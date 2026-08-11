La Embajada de México en Colombia atiende 120 llamadas de connacionales tras el sismo

La Embajada de México en Colombia orienta a mexicanos para su salida del país y gestiona apoyo con aerolíneas. (AP Foto/Iván Valencia)

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La SRE informó que la Embajada de México en Colombia atendió solicitudes de protección consular tras el sismo del lunes por la mañana y reportó 120 llamadas a su teléfono de emergencia, de las que 213 connacionales pidieron apoyo.

Relaciones Exteriores señaló que la representación mexicana orienta a las personas para su salida de Colombia, gestiona apoyo con aerolíneas, coordina la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles con daños estructurales y mantiene contacto permanente con quienes solicitan asistencia.

De acuerdo con la SRE, por restricciones de movilidad por los estragos del sismo en localidades como Armenia, Cali y Pereira, la Embajada sigue atendiendo a mexicanos en situación de vulnerabilidad, entre ellos un equipo de futbol infantil de Tijuana, Baja California, y otros grupos en territorio colombiano.

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Reporta SRE que no hay notificación de mexicanos fallecidos por el sismo en Colombia

El Gobierno de México mantiene comunicación con el Gobierno de Colombia sobre posible ayuda humanitaria. REUTERS/Luisa Gonzalez

La Cancillería indicó que, debido a afectaciones en carreteras que no son transitables, espera contar con más información en el transcurso del día para precisar traslados y programar salidas en vuelos previstos en los próximos días con destino a México.

El Gobierno de México mantiene comunicación “al más alto nivel” con el Gobierno de Colombia sobre la posible ayuda humanitaria, equipos de rescate u otro tipo de apoyo que pudiera requerirse, según la SRE.

Hasta el momento, Relaciones Exteriores aseguró que no ha recibido notificación sobre el fallecimiento de personas mexicanas a causa del sismo y puso a disposición el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028.

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Sismo de 7.4 en Colombia deja 132 muertos y 570 heridos

Abelardo de la Espriella informó que más de 1 mil 400 familias damnificadas reciben apoyo económico inmediato y ayuda humanitaria. REUTERS/Sergio Acero

El terremoto de 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado 132 muertos y 570 heridos, además de cierres de aeropuertos, daños en hospitales, escuelas, carreteras y viviendas, en una emergencia que el gobierno ya declaró desastre nacional y que todavía puede agravarse por personas atrapadas bajo escombros y fallas en accesos y comunicaciones.

Según el balance difundido por el presidente Abelardo de la Espriella el 10 de agosto, más de 1 mil 400 familias y personas damnificadas ya reciben apoyo económico inmediato y ayuda humanitaria.

Una estimación de la US Geological Survey ubicó además pérdidas cercanas a 649 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 046 billones de pesos colombianos, con 1.6 millones de personas que sintieron sacudidas muy fuertes y hasta 8.9 millones expuestas a movimientos sísmicos severos en Colombia, Ecuador y Panamá.

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Las afectaciones se concentran en el occidente y centro del país, sobre todo en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde continúan las labores de búsqueda entre estructuras derrumbadas. El gobierno activó el Puesto de Mando Unificado desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y movilizó ministros, maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Gobierno de México alista un contingente militar para Colombia

El despliegue incluye búsqueda y rescate, equipos médicos, alimentos, medicinas y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana listas para despegar. REUTERS/Sergio Acero

México tiene listo un contingente de 255 militares y ayuda humanitaria para Colombia tras el sismo de7.4, pero el envío depende de que el gobierno colombiano presente una solicitud formal. La preparación incluyó personal de búsqueda y rescate, equipos médicos, alimentos, medicinas y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para despegar en cuanto llegue la petición oficial.

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De acuerdo con EFE, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa que México ya está en condiciones de enviar apoyo. “Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia, estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar”, afirmó la mandataria.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el Ejército activó el llamado Agrupamiento Cali. Según el funcionario, se trata de una fuerza “muy similar al que apoyó a Venezuela”.

Dicho grupo estaría encabezado por un general e integrado por 255 militares especializados en búsqueda y rescate, con equipos caninos, personal sanitario y médicos. La operación también contempla el envío de cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate.

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