La NOAA alerta por Súper El Niño 2026: qué es y cómo podría afectar a México

En días recientes temperatura del Pacífico central se ha elevado a niveles alarmantes. (Image credit: NOAA Satellites)

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El “Súper El Niño 2026” es un episodio extraordinariamente intenso del fenómeno climático conocido como El Niño. Este fenómeno consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico central y oriental, lo cual altera la circulación atmosférica y modifica patrones de lluvia y temperatura en diversas regiones del mundo.

En 2026, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detecta que la temperatura del Pacífico central sube 1.8 °C por encima de lo normal, con proyecciones de superar los 2 °C, umbral que define un evento de El Niño como “muy fuerte”.

Esta situación lleva a ampliar las escalas de monitoreo y a anticipar efectos climáticos extremos, especialmente en Sudamérica, como lluvias extraordinarias, nevadas inusuales y olas de frío o calor fuera de lo común. En Argentina, ya se reportan nevadas poco habituales y riesgos de inundaciones en varias regiones.

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(NASA)

El término “Súper El Niño” no es una categoría científica oficial, sino una expresión utilizada por especialistas para describir episodios de intensidad excepcional.

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA señalan que la relevancia está en la fuerza del evento y en la mayor probabilidad de fenómenos asociados, como precipitaciones extremas y eventos meteorológicos anómalos.

Se espera que los efectos más notorios del Súper El Niño 2026 se extiendan hasta el verano de 2027 y su intensidad dependerá también de la interacción con otros factores regionales y el calentamiento global.

Una infografía de Infobae ilustra el fenómeno climático Súper El Niño 2026, detallando un calentamiento de 1,8 °C en el Pacífico central y proyecciones de eventos extremos en Sudamérica hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo podría afectar a México la llegada del Súper El Niño 2026

Con base en patrones históricos y las características del Súper El Niño 2026 descritas por la NOAA y expertos en clima, es posible anticipar los siguientes posibles efectos para México:

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Aumento de lluvias en el sur y sureste del país , incluyendo estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Mayor probabilidad de tormentas intensas y lluvias torrenciales en la costa del Pacífico, especialmente en los meses de otoño e invierno.

Posible disminución de lluvias en el norte y noroeste del país , con riesgo de sequías en regiones como Sonora y Chihuahua.

Cambios en los patrones de ciclones , con posibilidad de que más tormentas tropicales y huracanes afecten la costa del Pacífico mexicano.

Condiciones más cálidas en algunas regiones, y más frescas en otras, dependiendo de la interacción local con la circulación atmosférica alterada por El Niño.

Estos efectos pueden impactar la agricultura, la infraestructura y la salud pública, dependiendo de la intensidad y duración del fenómeno. Las autoridades mexicanas suelen emitir alertas y recomendaciones regionales conforme avanzan las fases de El Niño.

Este fenómeno podría provocar la aparición de eventos climáticos extremos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NOAA modifica herramientas de medición de fenómeno El Niño para datos más actualizados

En febrero, la NOAA adoptó oficialmente el Índice Relativo Oceánico del Niño (RONI, por sus siglas en inglés) como una nueva herramienta para monitorear las temperaturas superficiales del mar y pronosticar episodios de El Niño y La Niña.

A diferencia del Índice Oceánico del Niño (ONI) tradicional, que utiliza un periodo estático de 30 años para calcular las anomalías de temperatura, el RONI se ajusta mes con mes. Esto permite que el índice refleje de manera más precisa los cambios actuales en el océano y mejore la identificación de fases de El Niño y La Niña.

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Desde 2021, el equipo de ENSO de la NOAA ha estado comparando ambos índices y observando la respuesta atmosférica correspondiente.

Los científicos concluyeron que el RONI tiene una mejor correlación con los cambios esperados en la Circulación de Walker, lo que lo convierte en una herramienta más útil para meteorólogos, autoridades de protección civil y el público en general al momento de interpretar y anticipar los efectos de estos fenómenos climáticos.