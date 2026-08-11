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Natanael Cano y Gabito Ballesteros lanzan adelanto de su segunda colaboración: esta es la fecha de estreno de “Cherokee”

El tema llega tras “Pa’ La Maña”, grabada también con Adriel Favela y con tuba como elemento sonorense; ese avance rebasó 7 millones de reproducciones y sumó más de 335 mil comentarios

@natanaelcano/Instagram
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Natanael Cano y Gabito Ballesteros estrenan “Cherokee” este jueves 13 de agosto, su segunda colaboración en semanas y nuevo adelanto del álbum Natanael Cano Vol. 1.

El teaser oficial, publicado en la cuenta de Instagram de Cano con el mensaje “Y bien jalados compa Gabito 😈”, muestra escenas nocturnas con automóviles en movimiento y cierra con una tarjeta de título que confirma la fecha de lanzamiento.

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Dos hombres con gorras y cadenas posan delante de un logotipo rojo que dice La Cherokee Tokyo Rush y coches deportivos en un fondo oscuro.
Dos artistas posan juntos con cadenas y gorras, delante de un fondo con coches deportivos y el logotipo La Cherokee Tokyo Rush. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que adelanta el teaser de “Cherokee”

El video abre con tomas de tres hombres en una piscina y corta a escenas nocturnas de un automóvil en movimiento con las luces encendidas.

Un vehículo deportivo blanco emerge desde un espacio cerrado mientras dos autos realizan maniobras sobre una superficie oscura, generando humo al estilo de Tokyo Drift de la franquicia de Rápido y Furioso.

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La tarjeta final muestra la palabra “CHEROKEE” acompañada de texto en japonés y la leyenda “THURSDAY 13 AUGUST”.

El adelanto incluye un fragmento de la letra: “Dos patrullas por la cinco / pero nadie en figue brinco / si me falló mi compa / pensé que era hombre perdido”, que anticipa el estilo narrativo del corrido.

Una segunda colaboración en menos de un mes

“Cherokee” llega semanas después de “Pa’ La Maña”, corrido tumbado que Cano grabó junto a Ballesteros y Adriel Favela e incorpora la tuba como elemento sonorense. El adelanto de ese tema superó los 7 millones de reproducciones y acumuló más de 335 mil comentarios en redes sociales.

Ambas canciones formarán parte de Natanael Cano Vol. 1, álbum cuyo lanzamiento está programado para el 27 de agosto de 2026 en plataformas digitales.

Dos noches en el Estadio GNP Seguros

Natanael Cano - (Ocesa)
Natanael Cano - (Ocesa)

El lanzamiento del álbum antecede a la gira Vol. 1 Tour, con dos presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 18 y 19 de septiembre.

La primera fecha se agotó en horas, lo que llevó a la promotora Ocesa a anunciar una segunda función. En 2024, Cano reunió a más de 65 mil asistentes en ese mismo recinto durante el Tumbado Tour, concierto que además fue la primera presentación de un artista de corridos tumbados transmitida en vivo por Disney+ para América Latina.

Dos sonorenses con una amistad de años

Natanael Cano cantó corridos en la Feria de Aguascalientes (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
A los 18 años lanzó el álbum Corridos Tumbados con la disquera Rancho Humilde, acreditado como el punto de partida del subgénero que fusiona el regional mexicano con el trap. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Natanael Cano, cuyo nombre completo es Natanael Rubén Cano Monge, nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Aprendió guitarra a los nueve años inspirado en Ariel Camacho y dejó la preparatoria para dedicarse a la música.

A los 18 años lanzó el álbum Corridos Tumbados con la disquera Rancho Humilde, acreditado como el punto de partida del subgénero que fusiona el regional mexicano con el trap.

Una colaboración con Bad Bunny en el remix de “Soy el Diablo” lo proyectó internacionalmente ese mismo año.

Gabito Ballesteros, nombre artístico de Gabriel Ballesteros Abril, nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora. Su madre le enseñó guitarra a los ocho años y desde niño tocó trompeta, violín y vihuela en un mariachi infantil de su parroquia.

A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, Ballesteros pausó su carrera para terminar una licenciatura en Ingeniería Industrial, que concluyó en 2022. Fue durante ese periodo cuando trabó amistad con Cano, quien lo impulsó a retomar la música y lo incorporó a su sello Los CT Records.

“AMG”, el antecedente que los consolidó juntos

La dupla tiene historial previo: en noviembre de 2022 publicaron “AMG” junto a Peso Pluma, tema que alcanzó el número uno en México y entró al Billboard Hot 100, marcando el debut de Ballesteros en esas listas. Gabito también acompañó a Cano en la Gira Tumbado de 2023 y en una conversación para Apple Music en torno al nuevo álbum, donde Cano declaró: “Vienen los corridos fuertes otra vez, que le estamos dando otro empujón a lo que es la música mexicana”.

Ballesteros respondió que el proyecto anticipa “mucho nuevo, muchas cosas que a lo mejor pensábamos que ya no estaba dando todo y que apenas apenas se viene”.

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