México
Agregar Infobae enGoogle

La NOAA alerta por Súper El Niño 2026: qué es y cómo podría afectar a México

El término “Súper El Niño” no es una categoría científica oficial, sino una expresión utilizada por especialistas para describir episodios de intensidad excepcional.

El super Niño 2026
En días recientes temperatura del Pacífico central se ha elevado a niveles alarmantes. (Image credit: NOAA Satellites)
Guardar

El “Súper El Niño 2026” es un episodio extraordinariamente intenso del fenómeno climático conocido como El Niño. Este fenómeno consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del océano Pacífico central y oriental, lo cual altera la circulación atmosférica y modifica patrones de lluvia y temperatura en diversas regiones del mundo.

En 2026, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detecta que la temperatura del Pacífico central sube 1.8 °C por encima de lo normal, con proyecciones de superar los 2 °C, umbral que define un evento de El Niño como “muy fuerte”.

Esta situación lleva a ampliar las escalas de monitoreo y a anticipar efectos climáticos extremos, especialmente en Sudamérica, como lluvias extraordinarias, nevadas inusuales y olas de frío o calor fuera de lo común. En Argentina, ya se reportan nevadas poco habituales y riesgos de inundaciones en varias regiones.

PUBLICIDAD

(NASA)
(NASA)

El término “Súper El Niño” no es una categoría científica oficial, sino una expresión utilizada por especialistas para describir episodios de intensidad excepcional.

El Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA señalan que la relevancia está en la fuerza del evento y en la mayor probabilidad de fenómenos asociados, como precipitaciones extremas y eventos meteorológicos anómalos.

Se espera que los efectos más notorios del Súper El Niño 2026 se extiendan hasta el verano de 2027 y su intensidad dependerá también de la interacción con otros factores regionales y el calentamiento global.

Infografía con título Súper El Niño 2026, una ilustración del planeta Tierra con fenómenos climáticos, textos explicativos e íconos sobre el evento.
Una infografía de Infobae ilustra el fenómeno climático Súper El Niño 2026, detallando un calentamiento de 1,8 °C en el Pacífico central y proyecciones de eventos extremos en Sudamérica hasta 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo podría afectar a México la llegada del Súper El Niño 2026

Con base en patrones históricos y las características del Súper El Niño 2026 descritas por la NOAA y expertos en clima, es posible anticipar los siguientes posibles efectos para México:

PUBLICIDAD

  • Aumento de lluvias en el sur y sureste del país, incluyendo estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz, con riesgo de inundaciones y deslaves.
  • Mayor probabilidad de tormentas intensas y lluvias torrenciales en la costa del Pacífico, especialmente en los meses de otoño e invierno.
  • Posible disminución de lluvias en el norte y noroeste del país, con riesgo de sequías en regiones como Sonora y Chihuahua.
  • Cambios en los patrones de ciclones, con posibilidad de que más tormentas tropicales y huracanes afecten la costa del Pacífico mexicano.
  • Condiciones más cálidas en algunas regiones, y más frescas en otras, dependiendo de la interacción local con la circulación atmosférica alterada por El Niño.

Estos efectos pueden impactar la agricultura, la infraestructura y la salud pública, dependiendo de la intensidad y duración del fenómeno. Las autoridades mexicanas suelen emitir alertas y recomendaciones regionales conforme avanzan las fases de El Niño.

Vista aérea de México y Centroamérica con nubes de tormenta y relámpagos sobre la tierra. Dos grandes huracanes se observan en los océanos adyacentes.
Este fenómeno podría provocar la aparición de eventos climáticos extremos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NOAA modifica herramientas de medición de fenómeno El Niño para datos más actualizados

En febrero, la NOAA adoptó oficialmente el Índice Relativo Oceánico del Niño (RONI, por sus siglas en inglés) como una nueva herramienta para monitorear las temperaturas superficiales del mar y pronosticar episodios de El Niño y La Niña.

A diferencia del Índice Oceánico del Niño (ONI) tradicional, que utiliza un periodo estático de 30 años para calcular las anomalías de temperatura, el RONI se ajusta mes con mes. Esto permite que el índice refleje de manera más precisa los cambios actuales en el océano y mejore la identificación de fases de El Niño y La Niña.

Desde 2021, el equipo de ENSO de la NOAA ha estado comparando ambos índices y observando la respuesta atmosférica correspondiente.

Los científicos concluyeron que el RONI tiene una mejor correlación con los cambios esperados en la Circulación de Walker, lo que lo convierte en una herramienta más útil para meteorólogos, autoridades de protección civil y el público en general al momento de interpretar y anticipar los efectos de estos fenómenos climáticos.

Temas Relacionados

Super NiñoEl Niño2026climacalentamiento globalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Organización insta a la FGR para atraer casos de periodistas asesinados

El Comité para la Protección de los Periodistas hizo un llamado a las autoridades mexicanas para reforzar medidas de seguridad que beneficien al gremio periodístico

Organización insta a la FGR para atraer casos de periodistas asesinados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

PAN busca réplica en tres días ante información falsa en mañaneras: Jorge Romero acusa riesgo de censura

La propuesta contempla respuestas en el mismo espacio oficial y medidas contra servidores públicos que utilicen recursos estatales para intimidar a periodistas

PAN busca réplica en tres días ante información falsa en mañaneras: Jorge Romero acusa riesgo de censura

La SCJN rechaza recurso de Vera Carrizal sobre el amparo del caso María Elena Ríos

La resolución mantiene abierta la ruta para que el Máximo Tribunal examine la anulación de la absolución

La SCJN rechaza recurso de Vera Carrizal sobre el amparo del caso María Elena Ríos

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina envía carta de agradecimiento a sus abogados desde prisión

La joven de 18 años agradece a su defensa desde el penal de Altamira mientras avanza la apelación contra la resolución que permitió mantener abierto el caso por el feminicidio de Dafne Zapata

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina envía carta de agradecimiento a sus abogados desde prisión
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

Cateos, detenciones y aseguramientos en ocho estados: FGR golpea redes de huachicol, tráfico de armas y narcotráfico transnacional

ENTRETENIMIENTO

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Fede Vigevani revela cómo será su relación con Gema Garoa fuera de La Casa de los Famosos México 2026

Ximena Herrera lanza duras declaraciones contra Moisés al ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Pati Chapoy huye de preguntas sobre el maltrato a los perritos, le cuestionan su ausencia de disculpas

“Loco México Mágico”: del discurso hostil contra los mexicanos a la comedia que abraza su orgullo e ingenio

DEPORTES

El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca

El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca

Este es el costo de la colegiatura que pagará Gilberto Mora por estudiar la carrera de Administración de Empresas

Una década de las “Nahueladas” de Guzmán: peleas con tambos, láseres y sillas volando

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Rafa Márquez adelanta detalles para su primera convocatoria en Selección Mexicana