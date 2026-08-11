Interrumpen embarazo de niña de 11 años en Matamoros: Fiscalía de Tamaulipas busca al responsable

La menor de 11 años fue atendida en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS en Matamoros. (@XiomaraVargasTV)

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Una niña de 11 años, identificada como Nohemí, fue sometida a un procedimiento para interrumpir un embarazo de poco más de cinco meses en el Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Matamoros.

La intervención se realizó durante la mañana de este martes, alrededor de las 6:00 horas, luego de que especialistas del IMSS evaluaran el estado de salud de la menor y determinaran que podía ser sometida al procedimiento.

De acuerdo con la información disponible, durante la valoración médica se detectó que la niña presentaba infección y anemia, aunque estas condiciones no impidieron realizar la intervención. Los médicos determinaron que su vida no corría riesgo y procedieron con la interrupción del embarazo.

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Tras el procedimiento, la menor fue reportada como estable y permanece bajo atención médica para vigilar su recuperación.

Fiscalía investiga quién es responsable

Mientras la niña recibe atención médica, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación para determinar quién o quiénes serían responsables del embarazo.

Un hombre en camisa clara ofrece declaraciones a un grupo de periodistas. Varias personas lo rodean con micrófonos, incluyendo uno de RØDE y otro de Enlace MX, y teléfonos móviles grabándolo. El evento se desarrolla en un espacio interior con un logotipo parcial de fondo. Esta cobertura periodística aborda la confirmación de la interrupción del embarazo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de alguna persona señalada por estos hechos ni han dado a conocer si existe una persona detenida relacionada con el caso.

Al tratarse de una menor de edad, la investigación también contempla la protección de sus derechos y seguridad, por lo que las autoridades mantienen bajo reserva diversos detalles del caso.

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La intervención médica ocurre mientras continúa el proceso de protección de la niña, quien posteriormente quedará bajo el cuidado de las autoridades locales.

DIF Matamoros asume su protección

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, informó que la menor permanece bajo resguardo de la institución y confirmó que su estado de salud es estable.

El funcionario explicó que el DIF recibió la custodia de la niña por parte de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar sus derechos y acompañarla durante el proceso posterior a la interrupción del embarazo.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga para determinar quién o quiénes son responsables del embarazo de la menor. (FOTO: Criterio hn)

Además de la atención médica, la menor recibirá apoyo psicológico y seguimiento especializado como parte de las medidas de protección implementadas por las autoridades.

Gutiérrez Treviño señaló que la madre de la niña ha permanecido al pendiente de su estado y que estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo al considerar que se trataba de una medida relacionada con el bienestar de su hija.

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Una vez que el IMSS determine que la menor puede recibir el alta médica, continuará bajo resguardo del DIF Matamoros.

Autoridades garantizarán seguridad de la menor

El funcionario municipal señaló que la institución permanecerá atenta a la evolución de la niña y dará seguimiento tanto a su recuperación como a las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía tamaulipeca, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y determinar las posibles responsabilidades.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es mantener a la menor protegida, garantizar su recuperación física y brindarle atención psicológica, mientras avanzan las investigaciones ministeriales para esclarecer los hechos.

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