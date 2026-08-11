Muere Miguel Mancera Aguayo a los 93 años, exgobernador del Banco de México

Muere Miguel Mancera Aguayo; destacan su legado en Banxico y el ITAM.

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Miguel Mancera Aguayo, economista mexicano y quien fuera el primer gobernador autónomo del Banco de México (Banxico), murió a los 93 años.

La noticia fue confirmada por la diputada Olga Sánchez Cordero, quien destacó la trayectoria del economista y su participación en momentos relevantes de la política monetaria del país.

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A través de una publicación en redes sociales, Sánchez Cordero reconoció a Mancera Aguayo como una pieza importante para la estabilidad económica de México y resaltó su labor al frente del banco central durante una etapa de transformaciones institucionales

Olga Sánchez Cordero confirmó el fallecimiento de Miguel Mancera Aguayo y reconoció su trayectoria en Banxico.

Trayectoria de Miguel Mancera en Banxico

Mancera Aguayo nació el 18 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y posteriormente obtuvo una maestría en Economía por la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

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Su relación con el sector financiero comenzó desde joven. Entre 1953 y 1955 trabajó en el Banco de Comercio, actualmente BBVA, y en 1957 ingresó al Banco de México como economista. Dentro de la institución ocupó diferentes responsabilidades vinculadas con asuntos económicos, financieros y comerciales.

Miguel Mancera Aguayo tuvo una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al Banco de México. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Entre los cargos que desempeñó estuvieron los de gerente de Asuntos Internacionales, subdirector y subdirector general, antes de asumir la dirección general del banco.

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El primer gobernador autónomo del Banco de México

En 1982, el entonces presidente Miguel de la Madrid lo designó director general del Banco de México. Permaneció en esa responsabilidad durante más de una década y enfrentó distintos episodios de presión económica y financiera.

Durante su gestión también participó en la implementación de cambios relevantes para el sistema monetario mexicano, entre ellos la introducción del Nuevo Peso en 1992.

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La autonomía del Banco de México, establecida mediante reformas constitucionales, modificó la estructura de la institución. En 1994, Mancera Aguayo se convirtió en el primer gobernador del banco central bajo este nuevo esquema.

Su trayectoria en Banxico estuvo marcada por importantes transformaciones del sistema financiero mexicano.

Entre los principales aspectos de su trayectoria destacan:

Director general del Banco de México en distintos periodos entre 1982 y 1994.

Primer gobernador autónomo del Banco de México de 1994 a 1997.

Participación en la implementación del Nuevo Peso en 1992 .

Formación académica en economía en el ITAM y la Universidad de Yale .

Más de cuatro décadas vinculadas con el servicio público, la academia y el sector financiero.

Miguel Mancera y su legado académico

Además de su carrera en el Banco de México, Mancera Aguayo mantuvo una estrecha relación con la enseñanza y con el ITAM. Fue profesor de distintas materias económicas y participó durante décadas en órganos directivos de la institución.

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También impartió clases en la Escuela Libre de Derecho y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Su actividad académica se extendió a diferentes instituciones y organizaciones relacionadas con la educación, la economía y las finanzas.

Miguel Mancera Aguayo destacó por su trayectoria académica en el ITAM. (Foto: www.itam.mx)

Sánchez Cordero destacó precisamente esta faceta de su trayectoria y señaló que su legado alcanzó a nuevas generaciones de estudiantes y especialistas.

Premios y reconocimientos a Miguel Mancera Aguayo

A lo largo de su carrera, el economista recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España y el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público.

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También recibió distinciones de los gobiernos de Brasil y Francia. En 2006, el ITAM le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa como reconocimiento a su trayectoria y aportaciones.

Tras dejar la conducción del Banco de México, Mancera Aguayo se retiró de las actividades públicas, aunque continuó participando en organismos académicos, financieros y filantrópicos.

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Su fallecimiento cierra una trayectoria de varias décadas vinculada con la economía mexicana, la formación académica y la consolidación institucional del banco central.