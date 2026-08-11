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Investigan muerte de maestra y sus dos hijos en Puebla, tenían espuma en la boca

Los cuerpos de Lisette Alvarado Cravioto, de 40 años, y sus dos hijos de seis y ocho años, fueron hallados en su casa en Huachinango

Lisette Alvarado Cravioto, de 40 años, y sus dos hijos de Marina y Mateo, de seis y ocho años, fueron hallados presuntamente con espuma en la boca Foto: Memorial
Lisette Alvarado Cravioto, de 40 años, y sus dos hijos de Marina y Mateo, de seis y ocho años, fueron hallados presuntamente con espuma en la boca Foto: Memorial
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Huauchinango vivió una conmoción después de que Lisette Alvarado Cravioto, 40 años, y sus dos hijos de seis y ocho años fueron hallados sin vida dentro de su casa en Puebla; la Fiscalía estatal mantuvo abierta la investigación y concentró una de sus primeras líneas en una posible intoxicación, mientras esperaba necropsias y dictámenes periciales para establecer la causa de muerte y las circunstancias del caso.

El reporte ocurrió el miércoles 5 de agosto en un domicilio de la Avenida de los Técnicos, cerca de la Universidad de la Sierra de Huauchinango. La solicitud de ayuda se originó porque tres personas estaban inconscientes dentro de la vivienda.

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Al llegar al lugar, paramédicos y elementos de Protección Civil confirmaron que ninguno presentaba signos vitales. Los primeros informes identificaron a las víctimas como la docente universitaria y sus hijos de 8 años y 6 años.

La investigación se centró en una posible intoxicación, pero no descartan otras líneas

Vecinos refieren que la madre de 40 años tenpía problemas con su esposo que presuntamente vendía micheladas ientras ella era docente, por lo que decidieron separarse Foto: Facebook
Vecinos refieren que la madre de 40 años tenpía problemas con su esposo que presuntamente vendía micheladas ientras ella era docente, por lo que decidieron separarse Foto: Facebook

Entre los indicios iniciales, se supo que las tres personas presentaban espuma en la boca al momento de ser encontradas. Por esa razón, una de las líneas de investigación apuntó a una posible intoxicación, sin embargo es importante tomar en cuenta otras evidencias.

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Aun así, ninguna autoridad confirmó de manera oficial esa hipótesis. La Fiscalía General del Estado de Puebla dejó en manos de los estudios periciales y de la necropsia de ley la determinación final sobre las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, también trascendió que la causa de muerte de las tres personas habría sido por envenenamiento. Ese dato, sin embargo, permaneció sujeto a la validación oficial de las diligencias ministeriales.

La autoridad no confirmó públicamente que se tratara de un homicidio. Por eso, la indagatoria siguió abierta para esclarecer qué ocurrió dentro del inmueble.

El domicilio quedó bajo resguardo de autoridades municipales, estatales y federales

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Tras la llamada al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, además de Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina. Las corporaciones resguardaron el perímetro mientras peritos y agentes ministeriales iniciaban las diligencias.

El inmueble fue acordonado para permitir el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios. La vivienda estaba ubicada en la colonia Sección 39, también conocida como El Paraíso, en el municipio serrano.

La información disponible identificó a Lisette Alvarado Cravioto como maestra de la Universidad de la Sierra de Huauchinango. Su fallecimiento y el de los dos menores provocaron consternación entre habitantes de la zona y personas cercanas al entorno universitario.

Una línea extraoficial habló de violencia familiar

Entre versiones surgidas durante las primeras indagatorias, se mencionó que la mujer habría decidido acabar con su vida y con la de sus hijos por presuntos problemas graves de violencia de parte del padre de los menores. Ese señalamiento no fue confirmado por la autoridad ministerial.

Lisette teníaa dos hijos de seis y ocho años Foto: Facebook
Lisette teníaa dos hijos de seis y ocho años Foto: Facebook

También circularon comentarios sobre una presunta afectación emocional derivada de una infidelidad de su pareja y del abandono del hogar. Esas referencias quedaron en el terreno de versiones extraoficiales y no formaron parte de una conclusión oficial.

Lo que sí quedó establecido desde el inicio fue que la FGE Puebla concentró la investigación en determinar de manera científica la causa de muerte. Para ello, dependió de las necropsias y de los dictámenes periciales elaborados tras la intervención en la vivienda.

La respuesta directa a la pregunta central del caso fue esta: una mujer de 40 años y sus dos hijos menores fueron encontrados muertos dentro de su casa en Huauchinango, y hasta ese momento la autoridad sostuvo como línea inicial una posible intoxicación, sin confirmar todavía si hubo delito ni cómo ocurrieron exactamente los hechos.

El caso ocurrió cerca de la Universidad de la Sierra, en una zona reconocida por los vecinos como Avenida de los Técnicos. La cercanía con ese plantel dio mayor visibilidad a la tragedia, debido a que la víctima trabajaba como docente en esa institución.

La espera de resultados periciales se volvió el punto decisivo de la indagatoria. Solo esos estudios permitirían establecer si el fallecimiento de las tres personas obedeció a envenenamiento, intoxicación por otra sustancia o a una causa distinta.

  • Lissete Alvarado Cravioto, docente universitaria de 40 años, y sus hijos de seis y ocho años fueron hallados sin vida en su casa de Huauchinango.
  • La Fiscalía de Puebla investigó una posible intoxicación y esperaba necropsias y dictámenes periciales para determinar la causa de muerte.
  • Autoridades no confirmaron homicidio; también surgieron versiones extraoficiales sobre presunta violencia familiar y posible envenenamiento.

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