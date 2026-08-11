Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso del 10 al 15 de agosto

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 10 al 15 de agosto para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida.

La medida lleva tiempo implementándose y tiene como objetivo facilitar el proceso del trámite para que los conductores cuenten con su permiso de conducir, requisito indispensable para poder circular de manera legal.

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Unidades móviles esta semana en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).

Almoloya del Río: 11-13 de agosto, Isidro Fabela Mz. 017, Col. Centro, C.P. 52540 (frente al Palacio Municipal)

Amecameca: 11-14 de agosto, Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900 (frente al Palacio Municipal)

Atenco: 13-15 de agosto, Calle 27 de Septiembre 115, Col. San Salvador Atenco, C.P. 56300 (frente a la Plaza Cívica Atenco)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 10 al 15 de agosto para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida (Secretaría de Movilidad Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 10 al 15 de agosto para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida (Secretaría de Movilidad Edomex)

Chalco: 10 de agosto, Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Chimalhuacán: 10-12 de agosto, Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli: 10-14 de agosto, Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Nezahualcóyotl: 10-14 de agosto, Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809; 14 de agosto, Av. Nezahualcóyotl 232, Col. Las Fuentes, C.P. 57600

Otzolotepec: 11-15 de agosto, Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080 (frente al Palacio Municipal)

Papalotla: 11-12 de agosto, Calle Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 56050 (frente a Palacio Municipal)

San Mateo Texcalyacac: 14-15 de agosto, Calle Lic. Alfredo Campanella Mz. 002, Col. Centro, C.P. 52570 (frente al Palacio Municipal)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 10 al 15 de agosto para que los mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir de manera más rápida (Secretaría de Movilidad Edomex)

Documentos necesarios para tramitar

Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.

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La Semov también solicita acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.