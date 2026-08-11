Última oportunidad para Marina del Pilar: así es la propuesta de EEUU revelada en nuevo audio

La aparición del concepto de una proffer letter en una grabación difundida por Gildo Garza abre preguntas sobre los canales de interlocución con Washington, mientras crecen las filtraciones y persisten dudas sobre su origen

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Un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundido este lunes 10 de agosto por el periodista Gildo Garza. En la grabación, dos interlocutores le plantearían a la mandataria lo que describen como una “última oportunidad” para cooperar con autoridades de Estados Unidos, y aparece por primera vez el término proffer letter, un mecanismo del sistema legal estadounidense para compartir información con fiscales bajo condiciones pactadas.

La grabación difundida por el periodista Gildo Garza incluye menciones a una proffer letter, un mecanismo legal para compartir datos con fiscales bajo condiciones, y sugiere que agencias ya no buscan interlocución

¿Qué se escucha en el audio?

Según la transcripción difundida, uno de los interlocutores señala que las agencias estadounidenses “ya no quieren hablar” con la gobernadora porque considerarían que se ha “perdido el tiempo”. Ante ello, le explican que debe recurrir a este mecanismo junto con su abogado para evitar cargos o sanciones.

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En la conversación, la persona identificada como Marina del Pilar pregunta directamente:

Por qué delito enfrentaría cargos.

Qué información específica se le estaría solicitando.

Los interlocutores responden que no pueden detallar esa información en ese momento y le indican que la carta debe precisar los temas sobre los que estaría dispuesta a hablar, sin necesidad de especificar cada dato por adelantado.

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¿Qué es una “proffer letter”?

De acuerdo con reportes previos sobre el caso, la proffer letter —también conocida como Queen for a Day— es un documento mediante el cual una persona se compromete a entregar información a fiscales estadounidenses, bajo el entendido de que esa información no podrá usarse directamente en su contra. El mecanismo no implica una confesión de culpabilidad ni convierte automáticamente a alguien en informante formal.

En una entrevista con N+ Univisión, la mandataria de Baja California afirma que cruza al país vecino en una ocasión para una reunión sobre seguridad pública, sin detallar la figura migratoria ni la autoridad que la avala

Antecedentes del caso

Este audio se suma a una serie de filtraciones que comenzaron el 21 de junio de 2026, cuando el columnista Héctor de Mauleón publicó una primera grabación tras la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora, ocurrida en mayo de 2025. Posteriormente:

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El 13 de julio , un segundo audio incluyó menciones a una posible extradición.

El 27 de julio, un tercer material reveló la contratación de un presunto exagente del FBI como consultor.

Cabe señalar que algunos medios han apuntado dudas sobre la autenticidad específica de este audio más reciente, distinto en su origen a los difundidos anteriormente por De Mauleón.

Postura de la gobernadora

Tras la difusión de los audios previos, Ávila Olmeda reconoció la autenticidad de las conversaciones, pero sostuvo que se trató de fragmentos sacados de contexto con personas que se presentaron como intermediarios sin acreditar formalmente su representación de agencias estadounidenses. La mandataria ha insistido en que cualquier intercambio de información se limita a la coordinación institucional propia de un estado fronterizo.

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La disputa con Jaime Bonilla y el video filtrado

El enfrentamiento entre Ávila Olmeda y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se intensificó a finales de julio de 2026 tras la difusión de un video en el que el ahora senador del PT lanza amenazas directas contra la mandataria. La grabación, de 46 segundos, fue obtenida por el medio Pie de Nota y difundida por el periodista Luis Chaparro.

En el material, Bonilla asegura que continuará “chingando” a la gobernadora “todo el pinche tiempo” que tenga de vida, según la transcripción difundida por diversos medios. El video no cuenta con fecha de registro, aunque por los temas abordados correspondería a un momento posterior a la llegada de Ávila Olmeda al Poder Ejecutivo estatal.

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Jaime Bonilla lanza amenaza contra Marina del Pilar en video filtrado: el exgobernador escala la guerra política en Baja California. (X/Luis Chaparro)

La gobernadora ha señalado públicamente a Bonilla como el presunto responsable de orquestar la filtración de los audios previos, en los que se le escucha dialogar con quienes se presentaron como representantes de agencias estadounidenses. De acuerdo con su versión, fue el propio exmandatario quien le habría recomendado a esos intermediarios, en lo que ella describe como una trampa.

En un mensaje difundido este martes, la mandataria de Baja California atribuye al exgobernador el arreglo del encuentro con supuestos interlocutores de Estados Unidos y sostiene que analiza acudir a instancias por la difusión del material

La tensión entre ambos políticos, ambos integrantes de Morena, no es reciente. El caso Fisamex —empresa señalada por presuntas irregularidades en el cobro del servicio de agua durante la administración de Bonilla (2019-2021)— figura como uno de los ejes del conflicto, luego de que la actual administración estatal iniciara procesos de auditoría contra exfuncionarios de aquel periodo.

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La lectura política

En su publicación, Garza vinculó el caso con la sucesión política en Baja California, señalando a operadores cercanos a la gobernadora y a Carlos Torres alrededor de la figura de Julieta Ramírez. Se trata de una interpretación del propio periodista, no confirmada de manera independiente, sobre el futuro político del estado tras el escándalo.