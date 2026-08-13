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Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp

Los captadores ofrecían ganancias fuera del mercado, pagaban al inicio para generar confianza y después cortaban depósitos y devoluciones

Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
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La Fiscalía de Oaxaca detuvo a dos hermanos por operar un presunto esquema piramidal de inversión que habría captado recursos durante cinco años en al menos cinco estados del país, con afectaciones patrimoniales preliminares que superan los 100 millones de pesos. Los detenidos, identificados con las iniciales L.F.M.L. y J.E.M.L., hermanos de apellido Martínez López, quedaron a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, presentó el caso en conferencia de prensa el 12 de agosto de 2026. Según los datos recabados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las personas detenidas habrían operado entre 2021 y 2026 bajo los nombres de tres empresas: Investmentlink, Capital FX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V.

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Rendimientos imposibles para generar confianza

El mecanismo seguía un patrón documentado en este tipo de esquemas. Las víctimas, principalmente personas de capacidad económica media y alta, eran contactadas a través de redes de confianza, familiares y conocidos, a quienes se ofrecían oportunidades de inversión con aportaciones iniciales de aproximadamente $100 mil pesos y casos de hasta $5 millones de pesos.

Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.

La promesa central era un rendimiento mensual de alrededor de 3.5%, equivalente a entre 40 y 50% anual, una tasa muy superior a cualquier instrumento financiero formal disponible en el mercado mexicano.

Las operaciones se formalizaban mediante convenios o contratos que daban apariencia de legitimidad al esquema. Durante los primeros seis meses, los captadores sí realizaban los pagos de rendimientos prometidos. Esa etapa inicial cumplía una función precisa: consolidar la confianza de los inversionistas para que renovaran sus aportaciones o recomendaran el esquema a nuevos participantes. Una vez logrado ese efecto, los pagos cesaban. Posteriormente, tampoco se devolvía el capital, y las víctimas perdían todo contacto con quienes habían recibido su dinero.

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Cinco estados afectados y más de 100 familias

La FGEO identificó presencia del esquema en Estado de México, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato. De acuerdo con Rodríguez Alamilla, las afectaciones patrimoniales preliminares superan los 100 millones de pesos, aunque advirtió que esa cifra podría aumentar: aún existen personas afectadas que no han presentado denuncia.

Los hermanos Martínez López ya habían comparecido en abril de 2026 por un caso relacionado con estas mismas empresas. El 2 de agosto, un juez les impuso prisión preventiva por un daño patrimonial cercano a los $4 millones de pesos en ese expediente; la defensa solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la vinculación a proceso seguía pendiente de resolverse cuando se produjo la nueva detención del 12 de agosto.

Las personas que se asumen como afectadas estiman que el esquema alcanzó a más de 100 familias oaxaqueñas, aunque el número total de víctimas deberá establecerse conforme avancen las investigaciones.

La Fiscalía realizó intercambio de información con autoridades de otras entidades para identificar posibles víctimas y determinar si existe relación entre las distintas operaciones reportadas en diferentes estados.

Un caso más en un patrón nacional

El caso oaxaqueño no es un hecho aislado. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de Colima emitió desde diciembre de 2025 una alerta sobre fraudes vinculados a Capital FX, una de las mismas empresas que ahora investiga la FGEO, cuyo sitio web y números telefónicos ya habían sido reportados por víctimas en esa entidad.

Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.
Capturan autoridades de Oaxaca a dos hermanos que operaban un esquema piramidal en cinco estados: afectaciones superan los 100 mdp. Crédito: Fiscalía de Oaxaca.

A nivel nacional, la proliferación de esquemas similares es creciente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) vinculó a proceso el 11 de agosto de 2026 a seis personas por el caso Inverforx, operado a través de la empresa Strategic Capital Agency, con 410 víctimas, 396 investigaciones abiertas y un desfalco estimado en 700 millones de pesos. En ese esquema, los imputados ofrecían rendimientos de entre 10 y 90% sobre el capital en plazos menores a un año, y sostenían el esquema con la captación constante de nuevos recursos.

La Fiscalía llama a denunciar

Rodríguez Alamilla hizo un llamado directo a quienes pudieran haber sido víctimas del esquema para que presenten su denuncia y aporten la documentación disponible: contratos, pagarés, comprobantes bancarios o registros de conversaciones. La incorporación de nuevas denuncias, explicó el fiscal, permitirá dimensionar el total de las afectaciones, identificar posibles hechos relacionados y fortalecer las líneas de investigación para determinar responsabilidades.

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