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“Estafa romance” en CDMX: el engaño para que mujeres le presten dinero a sus parejas que busca tipificarse como delito

Casos como el “Estafador de Bumble” en la Ciudad de México han ido en aumento recientemente, y actualmente existe un vacío legal para proteger a las víctimas y castigar a los culpables

Hombre en un restaurante sosteniendo un móvil con videollamada de emergencia y decoración de corazones rojos
El objetivo de esta iniciativa es que la ley reconozca la manipulación sentimental como un delito autónomo, lo que permitiría sancionar a quienes abusan emocional y patrimonialmente de sus parejas y ofrecería a las mujeres más opciones para recuperar su estabilidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta legislativa que busca reconocer la estafa romance como una modalidad de violencia económica y patrimonial contra las mujeres e incorporarla así al Código Penal Federal. Si el dictamen avanza, quienes utilicen relaciones sentimentales para obtener dinero de sus parejas podrían enfrentar sanciones penales específicas y sus víctimas contarían con mayores herramientas de protección.

Las estafas románticas constituyen un tipo de fraude en el que una persona, haciéndose pasar por una potencial pareja sentimental, logra, a través de la manipulación emocional, que la víctima entregue dinero, bienes o información financiera. Estos engaños, que pueden iniciar en redes sociales o aplicaciones de citas, se han transformado en un fenómeno complejo y global, donde los estafadores emplean identidades falsas y técnicas sofisticadas para persuadir a sus objetivos durante semanas o meses, provocando graves daños económicos y patrimoniales.

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En México existe un vacío legal para proteger a las víctimas y castigar a los culpables; por ello, el proyecto presentado en el Congreso capitalino por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, busca regular esta problemática con reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal.

De acuerdo a la iniciativa, la manipulación afectiva que induce a las mujeres a entregar recursos económicos o contraer deudas no está debidamente reconocida en la legislación, lo que deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad jurídica y financiera. En casos recientes, los fraudes han provocado pérdidas de hasta dos millones de pesos para algunas afectadas.

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Mujer fue estafada con romance con falso idol de k-pop
Mujer fue estafada con romance con falso idol de k-pop Jackson Wang (Captura: YouTube/Catfished)

Manipulación emocional y vacíos legales

La diputada Elizabeth Mateos impulsa la reforma para que la “estafa romance” figure explícitamente como una forma de violencia. Detalla que el mecanismo inicia cuando una persona establece un vínculo sentimental con una mujer para ganarse su confianza y, posteriormente, mediante engaños emocionales, solicita dinero, bienes o induce a la víctima a contratar créditos y ceder recursos económicos.

La iniciativa subraya que la entrega de dinero suele interpretarse como una decisión voluntaria, aunque ocurre después de un proceso de manipulación emocional. La falta de reconocimiento jurídico de este fenómeno complica que las autoridades lo investiguen como violencia y no solo como fraude.

La ‘estafa romance’ ocasiona un menoscabo en el patrimonio o la estabilidad financiera de las mujeres, al inducirlas a contraer deudas o entregar recursos bajo engaños afectivos, señala el documento.

El texto advierte que el fenómeno no debe analizarse únicamente como fraude económico, ya que el componente sentimental es el mecanismo que permite el abuso. Por ello, la propuesta legislativa busca cerrar vacíos legales para que estos casos de manipulación afectiva sean sancionados como violencia económica y patrimonial, y no solo como delitos patrimoniales comunes.

Casos recientes y proceso legislativo

La exposición de motivos cita el caso de Simon Leviev, conocido como “El estafador de Tinder”, quien usó una vida ficticia de lujos para persuadir a mujeres de entregarle grandes sumas de dinero. Las víctimas enfrentaron dificultades para acceder a la justicia, pues las transferencias se realizaron supuestamente de forma voluntaria.

También se menciona el caso de Jonathan “N”, el “Estafador de Bumble”, quien en la Ciudad de México contactó a mujeres a través de aplicaciones de citas, las manipuló sentimentalmente y logró que le prestaran dinero o colocaran créditos a su nombre. Este individuo habría empleado documentos falsos y causado afectaciones económicas considerables, como la inducción a pagar la hipoteca de un departamento en Tulum, Quintana Roo.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia. Si obtiene el aval de ambas instancias, pasará al Pleno del Congreso capitalino y, posteriormente, al Congreso de la Unión, dado que implica reformas federales.

El objetivo central es que la ley reconozca la manipulación sentimental como un delito autónomo, lo que permitiría sancionar a quienes abusan emocional y patrimonialmente de sus parejas y ofrecería a las mujeres más opciones para recuperar su estabilidad financiera.

Manos operan un portátil y un smartphone con pantallas que muestran sitios de venta y perfiles de redes sociales, con cajas de cartón en un almacén oscuro de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenómeno global que se expande cada vez más: casos en Estados Unidos

Durante 2025, las estafas románticas alcanzaron niveles récord en Estados Unidos, con pérdidas superiores a mil 160 millones de dólares solo en los primeros nueve meses de ese año. El fenómeno dejó de ser un problema individual para convertirse en una industria internacional, impulsada por organizaciones criminales que emplean tecnología avanzada, inteligencia artificial y tácticas de ingeniería social, según reportó el medio USA Today.

De acuerdo a reportes oficiales, más de 55 mil personas denunciaron en Estados Unidos este tipo de fraudes entre enero y septiembre de 2025, y las cifras perdidas en algunos casos superaron el millón de dólares.

Frente al avance de estos fraudes, bancos y organismos de protección al consumidor han reforzado las alertas y recomendaciones, como verificar la autenticidad de perfiles y cortar el contacto ante cualquier solicitud de dinero.

La sofisticación de las estafas románticas, el uso de tecnologías como deepfakes para simular videollamadas y la participación de víctimas de trata laboral en la operación de los fraudes han convertido esta modalidad en una amenaza creciente que afecta a todos los grupos sociales y que exige respuestas legales y preventivas más contundentes.

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