Este es el número de aciertos mínimo para ingresar a una carrera en la UNAM

Hay 43 mil 619 aspirantes registrados para el examen de control UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de la polémica por el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muchas personas se preguntan cuáles son los puntajes mínimos históricos para ingresar.

La UNAM realizará su examen control de manera presencial tras romper el contrato con Territorium Life y además, detectar aumento atípico de puntaje.

La universidad publica cada año los puntajes mínimos necesarios para ingresar a sus licenciaturas, y la carrera con el acierto más bajo en 2024 fue Administración de Archivos y Gestión Documental, impartida en la ENES Unidad Morelia, con 55 aciertos requeridos para obtener un lugar.

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Esta cifra refleja una realidad poco conocida: existen carreras en la UNAM donde el número de lugares supera al de aspirantes, lo que reduce considerablemente la competencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque esta situación es poco común en una universidad tan demandada, ofrece una alternativa real a quienes buscan asegurar su ingreso.

A diferencia de las carreras tradicionales como Medicina o Derecho, las licenciaturas menos solicitadas suelen pertenecer a áreas emergentes o especializadas, y concentran grupos pequeños de estudiantes.

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La baja demanda no implica menor calidad académica, sino oportunidades distintas y, en ocasiones, mayor personalización en la enseñanza.

¿Por qué algunas carreras de la UNAM son menos demandadas?

La universidad sostiene que la distribución de planteles se define por regionalización para acotar traslados, pero admite que no habrá ajustes aunque haya personas asignadas a estados lejanos, según publicaciones en redes sociales

Las carreras de baja demanda suelen estar relacionadas con campos de reciente creación, áreas especializadas o disciplinas que requieren intereses muy específicos. Muchas veces, los aspirantes priorizan opciones con salidas laborales más conocidas o prestigio social elevado, relegando otras alternativas que pueden ser igual de valiosas académicamente.

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Entre los motivos principales se encuentran la falta de difusión sobre la naturaleza y oportunidades de estas licenciaturas, la necesidad de cumplir prerrequisitos adicionales, o el desconocimiento de los campos profesionales en que pueden desempeñarse sus egresados.

Además, en carreras nuevas o poco tradicionales, la competencia en el mundo laboral puede ser menor, lo que representa una ventaja para quienes deciden cursarlas. El ingreso a estas opciones no exime la preparación previa, pero sí ofrece mejores probabilidades de admisión.

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Carreras menos demandadas de la UNAM en 2024

Según los resultados de la convocatoria 2024, estas son las diez licenciaturas con menor demanda:

Administración de Archivos y Gestión Documental – ENES Unidad Morelia, 55 aciertos mínimos. Solo tres aspirantes para 28 lugares ofertados. Geografía Aplicada – ENES Unidad Mérida, 60 aciertos mínimos. Cuatro aspirantes para 13 lugares. Lengua y Literaturas Modernas Letras Portuguesas – Facultad de Filosofía y Letras, 56 aciertos mínimos. Seis aspirantes, cuatro admitidos. Lengua y Literaturas Modernas Letras Alemanas – Facultad de Filosofía y Letras, 75 aciertos mínimos. Seis aspirantes, uno admitido. Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento – FES Zaragoza campus Tlaxcala, siete aspirantes para 46 lugares. Geohistoria – ENES Unidad Morelia, 55 aciertos mínimos. Ocho aspirantes, tres admitidos. Desarrollo Territorial – ENES Unidad León, 53 aciertos mínimos. Ocho aspirantes, cuatro admitidos. Etnomusicología – Facultad de Música, 45 aciertos mínimos. Catorce aspirantes, diez admitidos. Sociología Aplicada – Dieciséis aspirantes, diez admitidos, 50 aciertos mínimos. Desarrollo y Gestión Interculturales – Disponible en CU, ENES Mérida y León. Dieciséis aspirantes en la sede Mérida.

El puntaje de ingreso varía por carrera y sede, pero en todas estas opciones, el número de admitidos representa un porcentaje alto respecto del total de aspirantes.

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Carreras que aumentaron número de aciertos

Las cifras de aciertos mínimos para acceder a las licenciaturas más demandadas subieron de manera notable:

Médico Cirujano (Facultad de Medicina): 114 aciertos en 2025 → 117 en 2026

Arquitectura (Facultad de Arquitectura): 96 en 2025 → 108 en 2026

Derecho (Facultad de Derecho): 89 en 2025 → 105 en 2026

Administración (Facultad de Contaduría y Administración): 90 en 2025 → 108 en 2026

Psicología (Facultad de Psicología): 107 en 2025 → 112 en 2026

Ingeniería en Computación (Facultad de Ingeniería): 101 en 2025 → 109 en 2026