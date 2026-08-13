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Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su apoyo para útiles y uniformes mañana viernes 14 de agosto

El calendario de depósitos llega a su última fecha y un grupo de estudiantes tiene programado recibir el apoyo económico

Madre mexicana sonriente con dos hijos en uniformes escolares frente a una escuela en Ciudad de México. Niña de secundaria, niño de primaria. Logo 'Beca Rita Cetina'.
El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria va del lunes 3 de agosto al viernes 14 de agosto de manera escalonada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzó el lunes 3 de agosto y continuará de manera escalonada hasta este viernes 14 de agosto. El apoyo consiste en 2 mil 500 pesos por cada estudiante beneficiario, destinados a ayudar con los gastos relacionados con útiles y uniformes escolares.

El dinero se deposita directamente en una Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las familias pueden disponer del recurso sin intermediarios. Una vez realizado el depósito, el dinero puede utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada hogar y los gastos vinculados con el regreso a clases.

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Para este viernes 14 de agosto corresponde el turno de las personas beneficiarias cuya primera letra de la CURP sea T, U, V, W, X, Y o Z. Con este grupo concluye el calendario de depósitos contemplado para este periodo.

¿Quiénes reciben el apoyo este viernes 14 de agosto?

Infografía de calendario de pagos Beca Rita Cetina, agosto 2020. Incluye $2,500 para uniformes y útiles, 6.69M becarios, $16.7 mmdp inversión. Utiles escolares
Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

La distribución del dinero se realizó de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada estudiante. Esta organización permite repartir los depósitos durante varios días y evitar que todas las personas beneficiarias intenten realizar sus operaciones al mismo tiempo.

El calendario comenzó el lunes 3 de agosto con las letras A y B. Posteriormente siguieron C el martes 4; D, E y F el miércoles 5; G el jueves 6; H, I, J, K y L el viernes 7; y M el lunes 10 de agosto.

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Durante esta semana continuaron N, Ñ, O, P y Q el martes 11; R el miércoles 12; S el jueves 13, mientras que T, U, V, W, X, Y y Z tienen asignado el viernes 14 de agosto. Por ello, quienes pertenezcan a este último grupo deberán estar pendientes de su tarjeta.

¿Cómo consultar si ya depositaron los 2,500 pesos?

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Beca Rita Cetina entrega 2 mil 500 pesos por estudiante beneficiario para gastos de útiles y uniformes del regreso a clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias pueden verificar si el dinero ya fue depositado mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Una de las opciones es consultar el saldo directamente en un cajero automático de la institución.

También es posible revisar los movimientos y el saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, siempre que la cuenta correspondiente se encuentre disponible y vinculada con el servicio.

Es importante recordar que tener asignada una fecha en el calendario no significa necesariamente que el dinero deba retirarse ese mismo día. El recurso permanece disponible en la cuenta, por lo que las familias pueden organizar cuándo utilizarlo de acuerdo con sus necesidades.

Un apoyo pensado para los gastos del regreso a clases

Tener una fecha asignada no obliga a retirar el dinero ese día, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta.
Tener una fecha asignada no obliga a retirar el dinero ese día, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta.

Los 2 mil 500 pesos representan un respaldo económico para las familias que tienen estudiantes de primaria beneficiarios del programa. El objetivo del apoyo para este nivel es contribuir a cubrir parte de los gastos que aparecen durante la preparación para el nuevo ciclo escolar.

El dinero puede destinarse a la compra de útiles, uniformes y otros gastos relacionados con las necesidades escolares. De esta manera, cada familia puede decidir cómo administrar el recurso recibido en función de aquello que requiera el estudiante.

Con el depósito correspondiente a las letras T, U, V, W, X, Y y Z, el viernes 14 de agosto termina la calendarización presentada para esta etapa. Las familias beneficiarias deberán revisar su saldo y conservar su tarjeta para disponer del apoyo depositado.

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