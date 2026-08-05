Gobierno buscará plantar mil 500 millones de árboles en un día: así será la Primera Jornada Nacional de Reforestación

Alicia Bárcena Ibarra durante la mañanera de este 5 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Guardar

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra presentó los detalles de la primera Jornada Nacional de Reforestación la cual contará con la participación de al menos 235 mil personas.

Durante la mañanera del pueblo de este 5 de agosto en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que la importancia de este proyecto está relacionada con que el 70% del territorio mexicano cuenta con cobertura forestal —matorrales, selvas, bosques, entre otros—, mientras que alrededor del 12% de la biodiversidad mundial convive en la transición entre las regiones neártica y neotropical, lo que permite registrar una gran diversidad de ecosistemas en todo el país.

PUBLICIDAD

Desafíos

203,552 ha deforestadas al año

846,357 ha afectadas al año por incendios forestales

62,038 ha afectadas al año por plagas y enfermedades

Importancia de la restauración forestal

De acuerdo a la información brindada por la directora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen algunos puntos clave para entender esta iniciativa.

PUBLICIDAD

Garantizar el ciclo del agua con los bosques

Proteger y regenerar los suelos

Fortalecer la economía forestal (0.24% PIB)

Impulsar infraestructura verde en ciudades y opciones productivas en bosques, selvas y manglares: ganadería regenerativa

Mitigar el cambio climático

Jornada de Reforestación 2026

Reforestaciones 9 de agosto

Estados: 32

Municipios: 621

Núcleos agrarios: 1,632

Superficie (hectáreas): 32,184

Número de plantas (arbóreas, arbustivas, herbáceas): 6,686,390

Número de personas participando: 235,097

Número de semillas para siembra directa: 1,723,895

Número de semillas dispersadas: 7,735,982

Jornada Nacional de Reforestación 2026

Dependencias involucradas

SEMARNAT – CONAFOR, CONANP

AGRICULTURA – Sector Coordinado

BIENESTAR – Sembrando Vida

DEFENSA – GN

MARINA

Servidores de la Nación

INJUVEN

Gobiernos de los estados (32)

Colaboración

Centros de Investigación

Universidades

Organizaciones Sociales y Sociedad Civil

Impacto en: Ecosistemas

Bosque templado

Bosques nublados

Selvas húmedas

Selvas secas

Matorrales

Pastizales

Manglares

Total de especies para la reforestación: 302

261 nativas

41 endémicas

19 en la NOM 059-SEMARNAT-2010

Áreas Naturales Protegidas: 37

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación: 17

¿Por qué importa forestar?

El ciclo del agua depende de los bosques

Ayuda a regenerar los suelos

Fortalecimiento en la economía forestal