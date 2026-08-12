Ácaros del polvo que viven en los colchones y la ropa de cama: eliminalos con esta mezclas natural de bicarbonato (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ácaros del polvo son microorganismos que viven en colchones, almohadas y ropa de cama. Se alimentan de restos de piel y escamas humanas. Habitan en ambientes húmedos y cálidos. No se ven a simple vista.

Estos animales, invisibles a simple vista, se alimentan de escamas de piel humana y fragmentos orgánicos, y su presencia es constante en la mayoría de los hogares mexicanos.

La acumulación de ácaros puede representar un riesgo para la salud respiratoria, especialmente en personas con asma o alergias, ya que sus desechos y cuerpos descompuestos pueden provocar síntomas como estornudos, congestión nasal o comezón en los ojos, según la información proporcionada por la Secretaría de Salud.

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Ácaros: riesgo para la salud

Se encuentran en colchones, almohadas, cobijas y sábanas.

También en alfombras, cortinas y peluches.

Prefieren lugares con poca ventilación y humedad.

Según la Secretaría de Salud, sus desechos y cuerpos pueden provocar alergias y crisis asmáticas.

Los síntomas son estornudos, congestión y picazón en ojos o nariz, sobre todo en personas con asma o rinitis.

Ácaros: riesgo para la salud (Gilles San Martín/Wikimedia Commons)

La Secretaría de Salud y la UNAM advierten esto sobre los Ácaros

Los ácaros no pican, pero sus residuos afectan vías respiratorias.

Son uno de los principales desencadenantes de alergias en casa.

Niños, adultos mayores y personas con asma son más vulnerables.

La acumulación de humedad en colchones y ropa de cama favorece su reproducción.

Forma casera para eliminar ácaros del colchón

Paso a paso para aplicar bicarbonato:

Quitar sábanas, cobijas y fundas del colchón. Aspirar el colchón completo, enfocándose en costuras y bordes. Espolvorear una capa ligera y uniforme de bicarbonato de sodio sobre la superficie. Dejar reposar entre 1 y 4 horas para neutralizar humedad y olores. Aspirar de nuevo todo el colchón para retirar el bicarbonato. Dejar el colchón ventilándose antes de volver a poner la ropa de cama limpia.

Recomendaciones adicionales:

Lavar sábanas y fundas en agua caliente (más de 60°C) al menos una vez por semana.

Ventilar la habitación y el colchón diariamente.

Evitar secar ropa en cuartos cerrados.

Si hay mascotas, hacer limpieza profunda cada 3 meses.

¿Por qué los ácaros están en la cama y ropa?

Los colchones y la ropa de cama mantienen calor y humedad por el contacto constante con la piel.

Los ácaros buscan estos ambientes para alimentarse y reproducirse.

Su ciclo de vida se mantiene por la falta de ventilación y limpieza frecuente.

Según la Secretaría de Salud, la acumulación de humedad y polvo permite que los microorganismos crezcan y afecten la salud respiratoria.

La revisión periódica de colchones, ventilación y limpieza profunda ayuda a reducir su presencia.

¿Por qué los ácaros están en la cama y ropa? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento casero para combatir los ácaros en el colchón utiliza bicarbonato de sodio como agente de limpieza, junto con materiales cotidianos como una aspiradora, vinagre blanco, paños limpios y, si se desea, hojas de laurel.

El método consiste en retirar la ropa de cama, espolvorear una capa uniforme de bicarbonato sobre toda la superficie del colchón y dejarlo actuar entre una y cuatro horas. El bicarbonato absorbe la humedad, neutraliza olores y facilita la remoción de residuos orgánicos y polvo.

Después del tiempo de reposo, se recomienda aspirar el colchón a conciencia, poniendo especial atención en costuras, bordes y pliegues, donde suelen acumularse restos de ácaros. En caso de no tener aspiradora, una franela húmeda puede ayudar a retirar el polvo. Para potenciar el efecto, algunas personas agregan hojas de laurel trituradas al bicarbonato, aprovechando su capacidad repelente.

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Si bien el uso de bicarbonato y la aspiradora ayudan a reducir la suciedad superficial y refrescan el colchón, estos métodos no eliminan completamente los ácaros instalados en el interior de la espuma o el relleno. La limpieza periódica, el control de la humedad y el lavado frecuente de la ropa de cama en agua caliente siguen siendo las medidas más efectivas para reducir la exposición a estos organismos.