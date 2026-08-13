Harfuch y Trevilla se reúnen con empresarios aguacateros en Michoacán tras reanudación de actividades de EEUU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, asisten a una conferencia de prensa sobre la ola de violencia en México —tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», en una operación militar el domingo— en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), se reunieron con empresarios y productores de aguacate en el estado de Michoacán luego de la reanudación de actividades de la Embajada de Estados Unidos en México en la entidad.

Su visita se llevó a cabo para dar seguimiento y supervisar las acciones implementadas para fortalecer la seguridad de este sector luego de que tanto empresarios como inspectores estadounidenses recibieron amenazas tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes.

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Tanto la detención del líder criminal como las amenazas provocaron que el cierre temporal de más de 60 empacadoras y la suspensión de actividades en la entidad de la Embajada de EEUU en México.

Esto llevó a las autoridades mexicanas a solicitar reuniones con funcionarios de la administración de Donald Trump para reanudar las actividades de sus inspectores en el territorio y, por lo tanto, la exportación de aguacate.

Ronald Johnson resaltó el acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán y la reanudación de exportación de aguacate.

Como respuesta, las autoridades mexicanas implementaron una estrategia de seguridad que contempló el despliegue de más de 9 mil elementos de la Defensa a zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, así como para el acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión contra los productores.

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De los elementos desplegados, 8 mil ya operaban de forma permanente en la entidad, mientras que los mil 500 restantes se incorporaron para supervisar la cadena productiva.

Además, se implementó la instalación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan para coordinar acciones entre la Defensa, la Guardia Nacional (GN), la SSPC, Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las autoridades estatales para el intercambio de información.

La presencia de Harfuch y Trevilla en la entidad tiene como objetivo supervisar las acciones adoptadas para garantizar la seguridad y desarrollo de las zonas aguacateras.

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EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar sus actividades

Foto: Defensa

Luego de ocho días de suspender todas sus operaciones en Michoacán, la Embajada de EEUU en México confirmó este jueves el restablecimiento total de las actividades del gobierno en el estado.

Sin embargo, también recordó que el estado mantiene la alerta nivel 4 de “No Viajar” para sus ciudadanos debido a las condiciones de seguridad.

Cabe señalar que esta alerta se emitió debido a los narcobloqueos registrados en la los municipios de Los Reyes y Peribán a causa de la captura de “Poncho la Quiringua”, ocurrida el pasado 1 de agosto.

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, atribuyó la reanudación a las medidas de seguridad desplegadas por el gobierno de México y a una evaluación propia de las condiciones de la región.

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“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, escribió en un comunicado.

Sin embargo, señaló que la vigilancia no se detendrá y continuará ajustándose según las necesidades del sector productivo: “Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, dijo.

El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie

Cabe señalar que respecto a las medidas implementadas, el general Ricardo Trevilla Trejo informó que el despliegue contempla 17 bases de operaciones destinadas a proteger empacadoras en Tingüindín, Tocumbo y Peribán, más otras 29 bases en Cotija, Tocumbo y Los Reyes, con alrededor de 870 efectivos asignados a esas posiciones.

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En carreteras se implementaron 228 elementos de la Guardia Nacional con 48 radiopatrullas que vigilarán las rutas Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancítaro y Peribán-Uruapan. El plan incluye además escoltas para el personal de inspección sanitaria de SENASICA en cinco puestos de revisión ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.