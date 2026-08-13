Reportan que Verónica Castro se sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión”

Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.

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La primera actriz Verónica Castro volvió a la conversación nacional tras su reciente regreso ante las cámaras. Sin embargo, la protagonista de grandes telenovelas en Televisa como Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje ha generado gran preocupación entre sus fans, luego de que se reportara que durante la fiesta de graduación de su hijo, Cristian Castro, la famosa tuvo problemas de salud que la obligaron a incluso retirarse del evento.

El pasado miércoles 12 de agosto de 2026, Cristian Castro recibió su diploma de bachillerato tras concluir la preparatoria en Prepa W, un logro que concreta a los 51 años, acompañado por su madre, Verónica Castro, quien acudió con un tanque de oxígeno. Durante el festejo, ambos experimentaron malestares de salud y debieron retirarse antes de tiempo, según reveló la productora y amiga cercana Lilia Solana.

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Cristian Castro termina la preparatoria a los 51 años en PrepaW

La ceremonia inició a las 17:30 horas del centro de México. Cristian Castro, vestido de traje negro, fue distinguido como Graduado de Honor por la institución. A la celebración asistieron seguidores del cantante, alumnos y figuras del espectáculo.

El cantante cursó el bachillerato a distancia y concluyó sus estudios en dos años y medio. Retomó la preparatoria en la adultez, luego de haber abandonado los estudios para dedicarse a la música. La escuela anunció la distinción con un mensaje: “Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

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Verónica Castro, con una cánula nasal, sonríe a la cámara desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verónica Castro utiliza oxígeno y explica su estado de salud

La presencia de Verónica Castro fue uno de los momentos más comentados. La actriz llegó al evento con un tanque de oxígeno y, aunque evitó declaraciones extensas, dedicó algunas palabras a la prensa y al público. Expresó: “Estudiar es la única manera de salir adelante”.

Lilia Solana explicó en entrevista que Verónica utiliza oxígeno por prescripción médica y aclaró que la actriz se encuentra estable. Señaló que la acompañó al evento para apoyar a su hijo: “Verónica quiso estar, aunque está con oxígeno, porque para ella el estudio es muy importante”. La productora descartó una complicación grave, pero confirmó que la actriz requirió reposo tras la ceremonia.

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Ambos presentaron malestares durante la fiesta de graduación

Lilia Solana relató que tanto Cristian como Verónica se sintieron mal durante el festejo posterior a la ceremonia. Solana aseguró: “Se les bajó la presión y por eso decidieron retirarse”. La productora enfatizó que el ambiente fue emotivo y que la presencia de la actriz causó conmoción entre asistentes y medios.

Verónica Castro, quien terminó su licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM a principios de los años setenta, recordó lo complicado que es retomar los estudios siendo adulto y lo difícil que fue combinar su vida profesional y académica.

Verónica Castro utiliza oxígeno y explica su estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones del medio artístico y repercusiones del evento

La conductora Pati Chapoy, presente en la ceremonia, opinó que la decisión de Cristian Castro es un ejemplo para quienes buscan concluir sus estudios en la adultez.

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“Como mamá y como abuela que soy creo que es un ejemplo realmente fuera de serie el que Cristian siendo la persona que es, a la edad que tiene haya tomado la decisión de hacer la preparatoria”.

Cristian Castro expresó su deseo de continuar su formación en la UNAM, pero la propia PrepaW desmintió que sus egresados tengan pase directo a la universidad. La institución aclaró que solo estudiantes de planteles oficiales como el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria acceden al Pase Reglamentado. Si el cantante busca estudiar una licenciatura, deberá cumplir los requisitos generales de ingreso.

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PrepaW aclara reglas de ingreso a la UNAM

PrepaW informó que, aunque es una preparatoria privada avalada por la UNAM, sus egresados no obtienen pase automático a la universidad. El programa académico cumple con los lineamientos oficiales, pero el pase directo solo aplica para estudiantes de planteles propios de la universidad.

La rectificación se difundió después de que el propio Cristian Castro afirmara: “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”. La escuela enfatizó que todos los aspirantes deben participar en el proceso de admisión de la universidad.