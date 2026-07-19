México

Becas Bienestar amplían su cobertura en 2026: cuándo son los registros a los programas sociales

La inversión pública para sostener estos esquemas de apoyo educativo rebasó los 128,000 millones de pesos el año pasado

Guardar
Google icon
Las Becas Bienestar ampliarán su cobertura este 2026 y abrirán un próximo periodo de registros (Gobierno de México)
Las Becas Bienestar ampliarán su cobertura este 2026 y abrirán un próximo periodo de registros (Gobierno de México)

El Gobierno de México extenderá la cobertura de los programas sociales para estudiantes en el ciclo escolar 2025-2026. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las Becas Bienestar y el programa La Escuela Es Nuestra sumarán beneficiarios en todos los niveles educativos, con apoyos directos a casi 20 millones de alumnos y recursos inéditos para planteles públicos.

La inversión pública para sostener estos esquemas de apoyo educativo rebasó los 128,000 millones de pesos en 2025, de acuerdo con datos oficiales. Al cierre del ciclo escolar, la suma de beneficiarios de los tres principales programas federales asciende a 13 millones de estudiantes, con un crecimiento constante desde su implementación.

PUBLICIDAD

El titular de la SEP señala que los recursos se determinan según faltantes de plazas, necesidad de más horas de clase y carencias de infraestructura, y afirma que el mecanismo ya se ha aplicado antes

Casi 20 millones de estudiantes reciben apoyos directos y planteles reciben inversión récord

En educación básica, la Beca Rita Cetina alcanza a 9.9 millones de estudiantes de primaria y 5.3 millones de secundaria, señaló la Secretaría de Educación Pública a través de Programas para el Bienestar. Por primera vez y por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, casi 10 millones de alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán en agosto un apoyo único de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

En el nivel medio superior, la Beca Benito Juárez beneficia a más de 4,180,000 estudiantes, mientras que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a más de 470,000 universitarios para que permanezcan y concluyan sus estudios, según los reportes de ambas fuentes.

PUBLICIDAD

Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el programa La Escuela Es Nuestra ha entregado recursos directos a más de 71,000 comités escolares en educación básica y media superior hasta el primer semestre de 2026, con una inversión cercana a 23,000 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura de planteles públicos.

Las autoridades federales destacaron que estos apoyos tienen como objetivo central evitar la deserción escolar y garantizar condiciones para la continuidad educativa, a partir de un esquema universal y público, sin vinculación partidista.

Grupo de jóvenes estudiantes mexicanos, uniformados, sonriendo y mostrando tarjetas bancarias o billetes frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen al recibir sus tarjetas bancarias o efectivo del programa Beca Benito Juárez en una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros abren en septiembre; inscripciones solo en plataformas oficiales

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Julio León, anunció que el registro para las nuevas generaciones de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez inicia en septiembre de 2026. El periodo de registro para la Beca Benito Juárez permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

El proceso de inscripción es digital y gratuito. De acuerdo con la última convocatoria, las plataformas oficiales serán www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. Para registrarse, madres, padres o tutores deben tener a la mano la CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un número de celular y correo electrónico vigentes. Además, el sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben 1,900 pesos bimestrales por alumno a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Cuando una familia tiene más de un estudiante inscrito en el programa, se otorgan 700 pesos adicionales por cada hijo extra. Ambas becas mantienen el esquema de pago durante todo el ciclo escolar, sin depósitos en julio y agosto, ya que el calendario oficial establece pausa por periodo vacacional.

Temas Relacionados

Becas BienestarBeca Rita CetinaBeca Benito Juárez2026Programas socialesProgramas del Bienestarregistrosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Museo Arqueológico del Puuc abre en Kabah: 251 piezas mayas en Yucatán

El recinto, ubicado frente a la Gran Pirámide de Kabah, exhibe esculturas, jade, obsidiana y metales recuperados en más de dos décadas de excavaciones en la Ruta Puuc, patrimonio mundial de la UNESCO

Museo Arqueológico del Puuc abre en Kabah: 251 piezas mayas en Yucatán

Sismo en Chiapas hoy: van más de 400 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Sismo en Chiapas hoy: van más de 400 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

El creador uruguayo suma millones de seguidores y se incorpora al reality como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en español

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

Deforestación, aguas residuales y controles de exportación: así responde México a las exigencias de EEUU antes de la tercera ronda

México presenta avances en medio ambiente, aduanas y seguridad económica del T-MEC con EEUU, del 21 al 24 de julio

Deforestación, aguas residuales y controles de exportación: así responde México a las exigencias de EEUU antes de la tercera ronda

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informó que Justo Aurelio “N” fue capturado durante cuatro cateos realizados por Marina, SSPC y FGR, donde también fueron asegurados 15 vehículos de alta gama

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

El caso El Mayo Zambada reaviva la tensión entre México y EEUU: esto es lo que está en juego

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: dictan prisión preventiva contra 8 detenidos por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani: quién es el youtuber de retos extremos e historias de payasos que va a La Casa de los Famosos México

Fede Vigevani: quién es el youtuber de retos extremos e historias de payasos que va a La Casa de los Famosos México

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

Descubre dónde será la convivencia gratuita de Santa Fe Klan para ver la final del Mundial 2026 y qué regalará

Comparan a Fabiruchis con Pedro Sola: internautas piden su salida de ‘Chismorreo’ tras video de presunto acoso sexual

Revelan el presunto video de Fabiruchis acosando a un hombre en las calles de la CDMX: quería subirlo a su camioneta

DEPORTES

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

Matías Almeyda pide unión entre mexicanos y argentinos: “Quiero que se lleven bien”

Guillermo Almada revela lo que le hace falta mejorar al América tras la victoria ante Querétaro

Autobús de Querétaro Femenil Sub 19 se impacta contra valla en Tepoztlán tras disputar partido ante Cruz Azul