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Las ballenas y las vaquitas marinas peligran, pero México no tiene una estrategia clara para salvarlas

La directora de Nuestro Futuro, Nora Cabrera, consideró que las autoridades ambientales necesitan emplear medidas concretas ante el llamado de la UNESCO para proteger al Golfo de California

La organización ambiental Nuestro Futuro A. C., dedicada a trabajar por la justicia climática y ambiental, ha impulsado una serie de acciones para frenar el avance de proyectos de gas licuado.
La organización ambiental Nuestro Futuro A. C., dedicada a trabajar por la justicia climática y ambiental, ha impulsado una serie de acciones para frenar el avance de proyectos de gas licuado. (Nuestro Futuro A. C.)
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Más de 900 especies de peces y cerca del 39% de los mamíferos marinos del mundo habitan en el Golfo de California, uno de los lugares con mayor biodiversidad en México que hoy se encuentra en riesgo debido a la construcción de plantas de gas natural licuado (GNL) que amenaza la vida marina.

Saguaro Energía, en Puerto Libertad, y Amigo GNL, en Guaymas, Sonora, son dos proyectos que buscan transportar gas natural extraído en Texas mediante extensos gasoductos, procesarlo en Sonora y enviarlo al mercado asiático en buques metaneros que superan los 300 metros de largo. Esta actividad generaría un incremento notable en el tránsito marítimo en el Golfo de California, lo que representa riesgos irreparables para la vida marina, especialmente ballenas y la vaquita marina.

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El futuro de estas especies milenarias depende de la respuesta del Estado mexicano, que actualmente enfrenta la presión internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para informar sobre las acciones que empleará para proteger al Golfo de California, catalogado por el organismo dentro de las islas y áreas protegidas en el mundo.

En la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en julio, el organismo pidió a México que informe sobre las acciones de protección y la transparencia respecto a los proyectos de GNL. La resolución establece que toda propuesta vinculada al gas natural debe someterse a una evaluación ambiental exhaustiva antes de otorgar cualquier autorización final y estableció el 1 de febrero de 2027 como plazo para que México demuestre medidas efectivas que garanticen la protección del Golfo de California.

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En ese contexto, Nora Cabrera, abogada y directora de la organización Nuestro Futuro A. C., celebró la preocupación de la UNESCO pero consideró que México ha mantenido una postura contradictoria al defender el medio ambiente en el discurso, pero sin tomar acciones reales que lo protejan.

México debe atender cuanto antes el plazo que dio la UNESCO

La organización ambiental Nuestro Futuro A. C., dedicada a trabajar por la justicia climática y ambiental, ha impulsado una serie de acciones para frenar el avance de proyectos de gas licuado que atentan contra lo que ha sido nombrado como el acuario del mundo debido a la cantidad de vida marina que alberga.

Una de sus principales acciones es llevar a cabo una estrategia legal para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que declare al Golfo de California como “hábitat crítico”, una figura jurídica que limitaría el desarrollo industrial en la zona y blindaría legalmente al ecosistema.

Nuestro Futuro también ha presentado juicios de amparo en representación de las ballenas y realizado campañas de recolección de firmas para presionar a las autoridades, a través de la dinámica “Guardián del Golfo”. Además, promueve el reconocimiento de las ballenas como sujetos de derechos en México.

Nora Cabrera señaló para Infobe México que la situación exige medidas contundentes por parte del gobierno federal, sobre todo ante la decisión del organismo que se dedica a cuidar y proteger el medio ambiente a nivel internacional.

“La UNESCO hizo un llamado a México para que informe cómo va a proteger el Golfo de California, porque le preocupa mucho lo que está sucediendo en el país, que es la amenaza del gas licuado de exportación y estos grandes buques metaneros que afectarían de forma irreversible y transitarían como si fuera una carretera de alta velocidad por todo el golfo, hasta salir hacia el Pacífico, hacia el mercado asiático”, explicó.

La abogada reconoció que el plazo otorgado por la UNESCO es corto considerando los estándares internacionales, sin embargo, manifestó preocupación por el avance de los proyectos, que es muy acelerado. “Necesitamos medidas contundentes que hagan que esto no avance”, afirmó.

No obstante, consideró que, en cuanto a las acciones de México ante este llamado, hay respuestas contradictorias por parte de las autoridades mexicanas: “Tenemos a una secretaria de Medio Ambiente que dice que estos proyectos no deben avanzar, lo ha dicho públicamente. Ha hablado de un golfo vivo que debe permanecer, pero también existen intereses económicos, energéticos y hasta políticos vinculados a la renegociación del T-MEC que empujan para que los proyectos avancen, pensando que la viabilidad económica es el único factor”.

El proyecto Saguaro Energía prevé una planta de licuefacción y un gasoducto de más de 800 kilómetros que conectaría la frontera de Texas con la costa sonorense, con el objetivo de exportar gas a Asia a través de buques metaneros gigantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en junio, durante una conferencia de prensa matutina, que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, revisaría el proyecto de Saguaro Energía —el cual aseguró fue aprobado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador— para asegurarse de que cumpla con las medidas medioambientales necesarias.

Por ello, en su decisión, la UNESCO advirtió que cualquier desarrollo futuro debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental y Social, para analizar los efectos acumulados sobre la biodiversidad y los sistemas marinos del golfo.

Por su parte, Nora Cabrera subrayó que existen proyectos que resultan ambientalmente inviables, lo que también los convierte en inviables económicamente. “Ese es el estira y afloja en el que nos encontramos actualmente. Hay que esperar a que realmente se tome una decisión que haga que la vida prevalezca sobre los intereses económicos y políticos”, finalizó.

Organizaciones como Nuestro Futuro A.C. mantienen sus acciones para frenar la construcción de plantas y proteger el hábitat de las especies marinas. Con acciones como exposiciones, foros, manifestaciones, batucadas y arte, buscan no solo frenar estos proyectos ecocidas, sino también concientizar a las personas sobre la importancia de proteger al medio ambiente.

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