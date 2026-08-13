Rescatistas de la Defensa no fueron autorizados por Colombia, aclara Sheinbaum: “Piden otra certificación”

México envía dos aviones con primeras toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de 7.,4 (Secretaría de la Defensa Nacional)

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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró esta mañana que el gobierno de Colombia no aprobó el traslado de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que no viajó hacia ese país junto con los vuelos de ayuda humanitaria realizados la mañana del 12 de agosto.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 13 de agosto, la mandataria explicó que Colombia pidió una certificación para que los rescatistas puedan ingresar, “están certificados, pero ahora piden otra certificación, entonces, estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”, destacó.

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Asimismo, la mandataria subrayó que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional está lista y tiene experiencia en operaciones internacionales: “Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”.

Procedimiento y certificación de brigadas mexicanas

La presidenta explicó que el procedimiento habitual para el despliegue de equipos de rescate mexicanos en el extranjero se realiza a través de las cancillerías. En este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó la disponibilidad de la brigada y el apoyo que se podía brindar.

“Solicitaron cómo estaba certificada la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les dijo que tienen una certificación y pidieron otra certificación. Dijimos: bueno, vamos a enviar lo que tenemos”, relató la mandataria, sin embargo, al final la brigada mexicana del ejército no obtuvo acreditación para acudir a Colombia.

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No obstante, México respondió a la solicitud de Colombia enviando despensas, agua y medicamentos. “Ya depende de ellos, pues si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia”, puntualizó la presidenta.

Sheinbaum respalda trabajo de rescatistas del Ejército Mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México tiene experiencia importante en trabajos de rescate, sobre todo después de la experiencia tras el sismo de 2017. “Hay mucha experiencia con el Plan Marina y el Plan DN-III. Hay mucha capacitación, formación, hay un trabajo que ya tiene muchos años y, sobre todo, la actitud solidaria y profesional de los elementos de las Fuerzas Armadas capacitados para estos temas”.

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La presidenta señaló que la colaboración internacional de México se ha extendido a diversos países. “Ahí donde requieran apoyo, ahí vamos a estar, como fue el caso reciente de Venezuela. En el caso, ya no es de la Defensa Nacional, sino de los brigadistas contra incendios de la Comisión Nacional Forestal, estuvieron en Canadá y ahí donde se requiera apoyo de nosotros, ahí vamos a estar”.

No obstante, Sheinbaum reiteró que la ayuda mexicana siempre está sujeta a la solicitud formal de cada país: “Tiene que venir de parte de los países un sí para que podamos apoyar en esos lugares”, resaltó.

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