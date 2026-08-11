Precio del dólar hoy en México: así arrancó la cotización de apertura este martes 11 de agosto

La noticia sobre el precio de apertura del dólar en México se ilustra con gráficos de fluctuación, billetes, monedas y el Ángel de la Independencia al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,12 pesos mexicanos, marcando una caída del -0,13% respecto al cierre previo de 17,14 pesos,

El precio del dólar hoy martes 11 de agosto comenzó la jornada alrededor de los 17.40 pesos por unidad, con movimientos moderados del peso mexicano durante las primeras operaciones del mercado cambiario. Hacia la mañana, referencias del mercado medio ubicaban el cruce USD/MXN alrededor de 17.396 pesos por dólar.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,82%, mientras que su variación interanual se sitúa en una baja del -8,15%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución en su valor por primera vez en una semana. La volatilidad actual del 3,33% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 7,45%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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La moneda mexicana se mantiene en una zona relativamente estable después de las fluctuaciones registradas durante las últimas sesiones, en un contexto internacional condicionado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

A este escenario se suma la cautela de los inversionistas antes de la publicación de nuevos datos de inflación en Estados Unidos. En Wall Street, la sesión comenzó con movimientos limitados: el S&P 500 y el Nasdaq Composite abrieron con ganancias, mientras el Dow Jones Industrial Average registró inicialmente un ligero retroceso.

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¿En cuánto abrió el dólar hoy martes 11 de agosto?

Durante las primeras horas de este martes, el tipo de cambio dólar-peso se mantiene en niveles cercanos a 17.40 pesos por dólar, con referencias del mercado internacional situándolo alrededor de las 17.396 unidades.

La cotización puede cambiar constantemente debido a que México mantiene un régimen cambiario de libre flotación, es decir, el valor del peso frente al dólar se determina principalmente mediante la oferta y demanda de ambas monedas.

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El Banco de México (Banxico) explica que desde 1995 el peso mexicano no se encuentra sujeto a una paridad fija. La Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banxico, es la responsable de determinar la política cambiaria nacional.

Esto significa que el precio observado durante la apertura no necesariamente será el mismo que se registre al mediodía o al cierre de las operaciones.

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Además, es importante distinguir la cotización del mercado interbancario de los precios ofrecidos en ventanillas. Los bancos y casas de cambio establecen precios distintos de compra y venta, por lo que una persona que quiera adquirir dólares generalmente pagará una cantidad superior a la referencia mayorista.

Peso mexicano opera alrededor de las 17.40 unidades por dólar

El desempeño de la moneda mexicana ocurre en medio de una jornada marcada por la incertidumbre sobre la situación geopolítica internacional.

Los mercados han seguido de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, debido a sus posibles implicaciones sobre el suministro mundial de petróleo y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Los precios del crudo han registrado fuertes movimientos debido a estas noticias. El petróleo Brent llegó a superar brevemente los 90 dólares por barril este martes antes de moderar su avance, mientras los inversionistas evaluaban las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

El comportamiento de los energéticos resulta relevante para el tipo de cambio, debido a que un incremento prolongado de los precios del petróleo puede alimentar las presiones inflacionarias internacionales.

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Esto, a su vez, podría modificar las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal estadounidense.

Dow Jones abre con pocos cambios este martes 11 de agosto

La apertura de Wall Street también sirve como referencia para medir el apetito por riesgo entre los inversionistas internacionales.

De acuerdo con Reuters, el S&P 500 abrió este martes con un avance de aproximadamente 0.19%, hasta los 7,767.51 puntos, mientras el Nasdaq Composite ganó alrededor de 0.25%, hasta 26,672.18 unidades.

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En contraste, el Dow Jones Industrial Average inició con una disminución marginal de aproximadamente 0.03%, equivalente a unos 14 puntos, hasta situarse alrededor de las 53,962 unidades.

Posteriormente, el Dow Jones llegó a operar ligeramente en terreno positivo, reflejando la poca dirección de los mercados durante los primeros minutos de negociación.

Los inversionistas mantienen una postura prudente ante la publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos correspondiente a julio, prevista para este miércoles.

El dato será observado con especial atención porque podría ofrecer nuevas señales sobre el comportamiento de la inflación estadounidense y, en consecuencia, sobre los siguientes movimientos de la Reserva Federal.

¿Cuál es el tipo de cambio FIX de Banxico?

El tipo de cambio FIX es una referencia diferente a la cotización de apertura del dólar.

El Banco de México explica que el FIX se calcula con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo obtenidas de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos.

Estas cotizaciones se recopilan en distintos momentos entre las 9:00 y las 12:00 horas, y Banxico publica el resultado a partir del mediodía durante los días hábiles bancarios. Posteriormente, el valor aparece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por ello, al hablar del precio del dólar hoy, pueden encontrarse diferentes cifras:

Cotización de mercado: alrededor de 17.40 pesos por dólar durante la mañana.

Tipo de cambio FIX: referencia determinada posteriormente por Banxico.

Precio de compra: cantidad que paga un banco por cada dólar.

Precio de venta: cantidad que cobra una institución al vender dólares al público.

Las diferencias no significan que alguna cotización sea incorrecta, sino que corresponden a mercados, horarios y tipos de operaciones distintos.

¿Qué puede mover al precio del dólar durante este martes?

La cotización del dólar en México podría experimentar variaciones durante el resto de la sesión conforme los inversionistas procesen las noticias procedentes de Medio Oriente y ajusten sus posiciones antes del reporte de inflación estadounidense.

Otro elemento relevante será el comportamiento del petróleo, que continúa registrando volatilidad por la situación del estrecho de Ormuz. Un nuevo incremento de los energéticos podría fortalecer las preocupaciones inflacionarias y modificar las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses.

También serán importantes los movimientos del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, así como los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza global del dólar.

De momento, el precio del dólar hoy martes 11 de agosto se mantiene alrededor de las 17.40 unidades, con el peso mexicano mostrando movimientos acotados durante las primeras operaciones. La cotización seguirá ajustándose durante el día conforme cambien las condiciones de los mercados internacionales.