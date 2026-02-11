México

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Un video generado con inteligencia artificial puso a Sherlyn y a su familia ante una versión digital del hermano que perdieron, abriendo nuevas preguntas sobre la memoria y el adiós en tiempos tecnológicos

Guardar
Sherlyn enfrenta el duelo familiar
Sherlyn enfrenta el duelo familiar tras la muerte de su hermano Óliver y la llegada de la inteligencia artificial a su vida (Foto: Instagram/@sherlyny)

Hace dieciséis años, la actriz Sherlyn enfrentó la pérdida de su hermano Óliver, quien falleció a los 27 años en circunstancias que provocaron conmoción familiar.

Hoy, tras el avance de la inteligencia artificial, la familia volvió a encontrar a Óliver en una recreación digital, que despertó emociones intensas y nuevas interrogantes sobre el duelo y la memoria en la era tecnológica.

La memoria de su hermano plasmada con tecnología

Durante una entrevista con Jorge Van Rankin, la protagonista de telenovelas relató el impacto de ver a su hermano en un video generado con IA.

Sherlyn explicó: “Mi hermana nos mandó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que está mi hermano fallecido con mi hijo y mi sobrino, y yo no supe cómo reaccionar cuando lo vi en la mañana.”

Añadió que la reacción de su madre fue positiva, aunque para ella el momento resultó muy delicado. “La que más me importa cómo reaccione es mi mamá”, subrayó la actriz.

La actriz reveló que un
La actriz reveló que un video generado con inteligencia artificial permitió a la familia volver a ver a Óliver digitalmente (Foto: Instagram/@sherlyny)

La experiencia se volvió aún más compleja cuando Sherlyn decidió mostrar el video a su hijo André, de cinco años. André se mostró desconcertado y preguntó: “¿Él quién es?”. Sherlyn respondió que era su tío, pero el niño, confundido, replicó: “¿Estuvo aquí y no me acuerdo?”.

La actriz concluyó que no volverá a mostrarle imágenes similares: “Nunca más le vuelvo a mostrar imágenes de Inteligencia Artificial porque es un niño que no tiene las herramientas para manejarla.”

La trágicamente del hermano de Sherly González

En el recuerdo permanece la trágica muerte de Óliver, ocurrida en San Luis Potosí. Según los reportes médicos de la época, Édgar Oliver sufrió “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”, provocada por la obstrucción de un objeto.

Sherlyn decidió proteger a su
Sherlyn decidió proteger a su hijo André de los videos con inteligencia artificial tras notar su confusión ante la imagen de su tío fallecido (Foto: Instagram/@sherlyny)

El cuerpo no presentaba signos de violencia ni se halló mensaje de despedida, lo que incrementó el desconcierto en la familia. En el año 2009, Sherlyn pidió consideración a los medios:

“Nada más agradecerle a toda la gente, ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir… Pedir en la manera de lo posible respeto, yo soy actriz y yo sé cómo se maneja esto, pero mis papás igual ahorita están atravesando por un momento difícil. (Quiero) pedir a los medios que se mantengan al margen de esto, por mis papás y por mi hermana que está esperando un bebé.”

Años después, Sherlyn reconstruyó los días previos al suceso: narró que Óliver viajó a la Ciudad de México para acompañar a su hermana a una ecografía, compartiendo momentos con sus hermanos.

La familia nunca encontró señales
La familia nunca encontró señales previas ni motivos claros detrás de la muerte inesperada de Óliver, aumentando el desconcierto familiar (IG)

De regreso a San Luis Potosí, ocurrió la tragedia, y Sherlyn expresó que pudo procesar el dolor solo después de varios días. La actriz explicó en la entrevista que Óliver “era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar”.

Reflexionó además sobre la dificultad para detectar señales de riesgo: “A veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Yo creo que puede venir un desequilibrio químico, se puede dar y hay veces que las personas en lugar de pedir ayuda, piensan que es una vía más rápida.”

Temas Relacionados

SherlynSherlyn Gonzálezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

La actriz y cantante contó cómo una situación límite durante una presentación musical la llevó a tomar la decisión de abandonar los shows en palenques para proteger su seguridad y la de su hija

Alejandra Ávalos revela que fue

Feminiteca: qué tan cierto es que estos espacios excluyen a niños en las escuelas

Hay descontento por la instalación de este espacio en secundarias

Feminiteca: qué tan cierto es

¿Cómo aplicar aceite de menta para acelerar el crecimiento del cabello?

Las propiedades activas de esta esencia no solo contribuyen a la vitalidad del cabello, sino que también aportan frescura, acción antiséptica y posibles efectos repelentes de parásitos en el entorno cutáneo

¿Cómo aplicar aceite de menta

Las bebidas que se toman de manera cotidiana, pero incrementan el riesgo de sufrir un infarto, según Harvard

Algunas opciones que se encuentran en la mesa todos los días pueden implicar riesgos inesperados para quienes buscan cuidar su salud cardiaca

Las bebidas que se toman

Beca Benito Juárez 2026: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México reciben en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2026: revelan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intento de robo desata balacera

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Localizan con rayos X más de 20 paquetes de presunta cocaína en una maleta del Aeropuerto Internacional de Cancún

Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela que fue

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Alejandra Guzmán celebró sus 58 años a la espera de una reconciliación con su hija Frida Sofía

Eugenio Derbez revela su desconocida faceta como bailarín teatral y coreógrafo de Flans: “Ilse entró de chiripa”

DEPORTES

¿Quién es Maxim Naumov?: el

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?