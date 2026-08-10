Cerrarán 26 escuelas militarizadas en el país si no cambian modelo educativo: SEP fija plazo para su transformación

La regulación de las escuelas militarizadas sucede luego del fallecimiento de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que murió por asfixia por sumersión en un plantel de Tamaulipas. Foto: (Foto: Gob. Guanajuato) / Captura de pantalla-Conferencia matutina

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Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que en el país han sido detectadas un total de 26 escuelas militarizadas, las cuales deben cambiar su modelo educativo o serán clausuradas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el funcionario reiteró que las escuelas militarizadas no están autorizadas en ninguna ley como modelo educativo, por lo que pidió a los gobiernos estatales a proceder con su clausura en caso de negarse a cambiar sus planes de enseñanza.

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“Algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano”, explicó.

Además, detalló que han mantenido conversaciones con las autoridades de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, siendo esta última entidad la que mantenía escuelas militarizadas que iniciaron el ciclo escolar bajo esa modalidad pese al aviso previo de la SEP de que debía ser modificado.

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Deberán cambiar el plan completo de educación “no solo el nombre”

La regulación de escuelas militarizadas se da luego del fallecimiento de Dafne Zapata en un plantel de Tamaulipas, así como meses después de la muerte de Erick Torbellín en Ciudad de México, también en una escuela de este tipo. (Infobae México)

Delgado también explicó que la transformación de las escuelas militarizadas deberá ser completo, desde el plan de estudios hasta el nombre de la institución, esto con el objetivo de erradicar dicha modalidad educativa en todo el país.

El plazo que tienen las escuelas militarizadas para modificar sus planes es el inicio del próximo ciclo escolar, es decir hasta el próximo 31 de agosto de 2026.

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“No vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y ésta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional”, detalló.

Delgado también dijo que en las escuelas se implementa un protocolo para evitar cualquier tipo de maltrato y abuso sexual en contra de los alumnos. Además, este año se realizará una jornada de concientización a nivel nacional para erradicar estos delitos a nivel básico, la cual está contemplada para el 7 de septiembre de 2026.

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Detectaron 26 escuelas en el país: una fue clausurada en Tamaulipas, las demás buscan su transformación

Erick Torbellín acudía a la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc. Crédito: X/@rbarriosfuentes

El titular de la SEP informó que fueron identificadas un total de 26 escuelas militarizadas en el país en los niveles básico y media superior, de las cuales una fue clausurada por el gobierno de Tamaulipas; el resto, dijo, están en proceso de transformar sus planes educativos.

“Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes, sobre todo en aquellas que tienen cierto reconocimiento. Valores cívicos, ciudadanos y el humanismo mexicano es lo que va a preservar”, aseguró.

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Además, explicó que detrás de los modelos de “disciplina” que se implementaban en estas escuelas había dinámicas de abuso y violencia, por lo que se está procediendo para erradicarlas con el objetivo de eliminar los maltratos contra niños, niñas y adolescentes.

Regulación se realiza tras el fallecimiento de Dafne Zapata en Tamaulipas

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Las medidas implementadas por el Gobierno de México surgen luego del fallecimiento de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que ingresó a un curso de verano a la Escuela Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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La adolescente estaba en su cuarto día de internamiento en la escuela cuando una de las responsables de su cuidado, identificada como Estrellita “N”, le notificó a su mamá, Alejandra Quintos, que se había desvanecido cuando se bañaba y ya no había respondido.

Sin embargo, la necropsia realizada por las autoridades y por la madre revelaron que Dafne en realidad había muerto por asfixia por sumersión.

Hasta el momento van tres personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata, entre las que se encuentran Estrellita “N”, el director de la escuela, Jorge “N”, y Danna Yanina “N”, una exalumna de 18 años de la academia.

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