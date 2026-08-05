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Conciertos gratis en el Festival de Cuautitlán 2026: DLD, Los Cardenales de Nuevo León y Rayito Colombiano, en el programa

Del 12 al 16 de agosto, la celebración por el aniversario 202 del municipio reúne cumbia, norteño, rap y rock en la parte trasera del Estadio Municipal Los Pinos

Letrero de "Festival de Cuautitlán", hombre con gafas, cinco hombres con sombrero vaquero, tres hombres en fila, y multitud de público en un concierto.
Un collage promocional para el Festival de Cuautitlán muestra a distintos artistas y una multitud de asistentes durante un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuautitlán festeja a lo grande con una cartelera de fin de semana que traerá grandes artistas invitados. El municipio celebrará del 12 al 16 de agosto el festival “Festejando Cuautitlán 2026”, con entrada libre y una cartelera de cinco noches que reúne rock alternativo, música norteña y sonidos populares para conmemorar el 202 Aniversario de Fundación del municipio.

El evento se realizará en la parte trasera del Estadio Municipal “Los Pinos” y cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal y el DIF Cuautitlán. La fecha de cierre, el domingo 16, coincide con el día en que históricamente se conmemora la fundación del municipio.

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Entre los eventos más esperados están: Rayito Colombiano, DLD, Cardenales de Nuevo León y los Askis y Alemán con una combinación de ritmos para todas las edades y generaciones.

DLD cerrará el festival el domingo 16 de agosto Crédito: Instagram/@dldmexico.

Cartelera noche a noche

Miércoles 12 de agosto

Rayito Colombiano Los Askis Grupo G

Jueves 13 de agosto

Sonido Los Jr’s Sonoramico Sonido La Clave

Viernes 14 de agosto

Alemán Adán Cruz Muelas de Gallo Sábado

15 de agosto

Los Viejones de Linares Los Cardenales de Nuevo León

Domingo 16 de agosto

DLD

Flyer con cartelera de artistas musicales, fechas y logos del municipio de Cuautitlán y DIF. Texto: Festejando Cuautitlán 2026, 12 al 16 de agosto, entrada libre
Un cartel oficial anuncia la programación musical del evento 'Festejando Cuautitlán 2026', que se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto en el estadio municipal Los Pinos, con entrada libre. (Festival Cuautitlán 2026)

Los actos de mayor trayectoria

DLD es una banda originaria del Estado de México formada en noviembre de 1998.

En 2013 recibió dos nominaciones al Grammy Latino por su álbum Primario —en las categorías Mejor Álbum Pop/Rock y Mejor Canción de Rock— y obtuvo certificación de Disco de Oro en México. A lo largo de su carrera publicó ocho álbumes de estudio y se ha presentado en el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

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Flyer del evento Festejando Cuautitlán 2026, con la banda DLD de cinco integrantes, logotipos municipales, fechas y lugar del evento
Un flyer promociona el evento "Festejando Cuautitlán 2026" e informa sobre la presentación de la banda DLD el domingo 16 de agosto en el estadio municipal Los Pinos, con acceso gratuito. (Festival Cuautitlán 2026)

Los Cardenales de Nuevo León nacieron en 1982 en el área metropolitana de Monterrey. En más de cuatro décadas acumularon más de 34 producciones discográficas, un Grammy Latino y reconocimientos Billboard. Su álbum La Chuyita (1988) les valió su primer Disco de Oro; en 1992 se presentaron ante 60,000 personas en el Primer Festival Norteño en Phoenix, Arizona, donde recibieron el Saguaro de Oro.

Rayito Colombiano es una agrupación fundada en 1996 en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, por el vocalista Raymundo Espinoza, quien antes participó como voz en las primeras grabaciones de Los Ángeles Azules. El grupo combina la sensibilidad tropical mexicana con ritmos de la cumbia colombiana. Su tema “Muchachita Consentida” acumula más de 178 millones de reproducciones en Spotify y supera las 130 millones de vistas en video.

En 2024 recibió un disco de platino en Estados Unidos por alcanzar 45 millones de streams con ese sencillo, y ese mismo año celebró su trayectoria con un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Los Askis son considerados los creadores de la cumbia andina mexicana. Fundados en 1994 en la Ciudad de México, fusionaron la cumbia con instrumentos de origen prehispánico y andino como la quena y la zampoña. Su álbum Cuando Llega el Amor (1997), lanzado con la disquera Disa, marcó su consolidación comercial. Entre sus temas más reconocidos figuran “Amor Regresa”, “Vienes y Te Vas” y “Desde Lejos”. En 2024 se presentaron en el Auditorio Nacional y lanzaron un álbum en vivo desde ese recinto.

Cómo llegar al Estadio Municipal “Los Pinos”

El estadio se ubica sobre la avenida de los Ahuehuetes, en la zona centro de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. El festival se realizará en la parte trasera del recinto.

La opción más directa en transporte público es el Tren Suburbano Felipe Ángeles —antes Tren Suburbano—, cuya estación terminal es Cuautitlán. Desde ahí, el estadio se encuentra a unos 30 minutos caminando. El primer servicio sale a las 5:08 horas y el último a las 0:58 horas.

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