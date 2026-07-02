Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

Las Becas Benito Juárez y Rita Cetina son dos programas sociales impulsados por el Gobierno de México dirigidos a estudiantes de escuelas públicas del país. La primera iniciativa se enfoca en apoyar a alumnos de nivel media superior, mientras que la segunda beneficia a niños de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

Ambas políticas entregan una ayuda económica bimestral de 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar durante todo el ciclo escolar, sin embargo, la Beca Rita Cetina entrega 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito en el programa.

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La finalidad de ambas becas es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

¿Cuándo abren registros las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

La apertura de los registros para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez ya tiene fecha confirmada. Julio León, quien ocupa la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, anunció en la conferencia matutina desde Palacio Nacional que el proceso iniciará en septiembre de 2026.

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La expansión de los programas ha sido continua desde su puesta en marcha. Las autoridades educativas han procurado que cada vez más estudiantes de instituciones públicas formen parte de los padrones de beneficiarios. Así, se han sumado nuevas escuelas y comunidades al esquema de apoyos.

Al cierre de 2025, la suma de beneficiarios de los tres principales programas de apoyo educativo alcanzó los 13 millones de estudiantes. Para sostener este esfuerzo, la inversión superó los 128,000 millones de pesos. En ese mismo año, más de ocho millones de alumnos recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que el respaldo de la Beca Benito Juárez llegó a cuatro millones de estudiantes.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Documentos y cómo registrarse a las becas

Tomando en cuenta convocatorias anteriores, el registro para ambas becas se realiza en sus plataformas oficiales: www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

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¿Cuándo es el próximo pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta del siguiente depósito, se estima que el próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez sea en octubre.

Cabe recordar que durante julio y agosto no hay depósitos debido a que es periodo vacacional, y las reglas de operación de ambos programas así lo establecen.

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Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 27 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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