Luis Cárdenas deja su noticiero tras 16 años: periodistas y figuras públicos dedican mensajes de despedida

Luis Cárdenas informó que su último programa en MVS Noticias será este viernes 7 de agosto, tras 16 años en la radiodifusora. Crédito: Universidad Panamericana

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El periodista Luis Cárdenas informó que su último programa en MVS Noticias será el próximo viernes 7 de agosto de 2026, con lo que cierra una etapa de 16 años en la radiodifusora. “Mañana será mi último programa en @MVSNoticias”, escribió este 6 de agosto en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Cárdenas afirmó que durante ese periodo trabajó “con total libertad” y que la estación le permitió “aprender, crecer, hacer amigos y vivir momentos” que marcaron su historia: “Gracias por dejarme acompañarte durante un ratito de tu vida cada mañana”, dijo a su audiencia.

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Desde 2016, Luis Cárdenas dirigió el noticiario matutino del conglomerado

Cárdenas afirmó que trabajó “con total libertad” en MVS Noticias y agradece a la estación por su etapa profesional. Crédito: Instagram/luiscardenasmx

Cárdenas, quien inició su colaboración con Grupo MVS alrededor de 2010 y desde 2016 encabezó la Primera Emisión del noticiero matutino, acompañó a su audiencia cada mañana con análisis informativo y opiniones.

En su despedida, presumiblemente agradeció de manera especial a “Nata”, sin embargo, esto parece ser un error y lo que en verdad quiso redactar, por el sentido de la oración, es “Neta”. También compartió una fotografía de archivo de agosto de 2014 tomada en los estudios de la estación.

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Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las razones de su salida. El periodista mantiene su espacio como columnista en El Universal, mientras que distintas versiones circulan sobre posibles factores como el desgaste del proyecto, los niveles de audiencia o diferencias internas, ninguna de las cuales ha sido confirmada por MVS Noticias ni por el propio Cárdenas.

La voz que más suena en reportes de redes sociales para reemplazar a Luis Cárdenas es Ana Francisca Vega, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos periodistas ni por el medio.

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Personajes públicos se despiden de Luis Cárdenas

Sergio Sarmiento, Fernando Belaunzarán, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala y Sandra Cuevas publican mensajes tras el anuncio de Luis Cárdenas. Crédito: Luis Cárdenas

Tras el anuncio, el periodista Manuel López San Martín le mandó “un abrazo grande con cariño” y le dijo que se lleva “tu credibilidad, la confianza de tu audiencia”. El analista Sergio Sarmiento también publicó: “Un fuerte abrazo, querido Luis”.

El político Fernando Belaunzarán escribió: “Es una pena, la voz de @LuisCardenasMx es potente, crítica, informada, valiente e independiente”. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, agregó: “Gracias por decir la VERDAD siempre”.

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La excandidata a la presidencia, Margarita Zavala, publicó: “Lo lamento mucho. Eres una voz libre y valiente”. La exalcaldesa Sandra Cuevas comentó: “Lo respeto y le agradezco por todo. DIOS lo bendiga”.

CIDH alerta por el asesinato de siete periodistas en México durante 2026

La Relatoría para la Libertad de Expresión advirtió que amenazas previas denunciadas por víctimas no se investigaron de forma oportuna en al menos dos casos. Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó por el asesinato de siete periodistas en México durante 2026 y advirtió que, en al menos dos de los casos más recientes, las amenazas previas denunciadas por las víctimas no fueron investigadas de forma oportuna, una omisión que para el organismo exige reforzar de inmediato los mecanismos de protección y las indagatorias sobre violencia contra la prensa.

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En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión precisó que con los homicidios de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la cifra asciende a siete periodistas asesinados en lo que va del año.

El organismo también señaló que ya fue informado de la coordinación entre Segob, mediante el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, y la FGR, a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, para dar apoyo y acompañamiento a las familias.

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Según la CIDH, la preocupación central no se limita a los homicidios. La alerta se concentra en que ambas víctimas habían denunciado amenazas e intimidaciones antes de ser asesinadas, sin que existan pruebas de investigaciones oportunas o eficaces sobre esos antecedentes.