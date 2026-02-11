Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Sherlyn enfrenta el duelo familiar tras la muerte de su hermano Óliver y la llegada de la inteligencia artificial a su vida (Foto: Instagram/@sherlyny)

Hace dieciséis años, la actriz Sherlyn enfrentó la pérdida de su hermano Óliver, quien falleció a los 27 años en circunstancias que provocaron conmoción familiar.

Hoy, tras el avance de la inteligencia artificial, la familia volvió a encontrar a Óliver en una recreación digital, que despertó emociones intensas y nuevas interrogantes sobre el duelo y la memoria en la era tecnológica.

La memoria de su hermano plasmada con tecnología

Durante una entrevista con Jorge Van Rankin, la protagonista de telenovelas relató el impacto de ver a su hermano en un video generado con IA.

Sherlyn explicó: “Mi hermana nos mandó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que está mi hermano fallecido con mi hijo y mi sobrino, y yo no supe cómo reaccionar cuando lo vi en la mañana.”

Añadió que la reacción de su madre fue positiva, aunque para ella el momento resultó muy delicado. “La que más me importa cómo reaccione es mi mamá”, subrayó la actriz.

La actriz reveló que un video generado con inteligencia artificial permitió a la familia volver a ver a Óliver digitalmente (Foto: Instagram/@sherlyny)

La experiencia se volvió aún más compleja cuando Sherlyn decidió mostrar el video a su hijo André, de cinco años. André se mostró desconcertado y preguntó: “¿Él quién es?”. Sherlyn respondió que era su tío, pero el niño, confundido, replicó: “¿Estuvo aquí y no me acuerdo?”.

La actriz concluyó que no volverá a mostrarle imágenes similares: “Nunca más le vuelvo a mostrar imágenes de Inteligencia Artificial porque es un niño que no tiene las herramientas para manejarla.”

La trágicamente del hermano de Sherly González

En el recuerdo permanece la trágica muerte de Óliver, ocurrida en San Luis Potosí. Según los reportes médicos de la época, Édgar Oliver sufrió “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”, provocada por la obstrucción de un objeto.

Sherlyn decidió proteger a su hijo André de los videos con inteligencia artificial tras notar su confusión ante la imagen de su tío fallecido (Foto: Instagram/@sherlyny)

El cuerpo no presentaba signos de violencia ni se halló mensaje de despedida, lo que incrementó el desconcierto en la familia. En el año 2009, Sherlyn pidió consideración a los medios:

“Nada más agradecerle a toda la gente, ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir… Pedir en la manera de lo posible respeto, yo soy actriz y yo sé cómo se maneja esto, pero mis papás igual ahorita están atravesando por un momento difícil. (Quiero) pedir a los medios que se mantengan al margen de esto, por mis papás y por mi hermana que está esperando un bebé.”

Años después, Sherlyn reconstruyó los días previos al suceso: narró que Óliver viajó a la Ciudad de México para acompañar a su hermana a una ecografía, compartiendo momentos con sus hermanos.

La familia nunca encontró señales previas ni motivos claros detrás de la muerte inesperada de Óliver, aumentando el desconcierto familiar (IG)

De regreso a San Luis Potosí, ocurrió la tragedia, y Sherlyn expresó que pudo procesar el dolor solo después de varios días. La actriz explicó en la entrevista que Óliver “era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar”.

Reflexionó además sobre la dificultad para detectar señales de riesgo: “A veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Yo creo que puede venir un desequilibrio químico, se puede dar y hay veces que las personas en lugar de pedir ayuda, piensan que es una vía más rápida.”