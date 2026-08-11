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Capturan en CDMX al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche

El contador de empresas de Emigdio Moreno enfrenta una acusación por peculado en Campeche, donde lo señalan por participar en un esquema que habría desviado al menos 36 millones de pesos

Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche. RRSS
Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche. RRSS
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo este martes en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. La aprehensión ocurrió a las 14:40 horas en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. El detenido será trasladado vía aérea a Campeche para enfrentar cargos por peculado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de ese estado.

Espinosa Campos está señalado de haber participado en el desvío de al menos 36 millones de pesos provenientes de contratos con el gobierno de Campeche durante la gestión de Alito Moreno. Las investigaciones lo ubican como figura central en un esquema de pagos irregulares que involucra a una televisora que él mismo fundó.

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Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche.
Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche.

Quién es el detenido y por qué lo busca Campeche

El contador es identificado por las autoridades no solo como profesionista independiente, sino como representante legal en empresas vinculadas a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista que ya figura en carpetas de investigación por presuntos desvíos de la administración campechana.

Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche. Captura de pantalla de RRSS.
Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche. Captura de pantalla de RRSS.

Espinosa Campos aparece en esas mismas indagatorias como uno de los operadores del esquema financiero que habría permitido canalizar recursos públicos hacia empresas privadas sin acreditar la prestación real de servicios.

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche es la autoridad que formuló los cargos y solicitó su aprehensión. El delito imputado es peculado, figura penal que corresponde al uso indebido o apropiación de fondos públicos por parte de quien los administra o tiene acceso a ellos.

El operativo en Mixcoac

Elementos de la SSPC ejecutaron la orden de aprehensión cerca del despacho del contador, ubicado en la colonia Mixcoac de la alcaldía Benito Juárez, a las 14:40 horas de este martes.

Una vez concluidos los trámites correspondientes en la capital del país, Espinosa Campos será trasladado en vuelo a Campeche, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso.

Mayavisión: la televisora en el centro del desvío

El núcleo de la imputación gira en torno a Mayavisión, televisora que Espinosa Campos fundó en junio de 2016, durante el primer año de la administración de Alito Moreno al frente del gobierno de Campeche.

Según las indagatorias, la oficina de Comunicación Social del gobierno campechano realizó pagos por 97 millones de pesos a esa empresa. Los investigadores no encontraron respaldo documental ni material que acredite la prestación efectiva de los servicios contratados, lo que abrió la línea de investigación sobre si dichas operaciones fueron simuladas.

De ese total, a Espinosa Campos se le atribuye directamente el desvío de al menos 36 millones de pesos. La brecha entre ambas cifras —97 millones pagados y 36 millones señalados como desviados— sugiere que las investigaciones aún evalúan el destino del resto de los recursos y el grado de responsabilidad de otros posibles involucrados.

El vínculo con el hermano de Alito Moreno

La detención de Espinosa Campos se inscribe en un expediente más amplio. El contador figura en carpetas de investigación que indagan presuntos desvíos de la administración gubernamental de Alito Moreno en Campeche, en las que también aparece su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.

El líder priista exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc
Capturan en CDMX al al contador del hermano de Alito Moreno por desvío millonario en Campeche. Crédito: X/@alitomorenoc

Su doble rol como contador e intermediario empresarial del hermano del ex gobernador es el hilo conductor que las autoridades de Campeche siguieron para solicitar su aprehensión y vincularlo al presunto esquema de peculado que se investiga desde esa gestión.

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