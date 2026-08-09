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Luis de Llano a 5 años de la denuncia de Sasha Sokol: anuncia libro biográfico y revela por qué no ha pedido perdón

Para la exintegrante de Timbiriche, los recursos interpuestos por el productor solo buscan retrasar la ejecución de una decisión que ya no puede modificarse

Sasha Sokol compartió nuevos pensamientos sobre Luis de Llano (Foto: Infobae México)
Sasha Sokol compartió nuevos pensamientos sobre Luis de Llano (Foto: Infobae México)
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Luis de Llano cumple cinco años desde que Sasha Sokol lo denunció públicamente por daño moral y abuso de poder, en un caso que marcó un precedente en la legislación mexicana.

El productor anuncia que prepara un libro biográfico y sostiene que no ha ofrecido la disculpa pública ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, según su versión, los recursos legales promovidos tras la sentencia impiden cumplir la medida.

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La condena, firme desde junio de 2025, lo obliga a pedir perdón y entregar una indemnización, pero hasta ahora ha evitado aclarar cuándo y cómo atenderá la orden.

La SCJN confirma condena y ordena disculpa pública

En junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN resolvió de forma unánime que la condena civil por daño moral contra Luis de Llano quedaba firme e inapelable. El productor debe ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol y pagar una suma económica, que la cantante donará a una fundación dedicada a víctimas de abuso infantil.

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Sasha Sokol denunció a través de sus redes sociales este 26 de junio que ha pasado más de un año desde la resolución de la Corte sin que el productor cumpla la sentencia. Para la exintegrante de Timbiriche, los recursos interpuestos por De Llano solo buscan retrasar la ejecución de una decisión que ya no puede modificarse.

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México
Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Luis de Llano: recursos legales y argumentos

Luis de Llano afirmó ante medios que la falta de una disculpa obedece a procesos legales pendientes: “Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”.

El productor asegura que mientras existieron recursos en curso, no estaba obligado a cumplir con la medida.

Aunque sostiene que acatará la resolución cuando corresponda, evitó comprometer una fecha específica o señalar si usará redes sociales, entrevistas o algún otro canal para emitir la disculpa. “Aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas. Yo no he dado una entrevista, es la primera que doy, creo que en cuatro años y siete meses no he dicho nada, ni voy a decir nada”, dijo el productor a medios.

Sasha Sokol: exigencia de cumplimiento

Desde 2023, Sasha Sokol mantiene una postura firme sobre la necesidad de ejecutar la sentencia. La cantante rechaza el argumento del productor de que la disculpa podría revictimizarla y considera que evadir la sentencia solo prolonga el daño emocional.

En marzo de 2026, Sokol volvió a señalar que Luis de Llano incumple sistemáticamente la orden judicial y que, según su visión, la justicia no se agota en la sentencia, sino en su cumplimiento total.

En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista.
En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

Origen del caso: relación y denuncia pública

El conflicto inició en marzo de 2022, cuando Luis de Llano ofreció una entrevista en el canal de Yordi Rosado y minimizó la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39. Dos días después, la cantante denunció públicamente el abuso de poder y la asimetría en la relación, enfatizando que De Llano era su representante y productor de Timbiriche.

La vía penal estaba prescrita, por lo que Sokol inició una demanda civil en julio de 2022 por daño moral, violencia sexual y violación a la vida privada. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró culpable al productor y ordenó una indemnización económica, la disculpa pública y la prohibición de volver a hablar de la cantante.

Precedente legal: abuso sexual infantil y daño moral

La sentencia de la Suprema Corte estableció que las demandas civiles derivadas de abuso sexual infantil no prescriben, lo que permite a las víctimas exigir justicia sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos. Esta decisión obliga a todos los jueces del país y representa una herramienta legal para otras víctimas.

Situación actual: libro biográfico y postura pública

En agosto de 2026, Luis de Llano anticipa que trabaja en un libro sobre su carrera, aunque descarta incluir el proceso legal con Sasha Sokol en sus páginas. El productor asegura sentirse tranquilo, apoyado por familiares y amigos, y sostiene que el episodio “ya quedó atrás” en su vida.

Pese a la sentencia definitiva y la presión social, la disculpa pública sigue pendiente. El dinero de la indemnización se destinará a una organización de apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de abuso, como aclaró Sokol desde el inicio del proceso judicial.

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