carrera, que abarca la música, la actuación y la conducción, se ha visto marcada por controversias y señalamientos, en especial los relacionados con las afirmaciones de Anabel Hernández.

El Bombón Asesino responde a las preguntas sobre si abordará estos temas en una segunda temporada de la docuserie: “Lo que tienen que hacer es no perderse esta primera temporada y van a encontrar temas de todo tipo. Esta docuserie está hecha para muchas polémicas, muchas calumnias, muchos juicios infundados, que realmente son parte de eso, de lo que hacen la polémica”.

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