Becas Bienestar amplían su cobertura en 2026: cuándo son los registros a los programas sociales

Las Becas Bienestar ampliarán su cobertura este 2026 y abrirán un próximo periodo de registros (Gobierno de México)

El Gobierno de México extenderá la cobertura de los programas sociales para estudiantes en el ciclo escolar 2025-2026. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las Becas Bienestar y el programa La Escuela Es Nuestra sumarán beneficiarios en todos los niveles educativos, con apoyos directos a casi 20 millones de alumnos y recursos inéditos para planteles públicos.

La inversión pública para sostener estos esquemas de apoyo educativo rebasó los 128,000 millones de pesos en 2025, de acuerdo con datos oficiales. Al cierre del ciclo escolar, la suma de beneficiarios de los tres principales programas federales asciende a 13 millones de estudiantes, con un crecimiento constante desde su implementación.

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El titular de la SEP señala que los recursos se determinan según faltantes de plazas, necesidad de más horas de clase y carencias de infraestructura, y afirma que el mecanismo ya se ha aplicado antes

Casi 20 millones de estudiantes reciben apoyos directos y planteles reciben inversión récord

En educación básica, la Beca Rita Cetina alcanza a 9.9 millones de estudiantes de primaria y 5.3 millones de secundaria, señaló la Secretaría de Educación Pública a través de Programas para el Bienestar. Por primera vez y por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, casi 10 millones de alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán en agosto un apoyo único de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

En el nivel medio superior, la Beca Benito Juárez beneficia a más de 4,180,000 estudiantes, mientras que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a más de 470,000 universitarios para que permanezcan y concluyan sus estudios, según los reportes de ambas fuentes.

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Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el programa La Escuela Es Nuestra ha entregado recursos directos a más de 71,000 comités escolares en educación básica y media superior hasta el primer semestre de 2026, con una inversión cercana a 23,000 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura de planteles públicos.

Las autoridades federales destacaron que estos apoyos tienen como objetivo central evitar la deserción escolar y garantizar condiciones para la continuidad educativa, a partir de un esquema universal y público, sin vinculación partidista.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen al recibir sus tarjetas bancarias o efectivo del programa Beca Benito Juárez en una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros abren en septiembre; inscripciones solo en plataformas oficiales

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Julio León, anunció que el registro para las nuevas generaciones de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez inicia en septiembre de 2026. El periodo de registro para la Beca Benito Juárez permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

El proceso de inscripción es digital y gratuito. De acuerdo con la última convocatoria, las plataformas oficiales serán www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. Para registrarse, madres, padres o tutores deben tener a la mano la CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un número de celular y correo electrónico vigentes. Además, el sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben 1,900 pesos bimestrales por alumno a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Cuando una familia tiene más de un estudiante inscrito en el programa, se otorgan 700 pesos adicionales por cada hijo extra. Ambas becas mantienen el esquema de pago durante todo el ciclo escolar, sin depósitos en julio y agosto, ya que el calendario oficial establece pausa por periodo vacacional.