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Gobierno buscará plantar mil 500 millones de árboles en un día: así será la Primera Jornada Nacional de Reforestación

El 70% del territorio mexicano cuenta con cobertura forestal, como matorrales, selvas y bosques

Alicia Bárcena Ibarra
Alicia Bárcena Ibarra durante la mañanera de este 5 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra presentó los detalles de la primera Jornada Nacional de Reforestación la cual contará con la participación de al menos 235 mil personas.

Durante la mañanera del pueblo de este 5 de agosto en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que la importancia de este proyecto está relacionada con que el 70% del territorio mexicano cuenta con cobertura forestal —matorrales, selvas, bosques, entre otros—, mientras que alrededor del 12% de la biodiversidad mundial convive en la transición entre las regiones neártica y neotropical, lo que permite registrar una gran diversidad de ecosistemas en todo el país.

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Desafíos

  • 203,552 ha deforestadas al año
  • 846,357 ha afectadas al año por incendios forestales
  • 62,038 ha afectadas al año por plagas y enfermedades

Importancia de la restauración forestal

De acuerdo a la información brindada por la directora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen algunos puntos clave para entender esta iniciativa.

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  • Garantizar el ciclo del agua con los bosques
  • Proteger y regenerar los suelos
  • Fortalecer la economía forestal (0.24% PIB)
  • Impulsar infraestructura verde en ciudades y opciones productivas en bosques, selvas y manglares: ganadería regenerativa
  • Mitigar el cambio climático

Jornada de Reforestación 2026

Reforestaciones 9 de agosto

  • Estados: 32
  • Municipios: 621
  • Núcleos agrarios: 1,632
  • Superficie (hectáreas): 32,184
  • Número de plantas (arbóreas, arbustivas, herbáceas): 6,686,390
  • Número de personas participando: 235,097
  • Número de semillas para siembra directa: 1,723,895
  • Número de semillas dispersadas: 7,735,982

Jornada Nacional de Reforestación 2026

Dependencias involucradas

  • SEMARNAT – CONAFOR, CONANP
  • AGRICULTURA – Sector Coordinado
  • BIENESTAR – Sembrando Vida
  • DEFENSA – GN
  • MARINA
  • Servidores de la Nación
  • INJUVEN
  • Gobiernos de los estados (32)

Colaboración

  • Centros de Investigación
  • Universidades
  • Organizaciones Sociales y Sociedad Civil

Impacto en: Ecosistemas

  • Bosque templado
  • Bosques nublados
  • Selvas húmedas
  • Selvas secas
  • Matorrales
  • Pastizales
  • Manglares

Total de especies para la reforestación: 302

  • 261 nativas
  • 41 endémicas
  • 19 en la NOM 059-SEMARNAT-2010

Áreas Naturales Protegidas: 37

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación: 17

¿Por qué importa forestar?

  • El ciclo del agua depende de los bosques
  • Ayuda a regenerar los suelos
  • Fortalecimiento en la economía forestal

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