Mantén activo el servicio de tu teléfono celular: estas son las terminaciones que serán suspendidas en agosto si no se registran

Anteriormente el gobierno había dado un primer plazo para realizar el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El plazo está cerca y los usuarios de telefonía móvil de prepago que no han vinculado su número con la CURP deben completar el registro durante el 2026 para evitar la suspensión de su línea, una medida que permite a las compañías cortar llamadas, mensajes, datos móviles e incluso bloquear recargas cuando vence el plazo fijado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Anteriormente el gobierno había dado un primer plazo para realizar el registro; sin embargo, fue casi nula la respuesta por parte de la ciudadanía lo que obligó a extender el plazo límite para realizar el registro y evitar la suspensión.

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Además, en esta segunda etapa el gobierno puso plazos escalonados para permitir que los usuarios se registren de manera paulatina, lo cual deberán hacer según la fecha del calendario que corresponda al último digito de su número de teléfono.

En este sentido, el calendario de este mes contempla dos grupos: las líneas con terminación 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto, mientras que las que terminan en 1 deben quedar registradas a más tardar el 31 de agosto.

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Fechas clave del calendario de registro:

Terminación 0: hasta el 15 de agosto de 2026.

Terminación 1: hasta el 31 de agosto de 2026.

La CRT informó que, hasta finales de junio, ya se habían registrado 63 millones de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago.

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Es así que el 15 de agosto se cumple la primera fecha límite para la primera etapa de registros de este nuevo método, por lo que abra que esperar para ver si aquellos que no se registren vivirán la suspensión definitiva de su número.

En agosto se cumple una fecha límite para miles de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telefónicas pueden suspender la línea hasta 72 horas después del vencimiento

Es importante recordar que trámite es gratuito y se realiza directamente con la compañía telefónica, no ante el Gobierno federal. Los usuarios pueden hacerlo en el portal o la aplicación oficial de su operador, o acudir a un Centro de Atención a Clientes.

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Para completar la vinculación se requiere una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte, además de la CURP.

En algunos casos, el proceso en línea incluye validación de identidad con fotografías del documento y una prueba de vida tomada con la cámara del teléfono.

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De acuerdo con la CRT, las empresas solo conservan la información necesaria para asociar el número con su titular. Las imágenes usadas para verificar identidad deben eliminarse una vez concluido el procedimiento.

Cuando vence el plazo correspondiente a cada terminación, las compañías tienen hasta 72 horas para suspender las líneas que no fueron vinculadas.

Durante ese periodo de suspensión, el usuario solo puede llamar a números de emergencia, contactar a su operador y recibir alertas oficiales, como las de sismos.

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El servicio completo se restablece una vez que el titular concluye el registro con su operador telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión puede afectar operaciones bancarias por SMS

El incumplimiento del registro no implica el cierre de cuentas bancarias ni la pérdida de dinero. Aun así, la suspensión de la línea sí puede dificultar el uso de aplicaciones financieras.

Muchas instituciones bancarias envían códigos de verificación por mensaje SMS o usan el número celular para confirmar transferencias, autorizar ingresos desde nuevos dispositivos, recuperar contraseñas y validar la identidad del cliente.

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Si la línea sigue suspendida, esas funciones pueden quedar limitadas hasta que se complete la vinculación.

La medida busca que cada número telefónico quede asociado a una persona identificable para fortalecer el combate a delitos como el fraude y la extorsión. La CRT añadió que el esquema también alinea a México con una práctica aplicada en más de 160 países.

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