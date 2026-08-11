México
Agregar Infobae enGoogle

Interrumpen embarazo de niña de 11 años en Matamoros: Fiscalía de Tamaulipas busca al responsable

La menor permanecía embarazada de poco más de cinco meses; médicos del IMSS determinaron que podía ser sometida al procedimiento tras evaluar su estado de salud

La menor de 11 años fue atendida en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS en Matamoros. (@XiomaraVargasTV)
La menor de 11 años fue atendida en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS en Matamoros. (@XiomaraVargasTV)
Guardar

Una niña de 11 años, identificada como Nohemí, fue sometida a un procedimiento para interrumpir un embarazo de poco más de cinco meses en el Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Matamoros.

La intervención se realizó durante la mañana de este martes, alrededor de las 6:00 horas, luego de que especialistas del IMSS evaluaran el estado de salud de la menor y determinaran que podía ser sometida al procedimiento.

De acuerdo con la información disponible, durante la valoración médica se detectó que la niña presentaba infección y anemia, aunque estas condiciones no impidieron realizar la intervención. Los médicos determinaron que su vida no corría riesgo y procedieron con la interrupción del embarazo.

PUBLICIDAD

Tras el procedimiento, la menor fue reportada como estable y permanece bajo atención médica para vigilar su recuperación.

Fiscalía investiga quién es responsable

Mientras la niña recibe atención médica, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación para determinar quién o quiénes serían responsables del embarazo.

Un hombre en camisa clara ofrece declaraciones a un grupo de periodistas. Varias personas lo rodean con micrófonos, incluyendo uno de RØDE y otro de Enlace MX, y teléfonos móviles grabándolo. El evento se desarrolla en un espacio interior con un logotipo parcial de fondo. Esta cobertura periodística aborda la confirmación de la interrupción del embarazo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de alguna persona señalada por estos hechos ni han dado a conocer si existe una persona detenida relacionada con el caso.

Al tratarse de una menor de edad, la investigación también contempla la protección de sus derechos y seguridad, por lo que las autoridades mantienen bajo reserva diversos detalles del caso.

PUBLICIDAD

La intervención médica ocurre mientras continúa el proceso de protección de la niña, quien posteriormente quedará bajo el cuidado de las autoridades locales.

DIF Matamoros asume su protección

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, informó que la menor permanece bajo resguardo de la institución y confirmó que su estado de salud es estable.

El funcionario explicó que el DIF recibió la custodia de la niña por parte de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar sus derechos y acompañarla durante el proceso posterior a la interrupción del embarazo.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga para determinar quién o quiénes son responsables del embarazo de la menor. (FOTO: Criterio hn)
La Fiscalía de Tamaulipas investiga para determinar quién o quiénes son responsables del embarazo de la menor. (FOTO: Criterio hn)

Además de la atención médica, la menor recibirá apoyo psicológico y seguimiento especializado como parte de las medidas de protección implementadas por las autoridades.

Gutiérrez Treviño señaló que la madre de la niña ha permanecido al pendiente de su estado y que estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo al considerar que se trataba de una medida relacionada con el bienestar de su hija.

Una vez que el IMSS determine que la menor puede recibir el alta médica, continuará bajo resguardo del DIF Matamoros.

Autoridades garantizarán seguridad de la menor

El funcionario municipal señaló que la institución permanecerá atenta a la evolución de la niña y dará seguimiento tanto a su recuperación como a las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía tamaulipeca, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y determinar las posibles responsabilidades.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es mantener a la menor protegida, garantizar su recuperación física y brindarle atención psicológica, mientras avanzan las investigaciones ministeriales para esclarecer los hechos.

Temas Relacionados

MatamorosTamaulipasniña de 11 añosembarazo infantilinterrupción del embarazoIMSSDIF MatamorosFiscalía de Tamaulipasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

El creador de contenido cumplió su promesa tras superar la Gala de Eliminación

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

La presidenta aseguró que mantendrá diálogos con Clara Brugada, jefa de gobierno, para analizar la situación del tramo Los Reyes - La Paz

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

El cantante aseguró que este padecimiento lo “manda a la lona” y que es muy difícil de sobrellevar

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

El centro fue concebido para dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de IA, en sinergia con las capacidades de Google Cloud

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia

El consumo frecuente de harinas blancas está directamente vinculado con el avance del hígado graso, según instituciones líderes en salud

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup