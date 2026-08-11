Ruta del Mexicable Línea 3 en Naucalpan será modificada por cuestiones de seguridad

Línea 3 del Mexicable tendrá que ajustar ruta por cuestiones de seguridad (X/ @SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) se vio obligada a realizar ajustes en el trazo de la ruta de la Línea 3 del Mexicable, este nuevo servicio conectará Naucalpan con Cuatro Caminos y facilitará el transbordo con el servicio de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México.

Luego de que anunciaran que el proyecto superó el 70% de las obras, un nuevo inconveniente retrasaría el avance de los trabajos. El cambio de trazo en la Línea 3 del Mexicable obligará a ajustar parte del proyecto para librar una fracción de las instalaciones del campo militar ubicado junto al Metro Cuatro Caminos, en Naucalpan.

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El ajuste no cancela la obra. La Línea 3 mantiene su objetivo de conectar la zona alta de Naucalpan con la Ciudad de México, aunque el nuevo diseño exige cambios en la ubicación de torres y en otros componentes de la infraestructura. Mientras avanzan esos trabajos, ya se observan parte de las 47 torres metálicas de un total de 62 que sostendrán el sistema.

¿Por qué cambiará el trazo de la Línea 3 del Mexicable?

La Semovi Edomex supervisó las obras de construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, el secretario Juan Hugo de la Rosa recorrió la zona y expuso que la obra registra un avance del 71.4 por ciento

La modificación respondió a una solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, junto con otros retos técnicos, llevará a que el sistema entre en operación durante el primer semestre de 2027. Debido a que el paso de las cabinas del Mexicable exponían las instalaciones del campo militar, las autoridades se vieron obligadas a solicitar que se modifique la ubicación de las torres de Mexicable para que no pasen por esta área.

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El proyecto original contemplaba un recorrido que podía interferir con una fracción de las instalaciones militares cercanas a Cuatro Caminos. A partir de las restricciones fijadas por autoridades federales, las autoridades mexiquenses ajustaron el trazo para que las cabinas queden fuera de la zona considerada estratégica.

Ese cambio implica adecuaciones técnicas en distintos puntos de la obra. Entre ellas figuran la reubicación de torres y otros elementos necesarios para que el sistema pueda operar sin invadir el espacio restringido.

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La decisión representa una adaptación del proyecto a las condiciones de seguridad nacional. El ajuste modifica el diseño inicial, pero no detiene la construcción de la Línea 3.

Autoridades del Edomex supervisaron avances en la Línea 3 del Mexicable (X/ @SEMOV_Edomex)

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable

La Línea 3 contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. También tendrá asientos ergonómicos, iluminación LED, sistema de videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio.

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Las estaciones previstas para esta línea son:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

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¿Qué zonas busca conectar la Línea 3 del Mexicable?

La obra busca mejorar la movilidad de habitantes de las zonas altas de Naucalpan. En esas áreas, los traslados hacia los principales corredores de transporte presentan mayores dificultades.

La conexión con Cuatro Caminos permitirá enlazar con otros sistemas de movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México. El cambio de trazo muestra uno de los retos de este tipo de infraestructura: ajustar las necesidades de movilidad urbana a las restricciones de instalaciones estratégicas.

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Línea III del Mexicable en Naucalpan (Gob. Edomex)

Uno de los efectos previstos para los usuarios es una reducción de hasta 30 minutos de extremo a extremo. El plan también busca reforzar la conexión entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante el enlace con la terminal Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro.

Durante un recorrido de supervisión de este 5 de agosto, el secretario de Movilidad del Estado de México Juan Hugo de la Rosa García afirmó que la obra civil entra en su última etapa de ejecución. Citado por el medio, el funcionario señaló que el sistema busca ofrecer traslados seguros, rápidos, eficientes y sostenibles en esa zona del Valle de México.

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