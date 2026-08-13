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Atropello masivo en la Feria de la Manzana de Zacatlán deja 11 heridos

El conductor fue detenido tras arrollar a varios asistentes de la Feria de la Manzana en Zacatlán

Cámara de seguridad capta accidente en Feria de la Manzana de Zacatlán. (Redes sociales)
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En la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026, un vehículo Chevrolet Cavalier azul irrumpió bruscamente en la zona peatonal del Centro Histórico de Zacatlán, Puebla, durante el desarrollo de la 84 Gran Feria de la Manzana.

El conductor, que fue detenido en el lugar, ingresó a toda velocidad por el andador Benito Juárez y embistió a varias personas que participaban en las actividades de la exposición artesanal y frutícola.

El hecho ocurrió en un espacio destinado exclusivamente al tránsito peatonal, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes y una inmediata respuesta de los cuerpos de emergencia.

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El incidente sucedió alrededor de las 17:30 horas, cuando el flujo de visitantes se encontraba en uno de sus puntos más altos.

La causa principal del atropello aún está bajo investigación, aunque se barajan hipótesis que van desde un posible problema de salud del conductor hasta una pérdida total de control del vehículo.

Detalles del incidente en la 84 Gran Feria de la Manzana

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil accedió al área peatonal desde calles colindantes al centro de Zacatlán.

El ingreso no autorizado al andador Benito Juárez ocurrió cuando la zona estaba colmada de visitantes, muchos de ellos familias que disfrutaban de la tradicional exposición artesanal y frutícola.

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El trayecto del vehículo terminó abruptamente cuando se estrelló contra un muro, lo que provocó daños evidentes en el cofre.

Inmediatamente, elementos de la Policía Municipal y equipos de emergencia se movilizaron para prestar auxilio a los afectados.

La cifra confirmada hasta el cierre de esta nota es de once personas lesionadas, entre ellas tres que presentan heridas de gravedad.

Todas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán, donde permanecen bajo observación médica.

Coche azul con frontal dañado en calle estrecha y mojada. A la izquierda, arco de piedra y edificios. A la derecha, un camión blanco. Personas al fondo
Atropello masivo en la Feria de la Manzana de Zacatlán deja 11 heridos. (Redes)

Respuesta institucional y protocolo de emergencia

Tras el atropello masivo, las autoridades municipales activaron los protocolos de emergencia, acordonando la zona e iniciando de inmediato las labores de auxilio.

El conductor responsable fue retenido por oficiales municipales y permanece bajo custodia policial, a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del incidente y se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades locales informaron que se mantiene comunicación directa con las familias de los lesionados para brindar acompañamiento y apoyo durante su recuperación.

Además, reiteraron la recomendación a la población para que se mantenga atenta a los comunicados oficiales respecto al estado de salud de los afectados y al avance de las investigaciones.

Estado de los lesionados y atención médica

Las once personas heridas recibieron atención inmediata de los servicios de emergencia. Tres de ellas fueron reportadas en condición grave y trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecen bajo observación.

El resto de los lesionados presenta heridas de diversa consideración, pero se encuentran fuera de peligro vital según los últimos reportes médicos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado fallecimientos relacionados con el atropello, aunque la situación de los heridos graves continúa siendo objeto de vigilancia estrecha.

Investigación sobre las causas y medidas de seguridad

El proceso de investigación para determinar las causas exactas del incidente ya está en marcha.

Las autoridades locales adelantaron que se realizará un peritaje para esclarecer si el conductor sufrió algún problema de salud que provocó la pérdida de control del vehículo, o si existieron otras circunstancias que contribuyeron al accidente.

El hecho ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de acceso y seguridad durante festividades que atraen a miles de visitantes.

Las autoridades han señalado que revisarán los procedimientos actuales para evitar que se repitan situaciones similares en futuras ediciones de la feria.

Informe oficial: la presidenta municipal Beatriz Sánchez Galindo informa sobre el incidente vehicular ocurrido en el Andador Juárez. (@Bsnchez24)

Impacto en la comunidad y actividades de la feria

La Feria de la Manzana es uno de los eventos más esperados en Zacatlán, reconocido por su afluencia de turistas y la presencia de expositores artesanales y productores frutícolas.

El atropello masivo interrumpió las actividades del miércoles y dejó un ambiente de incertidumbre entre los asistentes y la comunidad local.

Las labores de auxilio y la presencia policial continúan en la zona afectada, que permanece acordonada mientras se desarrollan las investigaciones.

Las autoridades municipales han reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de canales oficiales y de garantizar la seguridad de quienes participan en la feria.

Conductor detenido y proceso legal

El conductor implicado en el atropello permanece bajo custodia desde el momento del incidente. Hasta ahora, no se han divulgado sus datos personales ni detalles sobre su estado de salud.

El proceso legal continuará en las próximas horas, conforme avancen los peritajes y se recaben los testimonios de testigos y víctimas.

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