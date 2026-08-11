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Equipo infantil de futbol pide ayuda para regresar a México luego de quedar varado en Colombia tras terremoto de 7.4

El conjunto tijuanense viajó al país sudamericano para disputar una competencia internacional y ahora enfrenta dificultades para completar su viaje de regreso a casa

Once niños con ojos borrosos y tres adultos posan en cancha deportiva. Los niños visten uniformes, medallas y llevan bolsas con objetos. Un trofeo y balón en el suelo.
(Mirna Granados Espinoza / Facebook)
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El equipo infantil de futbol Leyendas Obeliz, de Tijuana, Baja California, permanece varado en Colombia luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano durante la mañana del pasado 10 de agosto.

Los 12 menores, de alrededor de 11 años, viajaron a la ciudad de Armenia para disputar un Mundial de Clubes, donde consiguieron el campeonato. Sin embargo, el movimiento telúrico complicó su regreso a México, por lo que entrenadores y familiares buscan apoyo para que el equipo pueda volver a casa.

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El sismo sorprendió al equipo durante su estancia en Armenia

Los integrantes de Leyendas Obeliz se encontraban hospedados en un hotel de Armenia cuando ocurrió el movimiento telúrico, alrededor de las 6:00 de la mañana.

De acuerdo con Adolfo, entrenador del equipo, en entrevista con el medio Blanco y Negro, los menores, padres de familia y el cuepo tecnico tuvieron que desalojar el inmueble como medida preventiva, mientras se revisaban las instalaciones ante la posibilidad de que se registraran réplicas.

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El grupo logró ponerse a salvo y, según lo relatado por el entrenador, no se reportaron personas lesionadas.

Piden ayuda para regresar a Tijuana

(Mirna Granados Espinoza / Facebook)

Ante las dificultades para completar el viaje, los responsables de Leyendas Obeliz difundieron un video en el que explicaron la situación y solicitaron apoyo para facilitar el regreso de los menores y sus acompañantes.

Adolfo explicó que la logística del viaje ya estaba contemplada con apoyo de la Federación, pero el desastre natural modificó las condiciones previstas y dejó al grupo sin certeza sobre cuándo podrá regresar.

“Tenemos una gran incertidumbre por los temas de traslados. No sabemos qué va a pasar, si vamos a poder salir de aquí o no, si vamos a perder vuelos o cuántos días vamos a estar varados acá. (...) Entonces, nos reunimos todos aquí para ver si de alguna manera hubiera apoyo o alguien que pudiera ayudarnos a tener una situación más ligera, poder salir de aquí y regresar a nuestras casas con nuestros familiares, que nos están esperando”.

En otro video, los niños Tavito, Eder y Chuky relataron que el sismo los asustó y pidieron apoyo para poder viajar a México.

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