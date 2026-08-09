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El PAN anuncia una iniciativa para regular el derecho de réplica en las mañaneras

La dirigencia del partido buscará una ley para permitir respuestas inmediatas durante las conferencias del Ejecutivo

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, sostuvo que “la mañanera” no debe ser un espacio para la “persecución y calumnia” contra opositores. (Presidencia)
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, sostuvo que “la mañanera” no debe ser un espacio para la “persecución y calumnia” contra opositores. (Presidencia)
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El PAN anunció este 9 de agosto de 2026 que impulsará una iniciativa de ley para regular de forma estricta el derecho de réplica dentro de las conferencias matutinas del Gobierno Federal, al señalar que “la mañanera” no debe ser un espacio para la persecución y calumnia” contra opositores. La postura la fijó el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, en un comunicado.

Romero sostuvo que desde la conferencia se “fabrican culpables sin pruebas suficientes y citó el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, a quien, afirmó, se le señaló “como culpable de un delito desde ese espacio “sin que aún termine un proceso en su contra.

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Según el comunicado, las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión buscarán que “se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República” cuando, a juicio del partido, se difunda información falsa o tendenciosa” desde Palacio Nacional.

“El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República”, afirmó Romero Herrera.

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Jorge Romero acusa que el gobierno morenista busca controlar contenidos en radio y televisión

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
El PAN planteó que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para permitir una respuesta inmediata ante señalamientos hechos desde el Gobierno Federal. Crédito: X/@JorgeRoHe

A su vez, el líder panista también acusó que, bajo el argumento de la protección de las audiencias, “el gobierno morenista busca controlar los contenidosen radio y televisión, lo que califica como “una censura disfrazada.

“No hay un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo, denunció.

Romero Herrera aseguró que el uso de la estructura del Estado para linchar públicamente” a contrapesos políticos ha sido constante en los últimos ocho años y afirmó que el PAN dará la batalla legislativa para “poner fin a los monólogos de descalificación y defender “la pluralidady “las libertades ciudadanas”.

PAN anuncia una iniciativa para imponer reglas a La Mañanera de Claudia Sheinbaum

Un hombre de traje oscuro y corbata azul habla en un atril con micrófono, a su lado una bandera; una mujer sonriente habla en un atril con micrófono
La iniciativa del PAN buscó que la conferencia presidencial, financiada con recursos públicos, tenga obligaciones similares a las previstas para periodistas, medios y creadores de contenido. (Izquierda (PAN), Derecha (Presidencia) )

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció el pasado 4 de agosto que su bancada propondrá reglas para La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, con información verificable, derecho de réplica y rendición de cuentas, en medio de la consulta pública sobre lineamientos para proteger los derechos de las audiencias que, a juicio del panista, podrían abrir la puerta a un mayor control gubernamental sobre lo que circula en medios y plataformas.

La propuesta busca que la conferencia presidencial quede sujeta a obligaciones similares a las que el gobierno pretende aplicar a periodistas, medios, creadores de contenido y ciudadanía. Romero sostuvo que ese espacio de comunicación, financiado con recursos públicos, también debe presentar datos comprobables y responder cuando señale a personas o sectores.

El dirigente panista fijó así la respuesta de su partido a las críticas de la presidenta hacia el PAN y al debate abierto por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según su planteamiento, si la administración federal defiende esos derechos, la exigencia tendría que alcanzar también a las conferencias oficiales.

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
Acción Nacional planteó reglas claras en las conferencias matutinas para exigir rectificaciones y permitir la réplica cuando se señale a personas o sectores. vCrédito: X/@JorgeRoHe

Romero dijo que Acción Nacional presentará una iniciativa para que las conferencias matutinas tengan reglas claras, información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que, según él, hoy se quiere imponer al resto de los actores públicos. La apuesta del partido, añadió, se centra en el foro de comunicación más influyente del país.

En ese punto, el panista acusó que en las conferencias se difunden cifras “a modo”, información que calificó como falsa en múltiples ocasiones y descalificaciones contra opositores, sin abrir espacio para la réplica. En su mensaje, cuestionó quién obliga al gobierno a rectificar cuando se equivoca y quién le pone límites a ese ejercicio cotidiano.

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