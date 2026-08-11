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“Lady Paquete” se disculpa y devuelve celular a repartidor tras hacerse viral en Coacalco

La mujer que protagonizó una discusión con un trabajador y terminó quitándole su teléfono recibió al repartidor acompañado de policías a su domicilio

Luego de que las imágenes de la confrontación se difundieran ampliamente en redes sociales, la mujer devolvió el teléfono al trabajador y ofreció una disculpa.

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Lo que comenzó como una discusión por la entrega de un pedido terminó convirtiéndose en uno de los videos virales que generaron mayor conversación en redes sociales. Una mujer de Coacalco, Estado de México, identificada por usuarios como “Lady Paquete”, finalmente devolvió el celular que le había quitado a un repartidor y ofreció una disculpa después de que el trabajador regresara a su domicilio acompañado por policías.

El incidente comenzó cuando el repartidor acudió a una zona cercana a una tortillería en Coacalco para entregar un pedido. Sin embargo, la mujer salió a reclamarle porque, según su versión, el trabajador no se había dirigido al punto que ella esperaba.

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La joven reconoció que su madre había tomado el teléfono del trabajador durante el altercado y se lo devolvió frente a elementos policiales.
La joven reconoció que su madre había tomado el teléfono del trabajador durante el altercado y se lo devolvió frente a elementos policiales.

Las imágenes originales fueron difundidas en TikTok mediante la cuenta Driverik150 y rápidamente comenzaron a circular en otras plataformas. En ellas se observa el momento en que la mujer confronta al trabajador y le reclama la manera en que había llegado al lugar.

“¿Sí sabes entender? Te dije portón negro a un lado de la tortillería. No en la tortillería, ¿sabes español?”

El intercambio se fue calentando conforme avanzaban los minutos. De acuerdo con lo observado en la grabación, la mujer exigió al trabajador que le entregara el paquete, pero el repartidor explicó que el pedido que llevaba no estaba destinado para ella.

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La situación terminó por escalar cuando la mujer tomó el teléfono celular del trabajador y posteriormente ingresó a la unidad habitacional con el dispositivo.

El repartidor quedó sin su teléfono y, además, no pudo completar de inmediato la entrega que tenía asignada. Poco después, otra persona llegó al sitio para recoger el pedido, pero el trabajador ya no contaba con su celular para continuar con normalidad el proceso.

Regresa acompañado de policías

Sumario: El caso ocurrido en Coacalco generó una intensa conversación en redes luego de que la mujer fuera señalada por arrebatarle el teléfono a un repartidor.
Sumario: El caso ocurrido en Coacalco generó una intensa conversación en redes luego de que la mujer fuera señalada por arrebatarle el teléfono a un repartidor.

Ante la situación, el repartidor buscó apoyo y posteriormente regresó al domicilio de la mujer acompañado por elementos policiales para solicitar la devolución de su teléfono.

En la segunda grabación difundida en redes sociales se observa el momento en que los agentes llegan junto al trabajador y se establece un diálogo con los habitantes del domicilio.

Fue entonces cuando apareció la hija de la mujer involucrada. La joven reconoció que su madre había tenido una reacción impulsiva durante el altercado y confirmó que el teléfono se encontraba dentro de la vivienda.

“Tuvo un arranque y le quitó el celular. Aquí está el celular, de verdad mil disculpas”, explicó la joven mientras entregaba nuevamente el dispositivo al repartidor.

El trabajador solo quería una disculpa

El trabajador acudió nuevamente al domicilio de la mujer para recuperar el dispositivo que le había arrebatado durante una discusión por la entrega de un pedido.
El trabajador acudió nuevamente al domicilio de la mujer para recuperar el dispositivo que le había arrebatado durante una discusión por la entrega de un pedido.

Después de recuperar el teléfono, los elementos policiales preguntaron al repartidor cuál era su intención ante lo ocurrido y qué quería hacer respecto a la situación.

El joven dejó claro que su principal petición era recibir una disculpa por parte de la mujer.

“Nada más que pida una disculpa”, dijo el repartidor.

Ante esta petición, la hija llamó a su madre para que saliera y hablara directamente con el trabajador. Finalmente, la mujer accedió y ofreció una disculpa por lo ocurrido.

Con el celular nuevamente en sus manos y después de recibir las palabras que había solicitado, el repartidor dio por terminado el encuentro. En la grabación difundida no se observa que el trabajador emprendiera alguna otra acción contra la mujer.

¿Por qué la llamaron “Lady Paquete”?

El caso ocurrió en Coacalco, Estado de México, y ha provocado un intenso debate en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

El apodo de “Lady Paquete” surgió en redes sociales después de que el primer video comenzara a compartirse masivamente. Los usuarios utilizaron ese sobrenombre para identificar a la mujer que protagonizó la discusión con el repartidor.

El caso generó opiniones divididas entre quienes criticaron la manera en que la mujer reaccionó durante la entrega y quienes destacaron que finalmente el teléfono fue devuelto.

Así, el episodio que inició con una confusión relacionada con un pedido terminó con la recuperación del celular, una disculpa y una segunda grabación que rápidamente comenzó a circular junto con el video original.

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