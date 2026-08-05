Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Crédito: Fiscalía CDMX

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La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró el inmueble del muralista Jorge González Camarena, ubicado en la colonia Del Valle, tras una denuncia por despojo presentada por Adriana González Camarena, nieta del muralista. Un juez de control autorizó la medida cautelar y la propiedad quedó bajo resguardo institucional mientras continúan las investigaciones para identificar a los probables responsables.

Juez autoriza aseguramiento en la colonia Del Valle

El inmueble se localiza en la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), misma que abrió una carpeta de investigación y desplegó una serie de diligencias antes de solicitar la intervención judicial.

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Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Crédito: Fiscalía CDMX

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), misma que abrió una carpeta de investigación y desplegó una serie de diligencias antes de solicitar la intervención judicial.

Entrevistas, inspecciones en el lugar, consultas al Registro Público de la Propiedad y la documentación aportada por la parte denunciante sustentaron la petición del agente del Ministerio Público ante un juez de control. La autorización judicial llegó y el aseguramiento se ejecutó el 4 de agosto de 2026.

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La propiedad quedó bajo resguardo de la Fiscalía para preservar su estado mientras avanzan las diligencias orientadas a esclarecer los hechos.

Un conflicto sucesorio que no descarta el despojo

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, abordó el caso un día después, el 5 de agosto, durante una conferencia de prensa donde se detalló la presentación de la estrategia integral del Gabinete contra el Despojo de la Ciudad de México.

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Alcalde Luján precisó que el expediente involucra un conflicto de naturaleza sucesoria, pero advirtió que esa circunstancia no excluye por sí sola la existencia del delito. “El hecho de que haya un tema sucesorio no significa per se que no haya un caso de despojo”, afirmó.

Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Crédito: Fiscalía CDMX

La funcionaria justificó referirse públicamente al caso porque la información ya era de conocimiento general, y subrayó la necesidad de preservar el sigilo sobre los detalles que aún están bajo investigación.

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Elementos iniciales apuntan al despojo

También, la fiscal señaló que, desde el inicio de las indagatorias, la Fiscalía encontró elementos que apuntan a que sí ocurrió un despojo en el inmueble de González Camarena.

La investigación se enfoca ahora en identificar y acreditar la responsabilidad de quienes pudieran estar implicados. La fiscal no proporcionó nombres de personas investigadas ni precisó cuántos probables responsables se han identificado hasta el momento.

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“Este es un caso de esta naturaleza. Creemos que de inicio sí hay elementos que nos permiten establecer que en este caso hubo un despojo. Incluso el inmueble ya fue asegurado”, comentó Alcalde Luján.

“Vamos a continuar con la investigación para lograr en estos casos identificar a los probables responsables”, agregó.

Fiscalía asegura inmueble del muralista González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle. Crédito: Fiscalía CDMX

El caso se inscribe en el marco de la estrategia que la Ciudad de México presentó ese mismo día para combatir el despojo, que contempla plazos de 15 días para el aseguramiento y restitución de inmuebles, y de 30 días para la judicialización en casos donde la documentación esté en orden desde el inicio.

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Investigación abierta

La FGJCDMX confirmó que las diligencias continúan abiertas. El inmueble permanecerá bajo resguardo institucional hasta que el proceso penal avance y la autoridad judicial determine los pasos siguientes.

“El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía CDMX para preservarlo mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos”, precisó la Fiscalía de la CDMX mediante su cuenta oficial de X.

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Alcalde Luján no precisó un plazo específico para concluir la etapa de investigación en este caso, aunque la estrategia institucional presentada establece como meta la judicialización de casos similares en un máximo de 30 días.