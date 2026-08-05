Acta de nacimiento roja, verde o blanca: cuáles son válidas para trámites oficiales en México

La confusión es frecuente: millones de mexicanos desconocen si su acta sepia, verde o blanca sigue siendo aceptada para trámites oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El color del acta de nacimiento en México no define su validez, pero sí revela en qué etapa del proceso de modernización del Registro Civil fue expedida. Tres versiones circulan en simultáneo y las tres tienen el mismo peso legal.

La confusión es frecuente: millones de mexicanos desconocen si su acta sepia, verde o blanca sigue siendo aceptada para trámites oficiales. La respuesta es sí, en todos los casos, con una condición: que el documento sea legible y no presente alteraciones.

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Gobierno de México. Video informativo sobre actas de nacimiento (Gobierno de México/Youtube)

Por qué hay actas de tres colores distintos

En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC) aprobó el Formato Único Nacional del Acta de Nacimiento para homologar el diseño, las características y el contenido del documento en las 32 entidades federativas y en las representaciones de México en el exterior.

Desde entonces coexisten tres versiones. La diferencia de color no indica distintos estatus legales ni tipos de ciudadanía: refleja únicamente el año de expedición, el estado de origen o la modalidad elegida por el ciudadano al tramitar su copia.

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Acta color sepia (vino o roja). Corresponde al formato anterior, vigente desde el año 2000. Aún se expide en algunas oficialías del Registro Civil que no han agotado su reserva de papel de seguridad valorado.

Acta color verde. Es el Formato Único vigente, estandarizado en todo el país. Se imprime en papel de seguridad con tintas especiales, marca de agua bitonal y fibras ópticas visibles e invisibles.

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Acta color blanca. Es la copia certificada descargada desde los portales oficiales —principalmente gob.mx/actanacimiento— e impresa en papel bond común tamaño carta. Tiene la misma validez jurídica que las expedidas en papel de seguridad.

Las medidas de seguridad ya no están en el papel

El documento incluye un identificador electrónico de 20 dígitos, asignado por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), (Gob México)

El Formato Único trasladó la seguridad del soporte físico al contenido digital. Tanto la versión verde como la blanca incorporan los mismos elementos de verificación electrónica.

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El documento incluye un identificador electrónico de 20 dígitos, asignado por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), que permite validar el acta en línea. Lleva además un código QR de verificación, un código bidimensional con información encriptada —solo accesible para autoridades con convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación— y la firma electrónica avanzada del juez u oficial del Registro Civil.

El tamaño del documento es de 21.6 x 28 centímetros, independientemente de si se expide en papel de seguridad o en hoja blanca.

Cuándo es necesario obtener una copia actualizada

Sin embargo, algunas dependencias aplican criterios administrativos propios. Trámites como el pasaporte, inscripciones escolares, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), créditos bancarios y programas sociales suelen requerir una copia certificada con fecha de emisión no mayor a tres o seis meses.(Captura de Pantalla/ Gobierno de México)

El acta de nacimiento no caduca ni pierde vigencia por ley. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México precisa que el documento solo deja de tener validez cuando el titular fallece o cuando solicita un cambio de nombre o sexo.

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Sin embargo, algunas dependencias aplican criterios administrativos propios. Trámites como el pasaporte, inscripciones escolares, afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), créditos bancarios y programas sociales suelen requerir una copia certificada con fecha de emisión no mayor a tres o seis meses. Michoacán, por ejemplo, exige que el acta tenga un máximo de dos años de expedición para cualquier trámite estatal.

Hay situaciones en que obtener una copia nueva es indispensable:

El documento está deteriorado, enmicado, ilegible o presenta alteraciones.

El titular realizó correcciones o rectificaciones de datos en el Registro Civil y la copia antigua no las refleja.

El acta no aparece en el sistema al buscarse en línea.

La dependencia solicitante exige expresamente una copia con fecha de emisión reciente.

Gobiernos de entidades como la Ciudad de México y Oaxaca han señalado que sus dependencias no exigirán actas recientes cuando la normativa no lo establezca expresamente, al considerar que implica un costo y tiempo adicional para el ciudadano.

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Cómo obtener la copia actualizada y cuánto cuesta

El costo lo fija cada estado. Los precios vigentes van desde $57 pesos en Quintana Roo hasta $243 pesos en Baja California. La Ciudad de México cobra $94 pesos; Jalisco, $95 pesos; Nuevo León y Campeche, $68 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite se realiza en gob.mx/actanacimiento con una cuenta Llave MX. El sistema solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) o los datos personales del titular —nombre completo, fecha y lugar de nacimiento— para localizar el acta en la base de datos nacional.

El costo lo fija cada estado. Los precios vigentes van desde $57 pesos en Quintana Roo hasta $243 pesos en Baja California. La Ciudad de México cobra $94 pesos; Jalisco, $95 pesos; Nuevo León y Campeche, $68 pesos.

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El pago puede hacerse con tarjeta de crédito o débito —con descarga inmediata— o mediante un formato para pago en ventanilla bancaria o tienda autorizada, con un tiempo de espera de entre 24 y 72 horas para la descarga.

Una vez confirmado el pago, el acta se descarga en formato PDF para imprimir en hoja blanca tamaño carta. El documento resultante —blanco, con código QR y firma electrónica— tiene la misma validez que cualquier copia expedida en papel de seguridad valorado en ventanilla.

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