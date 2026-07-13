México

¿Eres jubilado y sigues pagando tu crédito Infonavit? Así puedes bajar tu mensualidad al 25%

Jubilarse no significa dejar de pagar el crédito hipotecario, pero el Infonavit tiene un programa que puede reducir ese gasto a una fracción de la pensión mensual

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Hombre y mujer adultos mayores sentados a una mesa de madera, contando billetes de pesos mexicanos. Un cochinito rosa y monedas apiladas sobre la mesa. Logo Infonavit.
El Infonavit cuenta con programas de apoyo para derechohabientes cuya situación económica cambia después de la jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit tiene un programa llamado Apoyo a Jubilados que permite reducir la mensualidad de un crédito hipotecario al 25% de la jubilación o pensión mensual del derechohabiente.

Lo pueden solicitar quienes se pensionaron por cesantía o vejez, dejaron de cotizar al IMSS y llevan al menos 120 mensualidades pagadas.

El trámite se hace de forma presencial en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en la Delegación del Infonavit más cercana al domicilio.

Dos adultos mayores, un hombre y una mujer, sentados en una mesa de madera. Él señala la pantalla de una laptop abierta, rodeada de documentos impresos.
El estado de cuenta del crédito hipotecario incluye información sobre la fecha de corte, la mensualidad y los intereses del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio existe para evitar que el peso de una mensualidad fija lleve al incumplimiento cuando los ingresos bajan con la jubilación.

Conocerlo puede marcar la diferencia entre mantener el crédito al corriente o no, al asegurar una mensualidad acorde a los ingresos de la jubilación.

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El estado de cuenta del Infonavit: fecha de corte, saldo y mensualidad en un solo lugar

El estado de cuenta del crédito hipotecario es la herramienta básica para saber en qué punto está la deuda.

Según el portal oficial del Infonavit, en él se encuentran la fecha de corte, el importe de la mensualidad, lo que se ha pagado y lo que se debe, además de los intereses del mes que se aplicarán al saldo.

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Infografía sobre el estado de cuenta Infonavit, con título, descripciones y seis recuadros explicativos de su contenido y consulta. Incluye logo Infobae.
La infografía explica los elementos y la forma de consulta del estado de cuenta del crédito Infonavit, incluyendo saldos y pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se consulta en la página Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi Crédito, apartado Saldos y Movimientos.

La periodicidad de consulta depende de la situación laboral. Quienes tienen empleo formal y reciben el descuento por nómina pueden revisar su estado de cuenta de forma bimestral.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Los derechohabientes del Infonavit pueden consultar el estado de su crédito hipotecario en cualquier momento desde su celular o computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no tienen relación laboral formal lo pueden consultar mensualmente.

El sistema también envía un recordatorio al correo electrónico registrado para que el deudor descargue su estado de cuenta.

Qué gastos sí debes seguir pagando aunque el Infonavit reduzca tu mensualidad

Los seguros y comisiones no tienen descuento dentro del programa, por lo que se cubren de forma adicional al monto ajustado, de acuerdo con el portal oficial del Infonavit.

En una oficina, una empleada atiende a una pareja de adultos mayores, donde el hombre firma documentos. Otros jubilados esperan en una fila detrás.
Los seguros y comisiones del crédito no tienen descuento dentro del Apoyo a Jubilados y deben cubrirse de forma adicional a la mensualidad ajustada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo aplica tanto para créditos denominados en Veces Salario Mínimo como para los denominados en pesos, sin importar la fecha de contratación.

Requisitos necesarios para tramitar el Apoyo a Jubilados

Para acceder al programa, el derechohabiente debe contar con una resolución de pensión por retiro, cesantía o vejez y no cotizar al IMSS al momento de la solicitud.

También debe haber pagado al menos 120 mensualidades completas y no estar en proceso jurídico por falta de pago.

Infografía con requisitos clave para jubilados, incluyendo condiciones y documentos, ilustrada con figuras, logos de instituciones y símbolos de trámites.
Una guía visual detalla las condiciones y los documentos necesarios para solicitar el programa de Apoyo a Jubilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el crédito no debe estar próximo a liquidarse: deben faltar más de 12 meses para terminar de pagarlo.

Los documentos requeridos son: identificación oficial vigente con fotografía —INE o pasaporte— y el original del dictamen o resolución de jubilación o pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez.

La resolución de jubilación debe estar emitida por el IMSS, ISSSTE, Afore o aseguradora.

Balanza de la justicia metálica sobre mesa. Platillo izquierdo: documentos con logo IMSS; derecho: tarjeta con "Pensión". Fondo gris claro.
Para solicitar el Apoyo a Jubilados, el derechohabiente debe haber pagado al menos 120 mensualidades completas y tener más de 12 meses para liquidar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no pueda acudir personalmente puede designar a otra persona mediante poder notarial o carta poder. Esa persona deberá presentar dicho documento junto con su propia identificación oficial vigente.

Casos en los que el apoyo podría cancelarse

Una vez revisada la documentación, el Infonavit informa al solicitante cuál será su nueva mensualidad. Si la acepta, firma un convenio y recibe una copia.

El pago debe realizarse de forma completa y en los tiempos establecidos: si se incumple, se pierde el beneficio y la mensualidad regresa a las condiciones previas.

Hombre mexicano adulto con polo, sentado a la mesa de madera, cuenta billetes de pesos y habla por celular. Edificios de apartamentos al fondo.
El programa Apoyo a Jubilados puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito; si se pierde, se requieren dos pagos consecutivos para volver a pedirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el beneficio se pierde por incumplimiento, la mensualidad regresa exactamente a las condiciones que tenía antes de firmar el convenio.

El programa se cancela de forma automática si el derechohabiente vuelve a cotizar al IMSS, ya que aplica exclusivamente para quienes no tienen trabajo formal.

Pintura al óleo muestra a una mujer mayor de pie en una mesa de reuniones, hablando a un grupo de ocho personas sentadas que escuchan y toman notas.
La resolución de jubilación o pensión requerida para el trámite puede estar emitida por el IMSS, ISSSTE, Afore o aseguradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Apoyo a Jubilados puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito. Si se pierde, es necesario realizar dos pagos consecutivos para poder solicitarlo de nuevo.

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