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Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La investigación arrancó con un aviso de CyberTipline, pasó por la Guardia Nacional y terminó con una orden judicial contra Eva Isabel “N”, hoy en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.
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La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso y envió a prisión preventiva a una mujer identificada como Eva Isabel “N” por el presunto delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil en el municipio de Guadalajara. La detención fue resultado de una investigación que combinó inteligencia cibernética y cooperación internacional, activada tras una alerta emitida desde Estados Unidos.

Un juez determinó que la imputada permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure el proceso penal. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

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Alerta internacional encendió la investigación

La indagatoria tuvo su origen en una notificación generada por CyberTipline, la plataforma operada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo con sede en Estados Unidos que recibe y procesa reportes de explotación sexual infantil en línea.

Laptop abierta en escritorio de madera, su pantalla exhibe el logo del NCMEC; documentos legales y una credencial blanca están desenfocados al lado.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa alerta fue canalizada en México por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, la unidad especializada en investigación cibernética de esa corporación federal.

El reporte señalaba la presunta tenencia, elaboración y difusión de material de explotación sexual infantil a través de cuentas de correo electrónico asociadas a diversos números telefónicos. A partir de ese punto, las autoridades jaliscienses iniciaron las labores de inteligencia que derivarían en la captura.

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Registros digitales de 2024 vincularon a la imputada

El trabajo de investigación permitió rastrear registros digitales detectados el 25 de abril de 2024, los cuales apuntaron a Eva Isabel “N” y a un domicilio ubicado en Guadalajara como parte de las actividades investigadas.

Con ese sustento, el agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia reunió los elementos probatorios necesarios para solicitar y obtener el mandato judicial de captura.

Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden y pusieron a la mujer a disposición de la autoridad judicial. En la audiencia inicial, el juez de control valoró los datos de prueba aportados por la representación social y dictó el auto de vinculación a proceso.

Prisión preventiva y plazo para investigaciones

Tras la vinculación a proceso, la autoridad judicial impuso a Eva Isabel “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se extenderá por la duración total del proceso penal.

Vista desde un pasillo oscuro hacia una celda de prisión de concreto, con una puerta de metal y barrotes parcialmente abierta que muestra una ventana alta y luz interior.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez también estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público deberá consolidar el expediente de cara a las siguientes fases del procedimiento.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Conforme al sistema penal acusatorio vigente en México, Eva Isabel “N” debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad.

Fiscalía de Jalisco mantiene frente de investigación en delitos digitales

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que mantiene acciones de investigación y colaboración activa con autoridades nacionales e internacionales para atender delitos vinculados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

El caso se enmarca en un esfuerzo sostenido de las autoridades mexicanas por responder a alertas provenientes de plataformas digitales globales como CyberTipline, que opera como puente entre empresas tecnológicas, organismos civiles y fuerzas de seguridad de distintos países.

El NCMEC recibe reportes de plataformas de internet cuando detectan material de abuso sexual infantil en sus servidores, los distribuye a las autoridades del país donde se ubica el presunto infractor y, en casos como este, esa cadena de cooperación derivó en la identificación, localización y detención de la imputada en territorio jalisciense.

La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten probables responsables en casos de esta naturaleza.

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