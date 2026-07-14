Predial CDMX: descuentos, plazos y pago en línea 2026

El programa, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina, busca facilitar el cumplimiento tributario y aliviar la carga económica de los contribuyentes capitalinos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México activó para 2026 un esquema de beneficios fiscales en el pago del impuesto predial que combina descuentos por pronto pago, cuotas fijas para grupos vulnerables y más de 8,800 puntos de cobro presenciales y digitales.

El programa, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina, busca facilitar el cumplimiento tributario y aliviar la carga económica de los contribuyentes capitalinos.

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El video detalla el pago del Predial 2026 y los beneficios asociados al abono anual anticipado. (Finanzas CDMX)

Descuentos por pronto pago en enero y febrero

Quienes liquidaron el total del predial anual en enero obtuvieron un descuento del 8%. Los que pagaron en febrero accedieron a una rebaja del 5%. A partir de marzo, el impuesto se cubre sin ninguna bonificación general.

El esquema aplica únicamente al pago anual anticipado y completo. El descuento se aplica de forma automática al momento de realizar el trámite dentro del plazo correspondiente.

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Cuotas y condonaciones para grupos vulnerables

Para inmuebles habitacionales que exceden ese valor catastral, el beneficio disponible es una condonación del 30% del impuesto predial. Ambos beneficios aplican a uso exclusivamente habitacional. (Secretaría de Finanzas CDMX)

Jubilados, pensionados, adultos mayores sin ingresos fijos, madres solteras, jefas de hogar, viudas, huérfanos pensionados y personas con discapacidad permanente pueden acceder a una cuota fija bimestral de $68 si son propietarios del inmueble en que habitan y su valor catastral no supera los $2,808,466.

Para inmuebles habitacionales que exceden ese valor catastral, el beneficio disponible es una condonación del 30% del impuesto predial. Ambos beneficios aplican a uso exclusivamente habitacional.

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Los interesados deben presentar su solicitud, en original y copia, ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar a más tardar el 31 de diciembre de 2026. El trámite es personal y requiere cita previa.

Cómo pagar el predial en línea en CDMX

El trámite también puede completarse desde la app móvil “Tesorería CDMX”, disponible para dispositivos móviles. La plataforma permite pagar con tarjeta de crédito o débito y algunos bancos participantes ofrecen meses sin intereses. (Secretaría de Finanzas CDMX)

El pago en línea se realiza desde el portal OVICA de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos. El contribuyente debe tener a la mano su número de cuenta predial para consultar el adeudo y obtener el formato único de tesorería.

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El trámite también puede completarse desde la app móvil “Tesorería CDMX”, disponible para dispositivos móviles. La plataforma permite pagar con tarjeta de crédito o débito y algunos bancos participantes ofrecen meses sin intereses.

De forma presencial, el pago se acepta en kioscos de tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. Las oficinas de la Tesorería permanecen abiertas todos los días del año, incluyendo festivos, de 9:00 a 21:00 horas.

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Más de 3 millones de capitalinos beneficiados

La SAF informó que el sistema de recaudación cuenta con más de 8,800 puntos de cobro distribuidos en la ciudad, accesibles tanto de forma presencial como a través de medios electrónicos y la aplicación oficial. (Secretaría de Finanzas CDMX)

Según cifras publicadas por las autoridades capitalinas en mayo de 2026, más de 3 millones de habitantes de la Ciudad de México se beneficiaron con los descuentos aplicados en predial, licencias y multas durante este ejercicio fiscal.

La SAF informó que el sistema de recaudación cuenta con más de 8,800 puntos de cobro distribuidos en la ciudad, accesibles tanto de forma presencial como a través de medios electrónicos y la aplicación oficial.

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Agua y tenencia: otros beneficios del mismo programa fiscal

Junto al esquema de predial, la SAF anunció para 2026 dos beneficios adicionales dirigidos a grupos vulnerables y propietarios de vehículos.

En materia de agua, los propietarios de inmuebles pertenecientes a grupos vulnerables reciben una reducción del 50% en la cuota bimestral por derechos de suministro del líquido.

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Para la tenencia vehicular, los propietarios de automóviles particulares con valor de hasta $638,000 (IVA incluido) accedieron al 100% de descuento, una vez cubierto el refrendo de $760. El beneficio para motocicletas aplicó a unidades con valor máximo de $250,000. Este descuento estuvo vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Regularización de adeudos: condonación de multas y recargos vigente hasta diciembre

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 de la SAF permite a propietarios con adeudos en predial ponerse al corriente sin pagar multas ni recargos, que se condonan al 100%. Quienes tengan inmuebles de bajo valor catastral pueden regularizar su situación con un pago único de $1,000.

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Al 15 de mayo, el programa había beneficiado a 150,865 capitalinos y registraba una recaudación de $680 millones 409 mil 492 pesos.

En paralelo, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó el 17 de junio un programa específico para comerciantes con locales en plazas, bazares y corredores comerciales construidos o financiados por el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO-DF). Este esquema condona los adeudos acumulados de predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, certificados de uso de suelo, licencias y constancias.

El objetivo es facilitar la escrituración e individualización de cuentas prediales de esos espacios comerciales. Ambos programas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y los trámites pueden realizarse en cualquier Administración Tributaria o Auxiliar de la ciudad.